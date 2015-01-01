-
DIE TOTEN VON DELCHIN – ANKA Thriller meets Hörspiel
Das Buch mit Gänsehaut-Effekt
Am letzten Samstag, den 16. August öffnete das Café am Nymphensee/Brandenburg zur Nacht für die Fans von Thriller-Autor und Sänger Frank Liebe die Pforten. Zahlreiche Gäste fanden sich in der wunderbaren Location ein.
Die Open Air Nachtlesung konnte beginnen!
Pünktlich um 22:00 Uhr startete dieser besondere Event. Frank Liebe, ganz in roten Nebel gehüllt, beschienen von Kerzen und Fackeln, zog das Publikum vom ersten Moment an in seinen Bann, als er aus seinem Debut-Roman: DIE TOTEN VON DELCHIN – ANKA vorlas.
Der „Mann der tausend Stimmen“, wie er genannt wird, bot den gebannten Gästen ein Live-Hörspiel der Extraklasse. Er las, oder vielmehr spielte er, aus seiner teils noch unveröffentlichten Thriller-Trilogie.
Stimmlich schlüpft das Multitalent in seine Roman-Charaktere, untermalt von selbstkomponierter Hintergrundmusik, atmosphärischen Klängen und Naturgeräuschen…
ein unvergessliches Erlebnis. Es geht hart zur Sache, wenn er über menschliche Abgründe und perfide Untaten spricht. Frank Liebe schöpft die volle Bandbreite der deutschen Sprache aus und schockt bisweilen die Zuhörer mit sehr deutlichen Worten.
Aber auch an Humor fehlt es nicht und so schenkt der Künstler Momente zum durchatmen; auch wenn er zwischen seinen Textpassagen passend zum Thema singt. Das Publikum war begeistert und niemand ist während seiner zweieinhalb stündigen Show gegangen oder war enttäuscht.
Frank Liebe tourt derzeit mit seinen musikalischen Lesungen durch das Land und wird bald auch in Ihrer Nähe zu erleben sein.
Quelle: Büro Frank Liebe
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
DIE TOTEN VON DELCHIN – ANKA Thriller meets Hörspiel
