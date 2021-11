Tausend Arten von Regen – Anregendes Jugendbuch

Eine junge Irin muss in Johanna Zimmermanns „Tausend Arten von Regen“ heraus finden, was sie von ihrer Zukunft möchte.

Lorna ist 17 Jahre alt und betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Schwestern eine kleine Bed & Breakfast Pension im irischen Doolin. Sie kann sich an keine Zeit, in der es nicht so war, erinnern. Die Arbeit prägt ihr Leben und gibt ihm einen bestimmten Rhythmus. Gäste kommen und gehen. Die Verantwortung für den Betrieb bestimmt ihren Alltag. Immerhin ist Doolin bloß ein Dorf und das B&B ihre wichtigste Einkommensquelle. Doch bald sollte Lornas Leben ein wenig aufregender werden, denn sie trifft Christopher, der mit seiner Familie für eine Woche im B&B lebt. Sie beiden sind schnell voneinander fasziniert, doch können die langsam entstehenden Gefühle zwischen ihnen den ganz unterschiedlichen Ansichten trotzen, die sie vom Leben haben?

Wird Lorna im Verlauf der Handlung des Jugendromans „Tausend Arten von Regen“ von Johanna Zimmermann herausfinden, was sie von ihrer Zukunft wirklich will? Und wird Christopher ein Teil dieser Zukunft sein – oder nur eine Art Stufe auf dem Weg? Die Autorin 1998 in Essen geboren und wuchs in Leverkusen auf. Bereits in der Grundschule entdecke sie das Schreiben für sich und träumte seitdem von einem Dasein als Schriftstellerin. Aktuell absolviert sie den Masterstudiengang Theorien und Praktiken professionellen Schreibens in Köln und arbeitet in einer Buchhandlung in Langenfeld.

„Tausend Arten von Regen" von Johanna Zimmermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37467-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

