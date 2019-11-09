SumUp Kassensysteme mit dem Up – MiU24 auf der deGUT 2025: Wo Menschen Lösungen machen

MiU24 Hybrid Service WholeSale bringt das SumUp Kassensystem auf die deGUT 2025 – und zeigt, wie Technik wirklich funktioniert, wenn sie mit Erfahrung erklärt wird.

Jürgen und Marco Vito La-Greca stehen für eine Haltung, die im Markt selten geworden ist: Großhandel darf persönlich sein, Beratung darf ehrlich sein und Digitalisierung darf Spaß machen. Am Stand B7 zeigen sie, was passiert, wenn man Systeme nicht verkauft, sondern versteht. Das SumUp Kassensystem ist für sie kein Produkt, sondern eine Lösung, die jeden Tag funktioniert – bei MiU24 selbst, bei ihren Partnern und bald vielleicht auch bei dir.

MiU24 Hybrid Service WholeSale bringt das SumUp Kassensystem auf die deGUT 2025 – und zeigt, wie Technik wirklich funktioniert, wenn sie mit Erfahrung erklärt wird. Jürgen und Marco Vito La-Greca stehen für eine Haltung, die im Markt selten geworden ist: Großhandel darf persönlich sein, Beratung darf ehrlich sein und Digitalisierung darf Spaß machen. Am Stand B7 zeigen sie, was passiert, wenn man Systeme nicht verkauft, sondern versteht. Das SumUp Kassensystem ist für sie kein Produkt, sondern eine Lösung, die jeden Tag funktioniert – bei MiU24 selbst, bei ihren Partnern und bald vielleicht auch bei dir.

MiU24 – Der Großhandel mit Haltung und Humor

MiU24 ist kein klassischer Dienstleister, sondern der erste Hybrid Service WholeSale. Hier treffen Beratung, Marke, Technik und Umsetzung aufeinander – flexibel, individuell und ohne Fachchinesisch. Während andere an Prozentsätzen rechnen, rechnen Jürgen und Marco in Vertrauen, Qualität und Wirkung. MiU24 begleitet Unternehmen vom ersten Gedanken bis zur funktionierenden Lösung. Es geht nicht um Verkaufen, sondern um Verstehen. Darum kommen Gründer:innen und KMU nicht als Kundschaft, sondern als Partner. Und genau das unterscheidet MiU24 von Mitbewerbern: weniger Pitch, mehr Praxis. Weniger Show, mehr Substanz.

SumUp – Einfach kassieren, clever wachsen

Das SumUp Kassensystem ist das, was man sich wünscht, wenn man wenig Zeit und viele Aufgaben hat. Es vereint Kartenzahlung, digitale Rechnungen, Berichte und ein integriertes Geschäftskonto in einer Anwendung, die sofort läuft. GoBD- und KassenSichV-konform, TSE-gesichert und mobil einsetzbar. MiU24 nutzt SumUp selbst, weil es funktioniert – ohne Umwege, ohne Rätsel, ohne Wartezeit. Wer es auf der deGUT ausprobiert, merkt schnell: Hier wurde Technik für Menschen gemacht, nicht für IT-Handbücher. MiU24 zeigt, wie sich das System einfach integrieren lässt, und warum Kassieren mit SumUp weniger nach Buchhaltung und mehr nach Alltagserleichterung klingt.

Markenbotschafter aus Überzeugung

MiU24 ist kein klassischer Vertriebspartner, sondern Markenbotschafter mit Erfahrung. Jürgen und Marco wählen ihre Partner nicht nach Marge, sondern nach Moral. SumUp passt perfekt, weil beide denselben Anspruch teilen: faire Lösungen, klare Kommunikation, ehrlicher Nutzen. Wer am Stand vorbeikommt, merkt schnell, dass hier keine Verkaufsstrategie abläuft. Hier sprechen Menschen, die selbst Unternehmer sind. MiU24 zeigt, wie man Systeme erklärt, bis sie verstanden sind – nicht, bis jemand unterschreibt. SumUp und MiU24 verbindet dieselbe Idee: Technik, die Arbeit abnimmt und Vertrauen schafft.

