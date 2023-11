Stylische Terrassen-Erweiterung fürs ganze Jahr im The Cove

Inspirierendes Gastronomieprojekt am Nordseestrand – Das Restaurant „The Cove“ erhält erstklassige Terrassenüberdachung SKYROOF Prestige von PALMIYE

Die Nordseeküste ist nicht nur für ihre atemberaubende Landschaft und malerischen Strände bekannt, sondern auch für ihre kulinarischen Schätze. Inmitten dieses idyllischen Küstenpanoramas erstrahlt das Restaurant „The Cove“ unter der Leitung von Domenik Lex. Dieses ehrgeizige gastronomische Projekt zeichnet sich nicht nur durch seine erstklassige Küche, sondern auch durch eine beeindruckende Terrassenüberdachung aus, die selbst bei wechselhaftem Nordseewetter ein angenehmes Ambiente garantiert.

Die harmonische Verschmelzung von Architektur und Gastronomie

Das „The Cove“ befindet sich im Herzen der malerischen Perlebucht und wird von den renommierten Hotels Küstenperle und Friesenhof umrahmt. Die eleganten Strandapartments und das Restaurant fügen sich stilvoll in die pittoreske Landschaft ein und schaffen eine einladende Atmosphäre. Unter der Leitung des visionären Hoteliers Jens Sroka und des Küchenchefs Domenik Lex, der das kulinarische Zepter im „The Cove“ schwingt, wurde ein außergewöhnliches Ensemble geschaffen.

Die Lösung für alle Wetterbedingungen

Da das Wetter an der Nordsee oft unvorhersehbar ist und die Außengastronomie saisonalen Beschränkungen unterliegt, war es entscheidend, einen wetterresistenten Terrassenbereich zu schaffen. Das Team hinter dem „The Cove“ entschied sich für die SKYROOF Prestige-Lösung von PALMIYE. Diese hochmoderne Terrassenüberdachung wurde nahtlos an das Restaurant angebaut und mit seitlichen Glaswänden ausgestattet, um maximale Flexibilität bei allen Wetterbedingungen zu gewährleisten.

Mit dem SKYROOF Prestige Lamellendach-System ist das Restaurant „The Cove“ jetzt in der Lage, seinen Gästen bei Regenwetter einen Blick auf die Bucht zu ermöglichen. Bei Sonnenschein kann das zu 70% auffahrbare Lamellendach geöffnet werden, um die wärmende Sonne in vollen Zügen zu genießen. Die seitlichen Glasschließelemente bieten die Möglichkeit, die Luftzirkulation zu regulieren und frischen Durchzug zu schaffen oder eben perfekten Schutz vor Regen und Wind zu bieten. Darüber hinaus sorgt die im Dach integrierte RGB-Randbeleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre, die zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter perfekt ist.

SKYROOF Prestige – Die ideale Lösung

Die Wahl des SKYROOF Prestige Lamellendach-Systems von PALMIYE erwies sich als die ideale Lösung für die Anforderungen dieses Projekts. Die Vorteile dieses Systems sind vielfältig:

o SKYROOF Prestige ist freistehend oder als angebaute Variante in Modulbauweise erhältlich.

o Es bietet höchstmögliche Regensicherheit sowie hohe Schnee- und Windlast.

o Das moderne Design der Terrassenüberdachung und der seitlichen Glasschließungen zeichnet sich durch klare Linien und Zeitlosigkeit aus.

o Die horizontale Linienführung der Front- und Seitenbalken sorgt für ein sanftes, entspannendes Gesamtbild.

o Es gibt eine breite Palette von Farboptionen, einschließlich Sonderfarben.

o Die Konstruktion ist bis zu Windstärke 11 einsetzbar, dank speziell konstruierter Aluminiumschienenprofile, die maximale Festigkeit bieten.

o Seitliche Glas-Schiebeelemente schützen vor Kälte und Regen oder sorgen für flexible Frischluftzufuhr.

o Die Bedienung der einzelnen Module des Lamellendachs sowie der seitlichen Glasschließungen erfolgt per Fernbedienung und in Minutenschnelle.

o Dimmbare Beleuchtung, in Form einer umlaufenden RGB-LED-Randbeleuchtung, schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre.

o Die hochfunktionale Lamellenschließtechnik verhindert Wasseransammlungen und sorgt für einen reibungslosen Wasserablauf.

o Integrierte Regenrinnen in den Pfosten gewährleisten eine technisch hochfunktionale Entwässerung.

Das SKYROOF Prestige Lamellendach von PALMIYE bietet zahlreiche Sonderanfertigungs-Optionen, die es zur Luxusklasse der gastronomischen Terrassenüberdachungen und Kaltwintergärten machen.

Die Leidenschaft für Qualität und Innovation

Das Projekt „The Cove“ demonstriert die Leidenschaft für Qualität und Innovation, die in der Nordseeküste steckt. Die Partnerschaft zwischen Jens Sroka, Domenik Lex und PALMIYE hat dazu geführt, dass dieses gastronomische Erlebnis zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter unvergesslich ist. Gäste können sich auf kulinarische Höhepunkte und eine atemberaubende Umgebung freuen.

Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/gastronomie-terrassenueberdachung-the-cove/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co. KG

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

Die Marke PALMIYE bietet Terrassenüberdachungen für Gastronomie sowie Privat. Bundesweit realisieren qualifizierte Fach- & Gastropartner Lösungen für den Terrassenbereich mit Pergola-Markisen und hochfunktionalen Lamellendächern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Zukunft der Geschäftswelt die Digitale Adoption BHP will Anteil an Brixton Metals halten und zeichnet Kapitalerhöhung