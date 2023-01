Die ganze Wahrheit, was für das Jahr 2023 von zuverlässiger Quelle prophezeit wird

Das Jahr 2022 wurde von vielen als eines der schwierigsten gesehen. Welche Aussichten bietet das Jahr 2023? Hier einige der wichtigsten Prophezeiungen für das gerade erst begonnene, neue Jahr.

Stuttgart, 06.01.2023 – Ein neues Jahr hat begonnen. Grund für neue Zuversicht oder mehr Angst?

Das vergangene Jahr wurde von vielen Menschen als außerordentlich schwierig und herausfordernd empfunden. Manche sagen „Es kann ja nur besser werden“. Stimmt das? Wer kann darauf eine wirklich zuverlässige Antwort geben? Udo Golfmann, einer der bekanntesten Seher in Deutschland, hat in die Zukunft des gerade begonnenen Jahres geschaut, und wegweisende Prophezeiungen für 2023 abgegeben.

Viele Vorhersagen für das neue Jahr, doch welche sind zuverlässig?

Die vergangenen Jahre und besonders das Jahr 2022 waren von zahlreichen Krisen geprägt, die bei den meisten Menschen Unsicherheiten und Angst geschürt haben. Ein Blick in die Zukunft könnte Ängste nehmen oder als Handlungsanweisung helfen. Was bringt das Jahr 2023? Voraussagen und Prognosen gibt es viele.

Sie widersprechen sich nicht selten, und entwerfen ganz unterschiedliche Szenarien von dem, was auf uns zukommen wird. Das sorgt für noch mehr Unsicherheit. Doch was sagt Nostradamus über das Jahr 2023? Analysen dazu, und Prophezeiungen für 2023 aus zuverlässiger Quelle erhält man von Udo Golfmann. Wer ist der bekannte Hellseher und Engeltherapeut?

Udo Golfmann – Hellsichtig seit seiner Kindheit

Udo Golfmann, geboren 1979, ist ein anerkannter und einer der bekanntesten Heiler, Kartenleger und Engeltherapeuten in Deutschland. Er zählt zu den besten und den zuverlässigsten Hellsehern. In seiner frühen Kindheit hatte er bereits seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Udo Golfmann erkannte, dass er mit einer erweiterten und außergewöhnlichen Wahrnehmung geboren wurde. Er konnte Engel, weitere Lichtwesen wie Feen und Elfen und Verstorbene und sehen und mit ihnen in Verbindung treten.

Udo Golfmann absolvierte zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue und ist ein mehrfach international zertifizierter Engelleser und Engeltherapeut. Er selbst hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung entwickelt und bildet Heiler und spirituelle Lebensberater aus. Seit über 25 Jahren berät er erfolgreich Menschen in allen Lebensbereichen. Er ist der festen Überzeugung, dass Engel helfen und für jedes Problem, egal wie groß es auch erscheint, einen positiven Lösungsweg finden.

Was wirklich 2023 passieren wird

Udo Golfmann kann wahre von falschen Prophezeiungen unterscheiden. Er ist Spezialist für den berühmten Astrologen, Mathematiker und Leibarzt Karl IX. Nostradamus, und dessen wegweisende Prophezeiungen auch für 2023. Nostradamus lag mit seinen Visionen nicht immer richtig, doch manche seiner teils düsteren Vorhersagen sind eingetroffen. Seine Prophezeiungen für 2023 sind beispielsweise der Ausbruch einer Weltwirtschaftskrise und eines Weltkrieges. Doch was meint Udo Golfmann zu diesen beängstigenden Vorhersagen?

Udo Golfmann hat sich mit den Engeln in Verbindung gesetzt und kann uns vorerst beruhigen. Die Engel sind in ihren Aussagen sehr bestimmt. Es wird kein Welt- oder Atomkrieg ausbrechen, wenngleich kriegerische Konflikte in und zwischen Ländern bleiben werden. In Bezug auf eine weltweite Wirtschaftskrise liegt Nostradamus leider richtig. Auch Virusinfektionen werden 2023 eine Geisel der Menschheit bleiben, und viele Todesfälle fordern. Mehr Prophezeiungen für 2023 erfährt man über die Webseite von Udo Golfmann und in seinem Video: https://www.youtube.com/watch?v=hsHnQAinKrk

Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

