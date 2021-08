Tagebuch eines Minecraft-Dorfbewohners – Abenteuerliche Kurzgeschichte

Benjamin Lellig entführt die Leser in „Tagebuch eines Minecraft-Dorfbewohners“ in ein Minecraft-Abenteuer.

Im ersten Band („Im Bann des Königs“) dieser neuen Reihe lernen die Leser Artur, einen Bewohner eines Minecraft-Dorfes, kennen. Eigentlich lebte er vorher in einer ganz normalen Stadt, doch als er eines Tages das Spiel Minecraft spielen durfte, wurde er zu seiner Überraschung in die Welt des Spiels gesaugt. Merkwürdig war das schon, doch er spielte einfach mit und fand in dem Dorf schnell Freunde. Leider wurde seine neue Heimat dann von einem König namens Aragon zerstört. Artur hat den Angriff nur überlebt, weil er zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Dorf war sondern außerhalb des Dorfes Beeren sammelte. Artur flieht vor den Soldaten im Dorf und baut sich ganz im Minecraft Stil eine neue Unterkunft. Doch das ist für ihn nicht genug – er will sich dem mächtigsten Mann der Minecraft-Welt stellen. Hat der Jugendliche eine Chance?

Das rund 50 Seiten lange „Tagebuch eines Minecraft-Dorfbewohners“ von Benjamin Lellig ist vor allem für Spieler von Minecraft eine unterhaltsame Lektüre. Der Autor erzählt in dem Buch eine Geschichte, wie sie sich nur in der Welt von Minecraft abspielen kann. Es ist deswegen empfehlenswert, dass die Leser mit den Begriffen aus der Spielwelt bekannt sind und mit den Grundlagen des Spiels vertraut sind. Es handelt sich bei diesem kurzen Buch um das Erstlingswerk des Autors.

„Tagebuch eines Minecraft-Dorfbewohners“ von Benjamin Lellig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35771-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die unterschätzte Führungsdisziplin – Praktische Hilfestellungen zur Business Moderation Traumhaft – Geschichten zum Nachdenken