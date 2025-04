Subke GmbH: 5000 Palettenstellplätze ab April 2025 im Hochregallager am Lüneburger Hafen verfügbar

Die Subke GmbH erweitert ihr Logistikangebot: Ab April 2025 stehen im Lüneburger Hafen 5000 Palettenstellplätze zu attraktiven Konditionen zur Verfügung.

Kirchgellersen, 31. 03. 2025 – Mehr Platz für Ihre Logistik: Ab April 2025 stellt die Subke GmbH 5000 Palettenstellplätze im Lüneburger Hafen bereit – wirtschaftlich, zentral und flexibel nutzbar.

Subke GmbH: Dienstleister für Lagerung, Fulfillment und Versand

5000 Palettenstellplätze am Lüneburger Hafen

Mit diesem neuen Angebot können Onlinehändler und Großhändler die Gelegenheit nutzen, ihre Paletten kosteneffizient in der Nähe des Hamburger Hafens zu lagern. Dabei besteht sowohl die Möglichkeit einer kurz- als auch einer langfristigen Lagerung. Die Lagerung der Paletten kann als Zwischenlager, Cross Docking oder für das Fulfillment genutzt werden. Die Palettenstellplätze sind optimal für Europaletten geeignet, deren maximale Höhe 1,80 Meter betragen darf. Um Interessenten eine passgenaue Dienstleistung bieten zu können, kann auf der Webseite der Subke GmbH eine Anfrage gestellt werden. Interessierte erhalten ein individuelles Angebot, welches telefonisch oder in einem Webmeeting besprochen werden kann. Die 5000 Palettenstellplätze bieten sowohl bestehenden als auch neuen Kunden eine herausragende Lagermöglichkeit. Durch diese Serviceerweiterung versetzt die Subke GmbH ihre Kunden in die Lage, auch große Mengen zu importieren und eine effiziente Logistikstrategie zu implementieren. :::

Die Subke GmbH ist ein führender Dienstleister in der Logistik- und Fulfillmentbranche mit Sitz in Kirchgellersen. Gegründet im Jahr 2015, hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, E-Commerce- und Großhandelsunternehmen sowie pre-FBA-Händlern maßgeschneiderte und effiziente Logistiklösungen anzubieten. Mit der Dienstleistung verfolgt die Subke GmbH einen kundenorientierten Ansatz, der auf Qualität, Individualität und Zuverlässigkeit basiert.

