Subke GmbH revolutioniert den Umgang mit Retouren im Fulfillment durch innovative Refurbishment Dienstleistung

Das Refurbishment von Retouren kann im E-Commerce den Gewinn und die Nachhaltigkeit fördern.

Kirchgellersen, 10.02.2025 – Die Subke GmbH, ein in Kirchgellersen ansässiges Unternehmen für Logistik und Fulfillment Dienstleistungen, hat erneut bewiesen, dass sie immer wieder für Innovationen steht. Das Angebot der Dienstleistung des Refurbishments von Retouren stellt einen wichtigen Schritt für Onlinehändler im E-Commerce dar und zeigt das Engagement der Subke GmbH für ein effizientes und nachhaltiges Geschäftsmodell.

Fulfillment Lösungen für Online-Händler

Gegründet im Jahr 2015, hat sich die Subke GmbH durch schnelle Kommunikation, digitale Datenübertragung und zuverlässige Bestellabwicklung einen Namen in der Branche gemacht. Mit einem Team von 35 engagierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen individuelle Dienstleistungen im Fulfillment an, die immer den Bedürfnissen der Online-Händler und Hersteller gerecht werden. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in der Logistik zu bieten“, sagt Geschäftsführer Harald Subke. In der Welt des Online-Shoppings, welche die Branche beherrscht, sind Retouren ein allgegenwärtiges Problem. Für eine Lösung dieses Problems, bietet die Subke GmbH die innovative Dienstleistung Refurbishment an, die die Gewinnmarge der Händler verbessern und gleichzeitig die nachhaltige Nutzung von Ressourcen fördern kann.

Nachhaltig und profitabel: Das Refurbishment von Retouren

Das von der Subke GmbH ins Leben gerufene Refurbishment-Programm ist bereits in ihren Warenlagern in Adendorf und Kirchgellersen implementiert und steht nach Absprache und Einweisung der Mitarbeiter sofort zur Verfügung. „Mit der Übernahme des Refurbishment helfen wir Händlern, zeitintensive Aufgaben zu übernehmen. Die Aufbereitung der Retouren ist nachhaltig und kann den Gewinn des Unternehmens erhöhen“, erläutert Harald Subke. Der Prozess beginnt mit der Bewertung der Retouren, die in A-Ware, B-Ware und C-Ware eingeteilt wird. Während die A-Ware meistens gleich wieder eingelagert und zum Verkauf angeboten wird, werden die Produkte, die einer Aufbereitung bedürfen, von der Subke GmbH sorgfältig refurbished und dann wieder zum Verkauf eingelagert. Eine Vielzahl von Produkten kann durch das Refurbishment-Programm abgedeckt werden. Von Koffern, Spielzeug und Kleidung, bis hin zu Sportartikeln und sogar elektronischen Artikeln wie Küchenzubehör, Laptops, Smartphones, Monitoren und Routern – die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Dieser innovative Fulfillment Service zielt darauf ab, sowohl für Online-Händlern als auch für Kunden nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.

