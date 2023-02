Stuttgarter gewinnt Redner-Preis

Spannend läuft es auf dem Redner Wettbewerb ab: Nur 4 Minuten Zeit um die Botschaft rüber zu bringen !

Kris Lenart, der gebürtige Stuttgarter hat letzten Freitag, den Excellence Speaker Award gewonnen. Nach New York, Wien, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München fand der 13. Internationale Speaker-Slam dieses Jahr im rheinländischen-pfälzischen Mastershausen statt. Mit weiteren 146 Experten und Speakern stellten sie gemeinsam einen neuen Weltrekord auf: 147 Finalisten aus 21 Ländern konnten gemeinsam auf zwei Bühnen den neuen Rekord aufstellen. Unter den Finalisten befanden sich unter anderem 18 Weltmeister aus diversen Sparten. Zur Jury gehörten u.a. Bettina Schmidt (CEO des GABAL-Verlages), Dirk Hildebrand (CEO der RadioExperten) und Jörg Rositzke (ehem. CEO von TV Sender Hamburg 1).

Der vom Hermann Scherer ins Leben gerufene Rednerwettbewerb begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich sind, wie die Finalisten selbst. Dabei treten die Redner mit ihren jeweiligen Themen gegeneinander an. Die besondere Herausforderung dabei: Jeder hat nur 4 Minuten Redezeit, um von seinem Thema zu überzeugen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem das Wichtigste zu sagen, ist wohl die Königsklasse.

Für Kris Lenart war es der zweite Speakers Slam. Trotz großer Vorerfahrung verpasste er im November knapp den ersten Preis. Um so mehr freut er sich jetzt über die höchste Auszeichnung im Speaker Bereich, dem Excellence Award.

„Standing Ovation nach einer so kurzen Rede zu erhalten, war ein einmaliges Gefühl!“ so der Speaker Award Gewinner Kris Lenart. Er ist Redner von Beruf, Coach und Trainer. Er ist unter den Top 100 der besten Redner im Dach Raum gelistet. Er begeistert mit seinen Themen die Business Welt und coacht Führungskräfte beim Lösen Ihrer persönlichen Themen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lenart Consulting

Herr Kris Lenart

Am Nordhang 4c

4201 Gramastetten

Österreich

fon ..: 004369917147240

web ..: https://www.krislenart.com

email : kris@lenart.com

Lenart Consulting:

Der absolute Mind-Changer und damit DER Experte für Persönlichkeitsentwicklung

Eins der gesuchtesten Umsetzungs-Mental-Trainer der Welt

Diplom Theologe und Business-Seelsorger der ganz besonderen Art

Kris ist unter den 100 besten Top Trainer und 100 besten Top Speakern im DACH Verband gelistet

Als phänomenaler Redner in über 25 Ländern unterwegs (Europa, Ost-Europa, Afrika, Südamerika und USA)

Auf 588 Bühnen dieser Welt begeisterte Kris mehr als 112.723 Menschen (Stand 2020)

Seit über 10 Jahren steht er in den Trainingszentren und bildete über 180 Coaches nach Viktor Frankl in der Existenzanalyse & Logotherapie aus

Seit 2012 ist er Lehrbeauftragter der Europäischen Akademie für Logotherapie und Psychologie

Mitglied im Experten Pool der Wirtschaftskammer Österreich in den Bereichen: Supervision, Mediation, Stress- & Burnout Management und Paarberatung

