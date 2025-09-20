  • SWISSCAVE trotzt Nach-Corona-Krise und erzielt Rekordgewinne

    Der Schweizer Premium-Hersteller SWISSCAVE AG meldet nach der Pandemie Rekordgewinne.

    BildZürich (Schweiz), September 2025 –

    Der Schweizer Premium-Hersteller von Weinklimaschränken, SWISSCAVE AG, meldet für das Geschäftsjahr 2024/2025 Rekordgewinne. Bemerkenswert ist dieser Erfolg vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen der Luxus- und Genussbranche nach der Corona-Pandemie weiterhin mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

    Corona als Boomphase – Nachwirkungen in der Branche spürbar

    Während der Pandemie erlebten hochwertige Interior- und Genussprodukte eine Sonderkonjunktur. Auch SWISSCAVE konnte in diesen Jahren deutliche Wachstumsraten verzeichnen. Die eigentlichen Herausforderungen zeigten sich jedoch erst nach der Pandemie: gestiegene Energiepreise, fragile Lieferketten und eine verhaltene Nachfrage setzten vielen Marktteilnehmern stark zu. Zahlreiche Wettbewerber haben sich bis heute nicht von diesen Effekten erholt.

    Strategische Neuausrichtung unter neuer Führung

    Entscheidenden Anteil am Erfolg von SWISSCAVE hatte die strategische Neuausrichtung unter neuer operativer Führung. Unter COO Sara Blüm wurden Prozesse gestrafft, internationale Märkte wie Asien und der Mittlere Osten gezielt erschlossen und das Produktsortiment verfeinert. Parallel dazu erfolgte eine deutliche Schärfung der Markenpositionierung im Luxussegment sowie eine Stärkung der Kunden- und Händlerbeziehungen.

    Wachstum in einem schwierigen Marktumfeld

    Dank dieser Maßnahmen konnte SWISSCAVE Umsatz und Marktanteile weiter ausbauen – und das in einem Umfeld, in dem zahlreiche Wettbewerber stagnieren oder Rückgänge verzeichnen. Branchenkenner sehen in dem Kurs des Unternehmens ein Beispiel dafür, wie ein klarer Fokus auf Qualität, Internationalisierung und Effizienzsteigerung auch in herausfordernden Zeiten nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

    Zukunftsaussichten

    Mit Showrooms in Europa, einer wachsenden Präsenz in Asien und im Mittleren Osten sowie einem klaren Innovationsfokus sieht sich SWISSCAVE für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Themen wie nachhaltige Materialien, digitale Kundenerlebnisse und erweiterte Produktlinien sollen die Expansion zusätzlich unterstützen.

    Über SWISSCAVE

    SWISSCAVE ist ein Schweizer Premium-Hersteller von Weinklimaschränken und Humidoren. Seit 2012 steht das Unternehmen für Schweizer Präzision, höchste Qualitätsansprüche und zeitloses Design. Die Produkte richten sich an private Sammler ebenso wie an Gastronomie und Fachhandel.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    www.swisscave.com

