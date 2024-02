TeaTime Bensheim: Tradition und Erneuerung – Ein neues Kapitel für das beliebte Teehaus

TeaTime Bensheim soll nicht nur ein Ort des Teegenusses sein, sondern auch ein Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft.

Das renommierte Teehaus TeaTime Bensheim in der malerischen Stadt Bensheim an der südhessischen Bergstraße erlebt nach über 25 Jahren Geschäftstätigkeit einen bedeutenden Wechsel in der Geschäftsführung, der eine Hommage an den bisherigen Inhaber, John Clarijs, darstellt und zugleich die Ankunft von Oliver Falk als erfahrenem Unternehmer und begeisterten Teetrinker begrüßt. Falk schätzt die bereits geleistete Aufbauarbeit und setzt sich das Ziel, die treue Kundschaft im gewohnten Stil zu empfangen und behutsam Innovationen einzuführen.

Die über teilweise 10-jährige Erfahrung der Mitarbeiterinnen im Teeladen, kombiniert mit hochwertigem Zubehör von Premium-Marken, hat TeaTime Bensheim zu einem überregional bekannten Anlaufpunkt für Teeliebhaber gemacht. Die umfangreiche Auswahl von rund 400 hochwertigen Teesorten, unter anderem von bekannten Premium-Herstellern, bedeutet ein Alleinstellungsmerkmal im Raum Bergstraße und Südhessen, für das viele Kunden auch weitere Strecken in Kauf nehmen.

Im Fokus des Geschäftsführungswechsels steht die Anerkennung von John Clarijs für sein Lebenswerk. Seine jahrelange Führung hat TeaTime Bensheim zu dem gemacht, was es heute ist. Die Übergabe an Oliver Falk erfolgt in dem Bewusstsein, dass Traditionen bewahrt und gleichzeitig Raum für Erneuerungen geschaffen werden sollen. Falk, mit Erfahrung in Online-Marketing, Unternehmensberatung, Prozessanalyse und Automatisierung, plant, seine Expertise vorwiegend im Hintergrund und im Onlineshop einzubringen, um den einzigartigen Charme des Teehauses zu bewahren.

Die bestehende Kundschaft soll weiterhin dazu ermutigt werden, TeaTime Bensheim treu zu bleiben, während neue Besucher, auch der jüngeren Generationen, für einen Besuch interessiert werden sollen.

Das Bistro von TeaTime Bensheim bietet die gleiche, reichhaltige Auswahl von etwa 400 hochwertigen Teesorten, wie sie auch im Laden zu finden ist. Die gastronomische Vielfalt erstreckt sich dazu über klassischen Filterkaffee bis hin zu Café Crema und anderen Café-Variationen aus einer original italienischen Siebträger-Maschine. Die Bistro-Chefin zaubert sogar einen Milchschaum, der jeden Barista neidisch machen könnte.

Hunde sind im Bistro auch willkommen. Laut Kundenaussage ist das TeaTime damit eines der wenigen Cafés in Bensheim, in dem Hunde noch willkommen sind.

Das Frühstücksangebot erstreckt sich bis mittags um 14 Uhr. Das Sortiment der Küche beinhaltet dazu eine Palette von Snacks wie diverse Salate, Toasts und Suppen. Ein wechselndes Kuchen- und Tortensortiment lockt die Gäste in das gemütliche Bistro, wo Kuchen den ganzen Tag bis zum Schluss um 17:30 Uhr erhältlich ist. Im Laden werden exquisite belgische Pralinen angeboten, die sogar im Bistro genossen werden können.

Die Mitarbeiterinnen im Teeladen verfügen teilweise über eine beeindruckende, über 10-jährige Erfahrung und entsprechende Expertise im Teeverkauf und der Beratung. Der Tee ist in klassischen Teedosen ausgestellt und wird beim Kauf mit traditionellen Messingschaufeln in die Tütchen verpackt.

Neben der Beratung kann man vor einer Entscheidung also auch am losen Tee riechen, um damit den für sich passenden Tee zu finden. Dadurch findet im TeaTime jeder einen passenden Tee für seinen Geschmack.

Das passende Zubehör und Geschirr von Premium-Marken sorgen auch zu Hause für ein vollendetes Teegenusserlebnis.

Oliver Falk, der neue Inhaber, sieht der Herausforderung mit Enthusiasmus entgegen. Sein Ziel ist es, die treue Kundschaft im gewohnten Stil zu bedienen und dabei behutsam Innovationen einzuführen. Die Expertise von Falk in verschiedenen Geschäftsbereichen wird unter anderem dazu genutzt, den Onlineshop und die Social Media-Präsenz zu stärken und neue Ideen einzubringen.

Traditionen werden bewahrt, während Raum für neue Veranstaltungen und Aktivitäten geschaffen wird. Der Fokus liegt darauf, eine Brücke zwischen Generationen zu schlagen und die Gemeinschaft durch Kooperationen mit lokalen Unternehmen und Initiativen zu stärken.

Die Website von TeaTime Bensheim, teatime-bensheim.de, wird zum zentralen Anlaufpunkt für Neuigkeiten, Veranstaltungen und Angebote. Hier können Gäste und Interessierte die neuesten Informationen über die Entwicklungen im Teehaus verfolgen. Darüber hinaus werden diese Informationen und Impressionen in den sozialen Medien, wie Facebook und Instagram geteilt. Wer auf dem Laufenden bleiben will, ohne regelmäßig, proaktiv die Homepage zu besuchen, ist herzlich eingeladen zum Beispiel @teatime_bensheim auf Instagram zu folgen.

