  • Süßholz-Gesichtswasser auf Mizellenbasis – Badestrand Kosmetik GmbH

    Süßholz Gesichts-Reinigungswasser.
    Mizellenformulierung reinigt gründlich, Süßholzwurzelextrakt wirkt hautberuhigend. Feuchtigkeitsbindung durch pflanzliches Glyzerin. Besonders gut verträglich!

    BildSüßholzwurzel für die Haut – Beruhigung und Strahlkraft

    Süßholz-Gesichtswasser auf Mizellenbasis

    Der Süßholzstrauch stammt aus dem Mittelmeerraum. Seine Wurzel wird seit Jahrhunderten wegen seiner entzündungshemmenden und heilenden Eigenschaften geschätzt. Aus seinen Wurzeln wird auch das von den Süßwarenherstellern bekannte Lakritz hergestellt.

    Das Mizellengesichtswasser der Firma Badestrand Kosmetik GmbH sorgt für eine besonders sanfte Gesichtsreinigung bei sensibler Haut mit gleichzeitiger, intensiver Pflegewirkung.

    Mizellen sind natürliche Zellverbindungen mit wasserlöslichen und fettlöslichen Eigenschaften. Angewendet mit einem Wattepad entfernt das Süßholz-Gesichtswasser der Firma Badestrand überflüssige Hauttalgreste, Make up und Umweltverschmutzungen. Die Reinigung erfolgt porentief ohne Hautreizungen. Das Mizellenwasser braucht nicht abgespült werden. Direkt nach der Anwendung ist die Haut für weitere Pflegeschritte vorbereitet.

    Das Süßholz-Gesichtwasser hat eine klare Konsistenz und ist aufgrund des Süßholzwurzelanteils leicht getönt. Die Bestandteile des Süßholzes wirken durch Ihren Anteil an Glycyrrhizin reizlindernd bei irritierter, empfindlicher oder gereizter Haut. Gleichzeitig wird die Haut durch die vorhandenen Flavonoidanteile vor hautalterungsbeschleunigenden freien Radikalen geschützt. Sowohl der Süßholzextrakt als auch das zusätzlich eingesetzte Vitamin B3 (Niacinamid) wirken Hautrötungen entgegen und sind deshalb auch bestens für die gerötete oder zu Couperose neigende Haut geeignet.

    Direkt nach der Hautreinigung ist besonders bei angegriffener Gesichtshaut die Anwendung der Sebum-Plus-Aufbaucreme empfohlen. Die Creme ist parfümfrei und enthält hautgleiche, hautschutzstärkende, natürliche Wirkstoffe. Durch das Weglassen von konventionellen Emulgatoren ist die Sebum-Plus-Aufbaucreme optimal hautverträglich.

    Wie alle Produkte der Firma Badestrand Kosmetik liegen dermatologische Verträglichkeitsgutachten und ausführliche Wirknachweise vor. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt.

    Die Pflegprodukte sind in folgenden Abpackungen erhältlich:
    Süßholz-Gesichtswasser – 200 ml PET-Flasche
    Sebum-Plus-Aufbaucreme – 50 ml Braunglastiegel

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Badestrand Kosmetik GmbH
    Herr Richard Jung
    An der Ahlmühle 11
    76831 Ilbesheim
    Deutschland

    fon ..: 0634134830
    fax ..: 06341348323
    web ..: https://www.badestrand-kosmetik.de
    email : bio@badestrand-kosmetik.de

    Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.

    Badestrand Kosmetik has been involved in the wholesale of natural cosmetic products since 1987. The company has been registered as a limited liability company since 2019. Special problem-solving products are developed for the 55+ target group and sold through cosmetic institutes/mail order companies. All items are manufactured in Germany. Richard Jung has been the managing director since 1987.

    Pressekontakt:

    Badestrand Kosmetik GmbH
    Herr Richard Jung
    An der Ahlmühle 11
    76831 Ilbesheim

    fon ..: 0634134830
    email : bio@badestrand-kosmetik.de


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