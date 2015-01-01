Taktile Leitsysteme: Normenkonforme Planung und praxisnahe Installation für barrierefreie Räume

Planung, Normen und Ausführung taktiler Leitsysteme erfordern fachliche Abstimmung, normkonforme Details und praktische Lösungen für dauerhafte Orientierung.

Barrierefreiheit im gebauten Raum erfordert eine sorgfältige Koordination von Planung, Normen und Ausführung, damit Orientierung für mobilitäts- und sehbehinderte Menschen zuverlässig funktioniert. Taktile Leitsysteme dienen als physische Orientierungshilfen und unterscheiden sich nach Funktion: Richtungsgebende Leitstreifen und warnende Aufmerksamkeitsfelder brauchen jeweils spezifische Dimensionen, Abstand und Oberflächenqualitäten.

Bei der Planung sind Umfeldanalyse, Nutzungsprofile und Materialverträglichkeit zu prüfen. Die frühzeitige Einbindung baulicher Schnittstellen vermeidet spätere Konflikte mit Belagswechseln, Entwässerungsanforderungen oder Leuchtenpositionen. Für die Detailplanung sind Vorgaben zu Kontrastwerten, Noppen- bzw. Längsrillenmaßen sowie Lagebeziehungen zu Aufzügen, Treppen und Bahnsteigen zu definieren. In diesem Kontext bieten Fachinformationen für Taktile Leitsysteme eine Grundlage für die Abstimmung technischer Anforderungen und Ausführungsvarianten.

Normative Bezüge sind in der Ausführungsphase verbindlich zu behandeln: Relevante Regelwerke legen Mindestanforderungen an Form, Abmessung und Lage fest. Ebenso wichtig ist die Dokumentation der Ausführungsschritte und eine qualifizierte Abnahme durch beteiligte Gewerke. Montagearten – etwa Klebetechnik auf elastischen Belägen oder mechanische Befestigung auf Beton – müssen an Untergrund, Nutzung und Reinigungszyklen angepasst werden.

Die praktische Umsetzung verlangt Nachdenken über Schnitte, Randbereiche und Übergänge zu anderen Leitsystemen. Wartbarkeit und Rutschsicherheit sind ebenso zu berücksichtigen wie mögliche Störeinflüsse durch temporäre Einbauten oder Außenflächen. Bei Renovierungen ist zu prüfen, inwieweit bestehende Beläge erhalten werden können, ohne die Funktion der taktilen Elemente zu beeinträchtigen.

Zusammenfassend gilt: Eine barrierefreie Räume schaffende Infrastruktur benötigt eine abgestimmte Planungsphase, normorientierte Detailvorgaben und handwerklich saubere Montage. Für projektbegleitende Beratung und produktspezifische Informationen steht abschließend SCHILDER Systeme GmbH zur Verfügung.

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

