  • Super Hero – der neue launige Partyschlager von Denise Blum

    Ein Schlager für jedes Fest und jede Party

    BildDenise Blum Zeigt uns mit „Super Hero“ einmal mehr was in ihr steckt.
    Mit dem energiegeladenen Song „Super Hero“ zeigt uns die Sängerin, dass sie nicht nur Schlager, sondern auch mit Elementen einer Polka begeistern kann. Zum ersten Mal bewegt sich Denise Blum auf diesem Gebiet. Dabei hat sie ihren eigenen Stil gefunden. In dem mitreißenden Song beschreibt die Sängerin die Schönheit und die Anziehungskraft eines Super Hero, dessen Augen und Lächeln sie in den Bann ziehen. Wer der Super Hero ist, bleibt dabei für den Hörer völlig offen. Ist es ein Mann, eine Frau, oder gar sie selbst? Wir wissen es nicht. Eins ist aber sicher! Es wird wohl jemand mit starker Vorstellung von Gut und Böse, die das Richtige tun, um andere zu beschützen sein.
    Die eingängige Hook, die von Denise Blum zum ersten Mal in Englisch gesungen wird, „You are my hero oh oh, my super hero oh oh,“ wird garantiert im Ohr bleiben, wie auch deren eingängige Textzeilen, die Denise Blum in Deutsch singt.
    Die Sängerin beweist mit dieser Veröffentlichung ihr Gespür für Feierlaune, die direkt ins Herz trifft. „Super Hero“ verspricht zu begeistern und die Tanzflächen zu füllen. Der eingängige Text stammt aus der Feder von Thomas Edler und der Komponist der Schlager Polka ist Hannes Marold mit dem Denise Blum erneut zusammen gearbeitet hat. Dies ist ein weiterer Song der unter Schlagerhimmel veröffentlicht wird. „Super Hero“ wird ab dem 05.09.25 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Lassen Sie sich diesen Song nicht entgehen, denn hier „wird kein Stuhl mehr frei sein!“ Es bleibt nur zu sagen, es ist ein Garant für „Gute Laune, Feiern, Tanzen und Mitsingen“. Hey! Cover

    Denise Blum – Super Hero 03:07 Minuten
    Musik: Thomas Edler, Hannes Marold Text: Thomas Edler, Hannes Marold
    Verlag: Copyright Control
    Label: Schlagerhimmel (LC 92267)
    Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold
    Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold, Gitarren: Bernd Kofler
    Mix & Master Roland Krainz, Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix, Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE
    ISRC: ATKC82500013, EAN 9008798717286
    VÖ-Datum: 5.9.2025
    Quelle: Büro Denise Blum

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 03065911004
    web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 03065911004
    web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das sind unsere Lieder – die musikalische Revue von Denise Blum
      Eine Erinnerung an die musikalische Vergangenheit...

    2. Denise Blum hat jetzt musikalisch „Flügel aus Liebe“
      Denise Blum beflügelt den Schlager neu....

    3. Denise Blum – Dann dreh ich die Musik ganz laut
      Die Single "Dann dreh ich die Musik ganz laut" ist ab dem 22.3.2024 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich....

    4. Jung, wild und frei – der neue flotte Song von Denise Blum
      Der neue Song "Jung, wild & frei" begeistert Jung und Alt gleichermaßen!...

    5. Bewahr mir meine Kinderaugen – die berührende Ballade von Denise Blum
      Das erste, langsame Lied der Sängerin...

    6. Denise Blum besingt die kalten Wintertage
      Ein Lied, nicht nur für Weihnachten...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.