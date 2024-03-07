Südtirolhaus: Dein Holzbau-Partner für Südtirol, den DACH-Raum sowie Nord- und Mittelitalien

Wer heute baut oder saniert, sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner, der Qualität, Planungssicherheit und Nachhaltigkeit vereint.

Deutschnofen (BZ), 19. Januar 2026 – Wer heute baut oder saniert, sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner, der Qualität, Planungssicherheit und Nachhaltigkeit vereint. Die SH GmbH (Südtirolhaus) begleitet Bauherren seit über 40 Jahren bei der Realisierung individueller Holzbau- und Holzhausprojekte – in Südtirol, im gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in Nord- und Mittelitalien.

Ob Neubau, Anbau, Aufstockung oder (energetische) Sanierung: Südtirolhaus plant und realisiert Holzbauprojekte für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Hotels und Gewerbebauten. Besonders Bauherren im Bestand profitieren von der Holzbauweise – etwa bei Aufstockungen -, da diese durch geringes Eigengewicht, hohe Vorfertigung und kurze Bauzeiten überzeugt.

Ein wesentliches Merkmal von Südtirolhaus ist die strukturierte und transparente Projektabwicklung. Bauherren erhalten einen festen Ansprechpartner, eine realistische Kostenplanung und – auf Wunsch – eine schlüsselfertige Umsetzung zum Festpreis. Je nach Anforderung kommen Holzrahmenbau, Massivholz- bzw. Brettsperrholzbau (CLT/X-LAM) oder kombinierte Systeme zum Einsatz. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf ökologische Baustoffe und energieeffiziente Baukonzepte. Diese orientieren sich an KlimaHaus-Standards, Energieeinsparverordnungen und EU-Vorgaben.

„Ein Haus ist oft die größte Investition im Leben. Unser Anspruch ist es, Bauherren Sicherheit zu geben – durch präzise Planung, ehrliche Beratung und hochwertige Ausführung. Egal, ob in Südtirol, im DACH-Raum oder in Nord- und Mittelitalien.“

_Günther Straudi, Geschäftsführung Südtirolhaus (SH GmbH)_

Zahlreiche realisierte Projekte belegen diese Ausrichtung: Wohnhäuser und Aufstockungen im Raum Bayern/München, Villen und Hotelbauten in Nord- und Mittelitalien sowie vielfältige Holzbauvorhaben im gesamten DACH-Raum. Dank mehrsprachiger Kommunikation (Deutsch, Italienisch, Englisch) und umfassender Erfahrung mit unterschiedlichen Bauvorschriften begleitet Südtirolhaus Bauherren sicher über regionale und nationale Grenzen hinweg.

Fazit

Wer nachhaltig, hochwertig und planbar bauen möchte, findet in Südtirolhaus einen erfahrenen Partner. Mit über 40 Jahren Holzbau-Kompetenz und Projekten in Südtirol, im DACH-Raum sowie in Nord- und Mittelitalien steht Südtirolhaus Bauherren von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe zuverlässig zur Seite.

Kontakt für Bauherren

Südtirolhaus – SH GmbH

Handwerkerzone 3

39050 Deutschnofen (BZ), Italien

Telefon: +39 0471 617 120

E-Mail: info@sh.bz.it

Web: www.sh.bz.it

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag, 8:00-17:00 Uhr

Pressekontakt:

Berger+Team

Herr Florian Berger

Reichrieglerweg 17

39100 Bozen

fon ..: +39 346 1033 556

email : info@berger.team

