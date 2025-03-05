  • Deutsche CRM-Lösung: CentralStationCRM bringt neue Vertriebs-Pipeline für kleine Teams auf den Markt

    Mit der Produktentwicklung möchte sich CentralStationCRM als europäische Alternative zu großen internationalen CRM-Plattformen positionieren.

    BildDie CRM-Software CentralStationCRM aus Köln stellt eine neue Vertriebs-Pipeline vor. Mit der Produktentwicklung möchte das Unternehmen Vertriebsprozesse für kleine Unternehmen besser abbilden und positioniert sich als europäische Alternative zu großen internationalen CRM-Plattformen.

    Über sechs Monate hinweg arbeitete CentralStationCRM eng mit seinen Kund:innen zusammen und nutzte zahlreiche interne Produktworkshops, um die neue Pipeline gezielt auf die Bedürfnisse kleiner Teams im Vertrieb abzustimmen.

    Die Pipeline folgt dem Kanban-Prinzip: Chancen und Projekte lassen sich per Drag & Drop durch individuell anlegbare Phasen verschieben. Mit nur wenigen grundlegenden Voreinstellungen können Teams innerhalb weniger Minuten eine Pipeline aufsetzen und ihren Vertriebsprozess strukturieren.

    „Viele CRM-Systeme sind auf große Unternehmen ausgelegt und bringen daher umfangreiche Funktionen sowie eine hohe Komplexität mit. Die neue Pipeline von CentralStationCRM orientiert sich an der Arbeitsrealität kleiner Unternehmen und lässt sich individuell an bestehende Vertriebsprozesse anpassen. Damit behalten Teams ihr Tagesgeschäft jederzeit im Blick.“
    Axel von Leitner, Gründer und Geschäftsführer von CentralStationCRM

    Alle Kundeninformationen wie Kontakte, Gespräche, Notizen, Vereinbarungen und Angebote werden zentral gespeichert und sind für das gesamte Team jederzeit transparent einsehbar. Gesprächshistorien und Kundennotizen stehen bei CentralStationCRM im Vordergrund und verstecken sich nicht hinter unzähligen Reitern.

    Vertriebsdaten in deutschen Händen
    CentralStationCRM betreibt seine Server ausschließlich in Deutschland und arbeitet vollständig unter europäischem Datenschutzrecht. Die neue Pipeline bildet Vertriebs- und Kundendaten besser ab und speichert diese im CRM, ohne sensible Daten an internationale Anbieter weiterzugeben.

    „Je größer die Unsicherheit gegenüber internationalen Tech-Plattformen wird, desto interessanter werden europäische Lösungen. Auch für den Vertrieb ist das Thema Datensouveränität bedeutend. Unternehmen wie CentralStationCRM, die Verantwortung für ihre eigenen Kundendaten übernehmen, verschaffen sich damit einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das stärkt nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Kundenvertrauen.“
    Axel von Leitner, Gründer und Geschäftsführer von CentralStationCRM

    Mehr Informationen zur neuen Vertriebs-Pipeline von CentralStationCRM gibt es hier: https://centralstationcrm.de/funktionen/pipeline-crm

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    42he GmbH
    Frau Anja Huchthausen
    Herderstraße 70
    50931 Köln
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)221-291997-88
    web ..: https://centralstationcrm.de
    email : presse@42he.com

    Die 42he GmbH ist ein inhabergeführtes Softwareunternehmen mit Sitz in Köln. Gegründet wurde das Unternehmen 2010 von Axel von Leitner und Moritz Machner. 42he entwickelt einfache und webbasierte Softwarelösungen für kleine Unternehmen. CentralStationCRM gehört zu einer von mehreren Softwarelösungen von 42he GmbH. CentralStationCRM ist ein einfaches CRM aus Deutschland, das extra für kleine Teams entwickelt wurde. Der kostenlose Tarif beinhaltet den vollen Funktionsumfang. Dank Servern in Deutschland ist diese CRM-Software voll DSGVO-konform. CentralStationCRM wird täglich von tausenden Unternehmen genutzt.

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