Edel, hochwertig und anziehend – die neuen Weinklimaschränke von SWISSCAVE

Weinklimaschränke von SWISSCAVE sind nicht nur essentiell für jeden Weinkenner und Weinliebhaber, sie sind auch wahre Design-Schmuckstücke und werten jede Küche und jedes Restaurant enorm auf.

Schweiz, 22.11.2022 – Wie ein edler Weinklimaschrank jede Küche und jede Gaststätte aufwertet

Weinliebhaber wissen um die Wichtigkeit korrekt temperierten Weines

Ein Weinliebhaber legt großen Wert auf einen guten und edlen Tropfen. Gemeinsam mit Freunden ein Gläschen der Lieblingssorte genießen, interessante Gespräche dabei führen und sich entspannen. Sind Sie ein Weinkenner? Dann wissen Sie sicherlich, wie wichtig es ist, den Saft der Reben richtig zu lagern und welche Rolle die Temperatur beim Wein trinken spielt.

Lagern Sie Ihre Flaschen in der Vorratskammer oder im Weinkeller? Vielleicht haben Sie sich schon mit dem Thema Weinklimaschrank oder Weinkühlschrank auseinandergesetzt. SWISSCAVE ist ein Hersteller von Weinklimaschränken in höchster Qualität, die nicht zuletzt auch aufgrund ihres edles Design überzeugen.

Ein SWISSCAVE Weinklimaschrank – viel mehr als nur optimale Temperatur

Ein Weinkühlschrank bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre edlen Tropfen richtig zu lagern und auf die gewünschte Trinktemperatur zu kühlen, auch temperieren genannt. Dabei sind Rot- oder Weißweine unterschiedlich zu temperieren, zur Verfügung stehen Spannen von 5 bis 20 Grad, die sich stufenlos einstellen lassen, wobei Rotwein bei ca. 15-16° und Weisswein bei 8-10° temperiert wird. Ein Weinklimaschrank bietet eine weitere Möglichkeit: hier können die Weine noch reifen. Dafür lässt sich nebst der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit regeln, perfekt abgestimmt auf die optimalen Lagerbedingungen Ihres Weins.

Ein SWISSCAVE Weinklimaschrank überzeugt neben den praktischen Funktionen auch durch seine einzigartige Optik. Er ist ein Blickfang für Ihren Wohnraum und jedes Restaurant. Auswählen lässt sich aus verschiedensten Größen und Formen. Weinkühlschränke von SWISSCAVE sind modern, extravagant und lockern jeden Raum auf. Neben dem optischen Eindruck ist auch die Haptik erstaunlich. In Sachen Einsatzmöglichkeiten und Funktionsumfang und wertiger Verarbeitung unterscheiden sich die Modelle deutlich von denen anderer Hersteller.

Besondere Funktionen- edles Design – einfaches Handling

Ein Weinklimaschrank hat in den letzten Jahren bei vielen Weinliebhabern Einzug gehalten. Er sorgt dafür, dass die Temperatur, Luftfeuchte, Vibrationsfreiheit und Luftqualität entsprechend den natürlichen Bedingungen eines Weinkellers nachgebildet werden. Edles Design und Funktionalität vereinen sich bei SWISSCAVE zu Weinkühlschränken besonderer Art. Bringen Sie Ästhetik und hochwertiges Design in Ihre Küche oder Ihren Wohnraum, werten Sie Ihr Restaurant oder Ihre Vinothek mit einem Weinklimaschrank von SWISSCAVE auf und setzen Sie so ein klares, unübersehbares Zeichen, ein Statement.

Bei SWISSCAVE Klimaschränken ist die Lagerung von zwei Lagen Flaschen hintereinander möglich, was in einer vergleichsweise größeren Lagerkapazität resultiert. Dazu kommt, dass alle Modelle mit kugelgelagerten Teleskopauszügen ausgestattet sind. Das ermöglicht ein leichtes, gleitendes Herausziehen der Tablare, auch und gerade bei voller Beladung. Wählen Sie zwischen Ausführungen für den Heimgebrauch oder für gewerbliche Zwecke. Edles Design ist garantiert, die Flaschenkapazität variiert von 9 bis 200 Flaschen. Die Weinklimaschränke arbeiten vergleichsweise ruhig, so dass sie auch in Wohnräumen eingesetzt werden können.

SWISSCAVE ist ein Schweizer Unternehmen, das seine Geräte nach Erfahrungen von Weinkennern entwickelt. Der hohe Anspruch an die Kriterien in Bezug auf Fertigung und edles Design resultieren in der sprichwörtlichen Schweizer Qualität. Hochwertige Komponenten, sowie ansprechende, puristische Erscheinung sind die Merkmale von SWISSCAVE Weinklimaschränken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



