Studie aus Landau: Jeder fünfte Betrieb in der Südpfalz hat keine eigene Website

Die Landauer Agentur Website Evolution hat 150 Betriebe aus der Südpfalz untersucht. Jeder fünfte hat keine eigene Website, und von den vorhandenen sind 83 Prozent veraltet oder nicht mobiloptimiert.

Landau in der Pfalz, 14. Juli 2026 – Wie digital sind die Unternehmen der Südpfalz wirklich aufgestellt? Die Landauer Online-Marketing-Agentur Website Evolution hat dafür 150 kleine und mittlere Betriebe aus der Region untersucht. Das Ergebnis: 20 Prozent haben überhaupt keine eigene Website. Und von den 120 vorhandenen Internetauftritten sind 83 Prozent technisch veraltet oder nicht für Smartphones optimiert.

Für die Analyse wertete die Agentur öffentlich zugängliche Daten von Betrieben aus Landau, der Südlichen Weinstraße und dem Umland aus, darunter Unternehmen aus Handwerk, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung. Als Messwerkzeug für die technische Qualität diente unter anderem Google

PageSpeed Insights, das offizielle Analyse-Tool des Suchmaschinenkonzerns.

Jeder fünfte Betrieb ist online nicht auffindbar

30 der 150 untersuchten Unternehmen verfügen über keine eigene Website. Wer sie sucht, findet bestenfalls einen Brancheneintrag oder ein unvollständiges Google-Profil. „Diese Betriebe existieren für einen großen Teil ihrer potenziellen Kunden schlicht nicht“, erklärt Lukas Kimmel, Mitgründer von Website Evolution. „Wer heute einen Handwerker, ein Restaurant oder eine Dienstleistung sucht, greift zum Smartphone. Was dort nicht auftaucht, bekommt den Auftrag nicht. Und mit der wachsenden Bedeutung von KI-Assistenten wie ChatGPT verschärft sich das Problem, denn auch diese Systeme können nur empfehlen, was sie im Netz finden.“

Zwei Drittel fallen beim Google-Tempotest durch

Auch die vorhandenen Websites schneiden schwach ab: Zwei Drittel von ihnen erreichen bei Googles Geschwindigkeitstest keinen ausreichenden Wert. Langsame Ladezeiten kosten dabei doppelt. „Besucher springen ab, bevor die Seite überhaupt geladen ist, und Google stuft langsame Websites im Ranking herab“, sagt Marc Schlichter, bei Website Evolution verantwortlich für SEO. „Die gute Nachricht ist: Gerade weil die Konkurrenz in der Region digital schwach aufgestellt ist, kann sich jeder Betrieb mit überschaubarem Aufwand einen echten Vorsprung sichern. Die vorderen Plätze bei Google sind hier noch zu vergeben.“

Digitalisierungslücke als Chance für die Region

Die Zahlen zeigen nach Einschätzung der Agentur weniger ein Versäumnis als eine Gelegenheit: Betriebe, die jetzt in einen professionellen Auftritt investieren, treffen auf wenig digitale Konkurrenz und können Sichtbarkeit aufbauen, bevor der Wettbewerb nachzieht.

Website Evolution entwickelt Websites und Marketingsysteme für kleine und mittlere Unternehmen und begleitet Betriebe aus der Südpfalz bei Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung und Werbekampagnen. Unternehmen, die wissen möchten, wie ihr eigener Auftritt abschneidet, bietet die Agentur eine kostenlose Erstanalyse an. Weitere Informationen unter https://website-evolution.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Website Evolution

Herr Lukas Kimmel

Jakob-Becker-Straße 20

76829 Landau

Deutschland

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web ..: https://website-evolution.de

email : kimmel@website-evolution.de

Website Evolution ist eine Online-Marketing-Agentur aus Landau in der Pfalz, gegründet 2023 von Lukas Kimmel und Marc Schlichter. Die Agentur entwickelt Branding-Websites und Marketingsysteme für Unternehmen mit Ambition und vereint Webdesign, SEO, Google Ads, Meta Ads und KI-Technologie zu einem digitalen System für messbares Wachstum, starke Sichtbarkeit und eine exzellente Markenwirkung. Zu den Kunden zählen kleine und mittlere Unternehmen aus der Südpfalz sowie überregionale Auftraggeber.

Pressekontakt:

Website Evolution

Herr Lukas Kimmel

Jakob-Becker-Straße 20

76829 Landau

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email : kimmel@website-evolution.de

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