Auf der deGUT – kein Messestand, sondern Begegnung

Am Stand B7 auf der deGUT 2025 wird Großhandel lebendig. Kein Hochglanzprospekt, kein Fachvortrag – stattdessen ehrliche Gespräche, echtes Interesse und viel Praxis. Besucher:innen können das SumUp Kassensystem live testen, Funktionen ausprobieren und erleben, wie MiU24 Digitalisierung erklärt, ohne sie aufzublasen. Hier entsteht Austausch auf Augenhöhe: Unternehmer:innen, die etwas bewegen wollen, treffen auf Menschen, die verstehen, wie man es möglich macht. MiU24 bringt Technik dorthin, wo sie hingehört – in den Alltag. Wer vorbeikommt, geht mit Ideen, Inspiration und vielleicht schon der nächsten Lösung im Kopf.

Geschäfte macht man mit Menschen, nicht mit Systemen

MiU24 glaubt an Beziehungen, nicht an Schlagworte. Erfolg entsteht, wenn Menschen einander verstehen – nicht, wenn sie sich mit Schnittstellen verbinden. Jürgen und Marco arbeiten bodenständig, direkt und verbindlich. Sie wissen, dass Vertrauen nicht in Meetings entsteht, sondern in ehrlichen Gesprächen. Darum steht bei MiU24 immer der Mensch im Mittelpunkt – egal ob Kunde, Marke oder Partner. Am Stand B7 wird das spürbar: Hier ist Digitalisierung kein Marketingwort, sondern Werkzeug. MiU24 zeigt, dass Erfolg mit Haltung funktioniert – und dass Humor manchmal das beste CRM-System ist.

Marken brauchen Menschen – und MiU24 hat welche

MiU24 sucht keine Logos, sondern Marken mit Charakter. Kooperationen entstehen hier nicht durch Verträge, sondern durch Begegnungen. SumUp ist der Beweis: Wenn Haltung und Produkt zueinander passen, entsteht Vertrauen. MiU24 übersetzt Technik in Sprache, die jeder versteht – und schafft Markenbotschaften, die leben, weil Menschen sie tragen. Wer MiU24 auf der deGUT erlebt, merkt schnell: Das ist kein Agentur-Ton, sondern ehrliches Handwerk mit digitalem Werkzeug. MiU24 bringt Menschlichkeit zurück in den Handel und zeigt, dass Großhandel modern sein kann, ohne seine Werte zu verlieren.

Komm vorbei – und nimm dein Up mit

MiU24 lädt alle Besucher:innen der deGUT 2025 herzlich ein, am Stand B7 vorbeizukommen. Hier gibt es keine Versprechen, sondern Gespräche. Keine Werbesprache, sondern Klartext. Du lernst Jürgen und Marco kennen, siehst, wie SumUp wirklich funktioniert, und findest vielleicht dein eigenes Up – eine Lösung, die dein Unternehmen einfacher, flexibler und erfolgreicher macht. MiU24 steht für Großhandel mit Haltung, für Lösungen, die tragen, und für Partnerschaft, die bleibt. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht – und genau das zeigen wir auf der deGUT. Komm vorbei, lern uns kennen, und lass uns gemeinsam Zukunft gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiU24® KG | Hybrid.Service.WholeSale.

Herr Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

Deutschland

fon ..: 053515322584

web ..: https://www.miu24.com

email : info@miu24.com

MiU24 – Wenn Wirtschaft wieder Mensch wird. Die MiU24 KG gilt als eines der unkonventionellsten und zugleich spannendsten Hybrid-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Was 2008 als Agenturidee begann, hat sich zu einem breit aufgestellten Unternehmungs-Ökosystem entwickelt, das Marken, Plattformen und Lösungen vereint – von Kommunikation und Markenentwicklung über nachhaltiges Hosting bis hin zu innovativen Produkten für Unternehmer:innen. MiU24 versteht Wirtschaft als lebendigen Kreislauf, in dem Menschlichkeit, Verantwortung und Unternehmertum kein Widerspruch sind. Das Unternehmen entwickelt Eigenmarken, die zeigen, dass Einfachheit, Authentizität und Nutzen sich ergänzen können – darunter Hostingmonster (Webhosting, das einfach bleibt), MiUMiA (der Shop für Unternehmerlösungen von A bis Z) und die Plattform Regionalheld, die regionale Wirtschaft, soziales Engagement und Sichtbarkeit miteinander verbindet.

Pressekontakt:

MiU24 KG | Hybrid.Service.WholeSale

Herr Marco Vito

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

fon ..: 053515322584

email : presse@miu24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Positive Unternehmensreputation: Wie die GÖDE Gruppe Vertrauen und Qualität sichert Cinnamon Dhonveli & Velifushi Maldives gewinnen Gold bei den South Asian Travel Awards (SATA) 2025