Super Copper kündigt Research-Berichterstattung durch Baader Europe an

17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Baader Europe, powered by AlphaValue, mit einer Equity-Research-Coverage für das Unternehmen begonnen hat. Der vom Metall- und Bergbauanalysten Varun Sikka verfasste und am 16. März 2026 veröffentlichte Erstbericht liefert eine umfassende 50-seitige Analyse der unternehmenseigenen Vorzeigeprojekte im Bereich der Kupfer- und Goldexploration in der chilenischen Bergbauregion Atacama.

Eine Kopie des Research-Berichts steht berechtigten Investoren über die Research-Vertriebskanäle der Baader Bank zur Verfügung.

Über Baader Europe / AlphaValue

Baader Europe, powered by AlphaValue, ist eine führende europäische Equity-Research-Plattform, die für eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen unabhängige Research-Coverages verfasst. Das aus 45 Analysten bestehende gemeinsame Research-Team wurde wiederholt mit Branchenauszeichnungen für seine hohen Qualitätsstandards geehrt und ist dafür bekannt, verschiedenste Top-Pick-Listen outzuperformen. Zu den Unternehmen, über die Baader Europe auf dem Gebiet der Nichteisenmetalle berichtet, zählen Branchengrößen wie Antofagasta, Aurubis, Boliden, Norsk Hydro und Rusal. Der Equity-Research von Baader ist über Bloomberg, Factset, Refinitiv und S&P Capital IQ verfügbar.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: +1 (778) 747-2968

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht, stellt eine zukunftsgerichtete Aussage dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Explorationspläne und Zeitpläne des Unternehmens, die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Weiterentwicklung seiner Liegenschaften, das Potenzial für die Ressourcenerschließung und die Kommerzialisierung der Projekte des Unternehmens sowie die Kursziele und Bewertungsschätzungen der Analysten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Schwankungen der Kupfer- und anderer Metallpreise; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kursziel oder die Bewertungsschätzungen des Analysten erreicht werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Haftungsausschluss

Der in dieser Pressemitteilung erwähnte Research-Bericht wurde von Baader Europe (AlphaValue) unabhängig erstellt; das Unternehmen hat den Bericht weder in Auftrag gegeben noch bezahlt und hatte auch keinen redaktionellen Einfluss darauf. Die Ansichten, Meinungen, Kursziele und Empfehlungen des Analysten sind ausschließlich die des Analysten und von Baader Europe und geben nicht die Ansichten oder Meinungen des Unternehmens wieder. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Analystenbericht kein Ersatz für ihre eigene unabhängige Due-Diligence-Prüfung und Anlageanalyse ist. Das Unternehmen gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der im Analystenbericht enthaltenen Informationen ab.

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