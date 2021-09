Tarachi meldet Bohrergebnisse aus der Konzession San Javier im mexikanischen Sonora

– 0,454 g/t Au auf 52 m in Bohrloch SJA-21-014 auf der Konzession San Javier, einschließlich 4,11 g/t Au auf 1,5 m

Vancouver, British Columbia (21. September 2021) – Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, die Bohrergebnisse aus seinem kürzlich abgeschlossenen Phase-II-Bohrprogramm auf der Konzession San Javier des Unternehmens im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben.

Am 13. Juli 2021 schloss das Unternehmen sein Phase-II-Bohrprogramm auf der Konzession San Javier in Sonora (Mexiko) ab, das insgesamt fünf Diamantbohrlöcher – SJA-21-010 bis SJA-21-014 – mit 1.577,50 Meter Gesamtlänge beinhaltete. Ziel des Bohrprogramms war es, die positiven Ergebnisse des Bohrprogramms 2020 genauer zu erproben und die Ausmaße der intrusiven Brekzienmineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung zu ermitteln. Die bedeutenden Bohrabschnitte sind in Tabelle 2 aufgeführt und beinhalten unter anderem 0,454 g/t Au auf 52 m in Bohrloch SJA-21-014.

Tabelle 1 – Bohrlochkoordinaten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61568/Tarachi-Gold_120921_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Lageplan der Bohrlöcher bei San Javier

Bohrloch von (m) bis (m) AbschnitGold (g/

t t)

(m)

SJA-21-010173,25 173,8 0,55 1,655

180,5 183 2,5 0,508

198 223 25,0 0,278

SJA-21-01189 105 16,0 0,287

125 142 17,0 0,218

SJA-21-012265 292,5 27,5 0,251

SJA-21-013297 298 1,0 1,5

323 332,5 9,5 0,715

einschließ328 332,5 4,5 1,316

l

.

SJA-21-01498 150 52,0 0,454

einschließ98 110 12,0 1,01

l

.

einschließ99,5 101 1,5 4,11

l

.

und 141 150 9,0 0,694

Tabelle 2 – Bedeutende Abschnitte aus den Phase-II-Bohrungen bei San Javier

In Abbildung 2 sind die Ausmaße der bekannten Goldmineralisierung sowie die Ausmaße der Bismut- (Bi), Tellur- (Te) und Selen-(Se)-Anomalien dargestellt, die auf die Ausdehnung des hydrothermalen Systems bei San Javier hindeuten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61568/Tarachi-Gold_120921_DEPRcom.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61568/Tarachi-Gold_120921_DEPRcom.003.png

Abbildung 2 – Querschnitt von San Javier mit Abschnitten mit einem Gehalt von >0,1 g/t Au (oben) und Bi-/Te-/Se-Anomalien (unten)

Lorne Warner, der bei Tarachi den Posten des VP of Exploration bekleidet, sagt dazu: Das Geologenteam von Tarachi hatte nach der Prüfung unseres vorherigen Bohrprogramms erwartet, dass die Diamantbohrungen ein ausgedehntes hydrothermales System aufzeigen würden. Dieses System ist weiterhin in Streichrichtung offen. Diese hydrothermalen Systeme, die mit porphyrischen Lagerstätten und Brekzienschloten in Zusammenhang stehen, treten bekanntermaßen in dieser Region auf.

Tarachi-CEO Cameron Tymstra fügt hinzu: Wir haben in der Tiefe zwar nicht die höheren Gehalte vorgefunden, die im Zuge der Bohrkampagne 2020 in den näher an der Oberfläche liegenden Teilen des Systems ermittelt werden konnten, aber die mächtigeren Abschnitte aus diesem Programm weisen eher Ähnlichkeiten zu der von Agnico betriebenen nahegelegenen porphyrischen Lagerstätte Tarachi auf, die Berichten zufolge angedeutete Ressourcen im Umfang von 22,6 Millionen Tonnen mit 0,40 g/t Au und vermutete Ressourcen im Umfang von 6,47 Millionen Tonnen mit 0,33 g/t Au umfasst (aus der Reserven- und Ressourentabelle von Agnico Eagle vom Dezember 2020). Der qualifizierte Sachverständige von Tarachi war nicht in der Lage, die Informationen von Agnico zu verifizieren, und die Informationen lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens zu.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle – Diamantbohrkern

Die Kernproben werden von einem Geologen ausgewählt und in zwei Hälften zersägt. Eine Hälfte des Kerns verbleibt in der Kernkiste; die andere Hälfte wird in einem Plastikbeutel verpackt. Probenetiketten werden in jeden Beutel gegeben, bevor sie versiegelt und im Camp in einem sicheren Bereich gelagert, bevor sie später per unternehmenseigenen LKW direkt zur Einrichtung von Bureau Veritas Mineral Laboratories (BVM) in Hermosillo, Sonora, Mexiko, transportiert werden. Im Labor wurden die Proben getrocknet, zerkleinert und pulverisiert. Das Gesteinspulver wurde zur Analyse an das Labor BVM in Vancouver, B.C., per Luftfracht geschickt. Dort erfolgte nach modifiziertem Königswasseraufschluss eine Analyse auf 37 Elemente mittels ICP. Die Analyse auf Gold wird in Hermosillo mittels Brandprobe an einer 50-Gramm-Probe mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie durchgeführt.

Proben mit mehr als 10 ppm Au werden mittels Brandprobe und anschließender Gravimetrie an einer 50-Gramm-Probe überprüft sowie mittels Brandprobe an doppelter Minusfraktion nach Sieben mit Metallsieb von 1 kg Probenmaterial. Die Einrichtungen von BVM in Hermosillo und Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO / IEC 17025 akkreditiert. Laborkontrollproben, die zertifizierte Referenzproben, Duplikate und Blindproben umfassten, wurden vom Labor in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls analysiert.

Über Tarachi Gold

Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung von Projekten in Mexiko konzentriert. Das Tarachi-Projekt des Unternehmens umfasst 3.708 Hektar stark höffige Mineralkonzessionen im Goldgürtel Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India. Tarachi hat ebenfalls das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Tailings-Ressource (nicht NI 43-101-konform), die laut Schätzungen 1,3 Mio. Tonnen mit 2,05 g/t Au enthält. Das Unternehmen erwartet, das Projekt bis 2022 zur Produktion zu bringen.

Qualifzierter Sachverständiger

Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und ein Director des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

SONDERHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: zukünftige Explorationsprogramme, die Durchführung von Bohrungen sowie den Erhalt der Analyseergebnisse. Eine Mineralisierung in benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Personal; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte bei bestimmten Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Lagebericht von Tarachi (MD&A) identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

