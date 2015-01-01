  • Studie: Besser als ihr Ruf – nur jede 18te Agentur lässt Google-Rezensionen löschen

    Nur 5,67 % der Agenturen lassen Google-Bewertungen löschen (Ø 0,73 %). Löschungen steigern Ratings um +0,28 Sterne. Neue Transparenzhinweise von Google machen Eingriffe sichtbar.

    BildDas Thema Bewertungslöschungen auf Google Maps ist derzeit besonders relevant. Hintergrund sind neue Transparenzhinweise, die sichtbar machen, wenn Unternehmen Bewertungen aufgrund von Diffamierungsbeschwerden entfernen lassen haben.

    Das Vergleichsportal Agenturtipp.de hat die Google-Profile von 995 Agenturen und Freelancern in Deutschland analysiert, um das Ausmaß von Bewertungslöschungen auf Google zu untersuchen:

    * 5,67 % der untersuchten Agenturen haben in den letzten 12 Monaten mindestens eine Google-Bewertung entfernen lassen
    * Der Anteil der gelöschten Bewertungen ist mit durchschnittlich 0,73 % insgesamt vergleichsweise gering
    * Bei Agenturen mit Löschungen steigt die Durchschnittsbewertung im Schnitt um +0,28 Sterne
    * Größere Agenturen zeigen ein deutlich häufigeres Löschverhalten als kleinere Anbieter
    * Freelancer verzichten in der Analyse vollständig auf das Löschen von Bewertungen

    Das Ergebnis: Nur 5,67 % der Agenturen haben in den letzten 12 Monaten mindestens eine Bewertung entfernen lassen. Insgesamt liegt der Anteil gelöschter Bewertungen bei lediglich 0,73 %.

    Gleichzeitig zeigt die Studie, dass sich Löschungen messbar auf die Bewertung auswirken können. Bei betroffenen Agenturen steigt die Durchschnittsbewertung im Schnitt um +0,28 Sterne.

    Mit neuen Transparenzhinweisen macht Google entsprechende Löschungen erstmals sichtbar. Damit rückt auch eine zentrale Frage stärker in den Fokus: In welchem Ausmaß beeinflussen solche Löschungen die öffentliche Wahrnehmung von Unternehmen? Kritiker sehen darin das Risiko einer systematischen Verzerrung von Bewertungen, während Befürworter auf den notwendigen Schutz vor unberechtigten oder falschen Aussagen verweisen.

    Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter:
    https://www.agenturtipp.de/ratgeber/studie-jede-18te-agentur-laesst-google-rezensionen-loeschen/

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