Technifol präsentiert erweitertes Portfolio an Stretchmaschinen und Palettenwicklern

Technifol erweitert sein Stretchmaschinen-Portfolio: Effiziente Wickelmaschinen sichern Palettenladungen, sparen Folie und entlasten Mitarbeitende in Logistik und Industrie.

Effiziente Wickelmaschinen für sichere Ladungssicherung, weniger Folienverbrauch und ergonomisches Arbeiten

Oer-Erkenschwick, 18. November 2025 – Die Technifol Verpackungsfolien GmbH, Spezialist für Verpackungsfolien und Verpackungsmaschinen, baut ihr Angebot an Stretchmaschinen – auch als Wickelmaschinen oder Palettenwickler bekannt – weiter aus. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach automatisierten, ergonomischen und ressourcenschonenden Lösungen in Logistik, Industrie und Handel.

Im Mittelpunkt stehen moderne Stretchmaschinen, die Palettenladungen sicher stabilisieren und gleichzeitig den Folienverbrauch deutlich reduzieren. Ob halbautomatische Wickelmaschinen, vollautomatische Palettenwickler oder mobile Stretchsysteme: Technifol bietet für nahezu jede Anwendung eine passende Lösung – vom Versandlager bis zur hochfrequenten Industrieverpackung.

„Wer täglich Paletten verpackt, weiß, wie wichtig Effizienz und Prozesssicherheit sind“, erklärt das Technifol-Team. „Unsere Stretchmaschinen übernehmen den Wickelprozess zuverlässig und wiederholgenau – und sorgen so für stabile Ladungssicherung bei gleichzeitig optimiertem Materialeinsatz.“ Bereits ab rund zehn verpackten Paletten pro Tag können sich Investitionen in Stretchmaschinen über eingesparte Folie und reduzierte Arbeitsbelastung amortisieren.

Mobile Wickelmaschinen für maximale Flexibilität

Ein besonderer Fokus liegt auf mobilen Stretchmaschinen, die als fahrbare Wickelmaschinen direkt zur Palette kommen. Batteriebetriebene Systeme wie die mobilen Stretchroboter erlauben das Umwickeln schwerer oder instabiler Paletten an nahezu jedem Ort im Lager – ideal bei beengten Räumlichkeiten, wechselnden Stellplätzen oder sehr großen Packgütern.

Diese mobilen Palettenwickler kombinieren hohe Flexibilität mit ergonomischen Vorteilen: Statt Paletten zur Maschine zu bringen, fährt der Wickelroboter zur Ladung. Das schont Mitarbeitende, reduziert Wegezeiten und erhöht die Prozesssicherheit. Gleichzeitig können die Maschinen die Stretchfolie je nach Typ um ein Vielfaches dehnen, was zu signifikanten Material- und Kosteneinsparungen führt.

Vollautomatische Palettenwickler für hohe Durchsätze

Für Unternehmen mit hohen Stückzahlen bietet Technifol vollautomatische Stretchmaschinen, die den gesamten Wickelprozess inklusive Folienanlegen und -abtrennen übernehmen. Diese Palettenwickler sind für den Einsatz in Verpackungstechnik, Logistik und industriellen Fertigungsumgebungen konzipiert und lassen sich nahtlos in bestehende Materialfluss- und Fördertechnik integrieren.

Verschiedene Anlagentypen – etwa Drehteller-, Satelliten- oder Ringwickler – erlauben eine passgenaue Auslegung auf Produkt, Palettenanzahl und Automatisierungsgrad. Über Parameter wie Wickelgeschwindigkeit, Folienvordehnung oder Wickelprogramme lassen sich individuelle Anforderungen an Ladungssicherung, Folienverbrauch und Taktzeiten exakt abbilden.

Showroom und Live-Vorführungen per Video-Call

Um Kunden die Auswahl der passenden Stretchmaschine oder Wickelmaschine zu erleichtern, bietet Technifol einen eigenen Showroom sowie kostenlose und unverbindliche Online-Live-Vorführungen per Microsoft Teams an. Interessierte Unternehmen können sich die Maschinen im Betrieb zeigen lassen, praxisnahe Anwendungsszenarien besprechen und gemeinsam mit den Experten von Technifol die optimale Konfiguration für ihre Prozesse finden.

Über Technifol Verpackungsfolien GmbH

Die Technifol Verpackungsfolien GmbH mit Sitz in Oer-Erkenschwick ist ein zuverlässiger Partner für hochwertige Verpackungsfolien, Stretchmaschinen und Verpackungsmaschinen. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für Branchen wie Logistik, Industrie und insbesondere die Pharmaindustrie und unterstützt seine Kunden von der Beratung über die Auswahl der passenden Folien- und Maschinentechnik bis hin zu Service, Wartung und Ersatzteilversorgung.

Mit einem breiten Portfolio von mobilen Stretchmaschinen über halbautomatische Wickelmaschinen bis hin zu vollautomatischen Palettenwicklern trägt Technifol dazu bei, Verpackungsprozesse sicherer, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

