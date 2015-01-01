Tag des Wanderns. Zwischen Verein und Dating-App: Warum viele beim Wandern neue Wege gehen

Zum Tag des Wanderns steht bei SINGLEWANDERN® im Mittelpunkt, was unsere Touren besonders macht: gemeinsam draußen aktiv sein, Natur genießen und unterwegs neue Menschen kennenlernen.

Der „Tag des Wanderns“ am 14. Mai zeigt, wie vielfältig Wandern heute ist. Er steht für organisierte Touren und gewachsene Gemeinschaften. Gleichzeitig entsteht daneben eine andere Form des Unterwegsseins – leiser, offener und weniger festgelegt.

Singles und Alleinstehende zwischen 40 und 65, oft in neuen Lebensphasen, suchen beim Wandern nicht nur Natur, sondern auch neue Kontakte und echte Begegnungen. Im Mittelpunkt steht der Wunsch nach Flexibilität, nach neuen Konstellationen und nach Begegnungen ohne Vorauswahl. Genau diese Offenheit entsteht selten in festen Gruppen oder durch vorstrukturierte Kontaktangebote.

Hier setzen neue Konzepte an: Bei SINGLEWANDERN® treffen sich überschaubare Gruppen, die sich immer wieder neu zusammensetzen. Der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Unterwegssein. Wer mitwandert, weiß nicht, wen er oder sie treffen wird, nur, dass alle aus einem ähnlichen Impuls heraus dabei sind: rausgehen, in Bewegung kommen, andere Menschen erleben. Vielleicht bleibt es bei einem guten Gespräch. Vielleicht entwickelt sich mehr. Beides ist willkommen.

Gerade für Menschen in Umbruchphasen entsteht so ein Rahmen für spontane Verbindungen und neue Perspektiven, einer, der Sicherheit bietet und gleichzeitig Offenheit zulässt.

Der „Tag des Wanderns“ macht damit auch eine gesellschaftliche Entwicklung sichtbar: Wandern wird zunehmend zu einem sozialen Raum auf Zeit. Nicht als Ersatz für klassische Gemeinschaften, sondern als Ergänzung für Menschen, die Verbindung suchen, ohne sich festlegen zu müssen.

Formate wie SINGLEWANDERN® tragen dieser Entwicklung Rechnung durch ein professionell begleitetes, deutschlandweites Angebot: mit erfahrenen Guides, bewusst gewählten Routen abseits überlaufener Wege und einem Rahmen, der Orientierung gibt, ohne einzuengen.

Alle Angebote, Termine und Regionen sind unter: www.singlewandern.de zu finden. Hier kann auch der kostenlose Newsletter abonniert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KS-Eventmanagement GmbH

Herr Frank Kramer

Amselweg 12

59759 Arnsberg

Deutschland

fon ..: +49 173 173 1965

web ..: https://www.singlewandern.de

email : frank.kramer@ks-eventmanagement.com

SINGLEWANDERN® ist ein Anbieter geführter Wandererlebnisse für Singles und Alleinstehende, der Menschen in der Natur unkompliziert zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Aktivitäten, echte Begegnungen und professionell organisierte Touren mit sozialem Mehrwert.

Pressekontakt:

KS-Eventmanagement GmbH

Herr Frank Kramer

Amselweg 12

59759 Arnsberg

fon ..: +49 173 173 1965

email : frank.kramer@ks-eventmanagement.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NurExone Biologic’s US-Tochtergesellschaft Exo-Top und das in Florida ansässige BioXtek unterzeichnen strategische Absichtserklärung zur Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen Formerra kündigt weltweite Preiserhöhung an