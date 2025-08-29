„Genau das“ besingt Merkur in seinem neuen Song

Eine Geschichte aus dem Leben

Genau das – Wenn zwei Herzen nochmal Ja sagen. Manchmal passiert es einfach. Ein Blick. Eine Erinnerung. Eine Geste. Und plötzlich weiß man: „Genau das… ist es.“

So ging es Dominic Vogt alias DJ Domic, als er vor Jahren einen Song schrieb, der nie veröffentlicht wurde – bis jetzt. Fünf Jahre lang lag der Titel in der sprichwörtlichen Schublade. Dann traf er auf Schlagersänger Merkur – und beide wussten sofort: Dieser Song muss raus.

„Genau das“ erzählt eine Geschichte, wie sie viele kennen: Zwei Menschen, die sich verloren haben und wieder zueinander finden. Sie merken, dass da noch so viel mehr ist. Zwischen Aufbruch und Rückblick, zwischen Unsicherheit und Hoffnung wächst etwas, das stärker ist als vorher – eine zweite Chance, die sich echter anfühlt als

der erste Versuch. Der Song ist keine kitschige Liebeserklärung, sondern ein ehrlicher Blick auf das, was zwischen zwei Menschen passiert, wenn sie sich neu begegnen – mit mehr Reife, mehr Gefühl und vor allem: mehr Wahrheit. Musikalisch bringt der Titel alles mit, was ein moderner Discofox-Schlager braucht: Eingängiger Beat, Gefühl im Text – und ein Refrain, der sich direkt im Herzen festsetzt. Ein Song, der ins Herz geht – und in die Beine. Und dessen Zeilen viele mitsingen werden, weil sie sich genau darin wiederfinden. „Genau das mit einem Neuanfang – du und ich, für ein Leben lang“ – das ist mehr als nur ein schöner Satz. Es ist das Gefühl, das bleibt, wenn ein Kapitel nicht endet, sondern weitergeschrieben wird. Am Ende zeigt „Genau das“ nicht nur, wie stark Musik verbinden kann – sondern auch, dass manche Songs einfach ihre Zeit brauchen. Gut, dass dieser Moment jetzt ist.

Artist: Merkur

Track: Genau das

Duration: 03:07 Min

Release Date: 29.08.2025

Genre: Pop/Schlager

Musik: Dominic Vogt

Text: Dominic Vogt

Audioproduktion: Dominic Vogt

Label: JUNIRECORDS

Verlag: Juni Musikverlag / Edition EMMAAS, Vogt Musikverlage (1844729)

Produziert von: Dominic Vogt

ISRC DEKQ72500010

EAN 4260139222643

Merkur ist ist im Web unter www.merkur.music, sowie bei Youtube, Facebook, Instagram und Tiktok zu finden

Quelle: Büro Merkur

