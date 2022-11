Studie: Das sind die 10 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland 2022

Eine Analyse der 5.000 größten deutschen Unternehmen hat ergeben, dass die Kiefersfeldener Meditrade GmbH mit einer CAGR (2015-2020) in Höhe von 120% und über EUR583M Umsatz das wachstumsstärkste deutsche Unternehmen ist.

Die Münchner Research-Boutique Listenchampion hat in einer Studie die wachstumsstärksten deutschen Unternehmen ermittelt. Dafür wurde anhand der unternehmenseigenen Datenbank der 5.000 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland die „Compound Annual Growth Rate“ zwischen 2015 und 2020 berechnet. Die Umsatzzahlen von 2020 wurden in vielen Fällen erst vor wenigen Monaten im Bundesanzeiger veröffentlicht und umgehend vom Listenchampion Research Team analysiert. Für die Analyse wurden nur Unternehmen mit Umsätzen über EUR100M berücksichtigt und um Sonderfälle bereinigt.

Als wachstumsstärkstes Unternehmen hat sich die Kiefersfeldener Meditrade GmbH mit einem Umsatz in Höhe von EUR583M (2020) und einer CAGR in Höhe von 120% herauskristallisiert. Das Medizinprodukt-Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark durch Akquisitionen und neue Produktentwicklungen gewachsen. Das zweitgenannte Unternehmen ist die Böseler fm Büromöbel GmbH mit einer CAGR von 86% und Umsätzen in Höhe von EUR311M. Drittgenanntes Unternehmen ist der Online-Outdoorhändler Bergfreunde GmbH (62% CAGR / EUR155M Umsatz).

Es folgen die EIS GmbH (61% / EUR206M), die Medios AG (61% / EUR627M), die Deutsche Glasfaser Holding GmbH (59% / EUR144M), die Flaconi GmbH (55% / EUR294M), die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (46% / EUR195M), die Riese & Müller GmbH (46% / EUR195M) sowie die Aves One AG (41% / EUR124M).

Es ist auffallend, dass viele der wachstumsstärksten Unternehmen aus ländlicheren Regionen kommen: Kiefersfelden, der Hauptsitz der Meditrade GmbH, liegt etwa im Landkreis Rosenheim. Bösel, Hauptsitz der fm Büromöbel GmbH, liegt im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg.

Die vollständige Liste der 5.000 größten Unternehmen in Deutschland kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.listenchampion.de/produkt/groesste-unternehmen-deutschland

