Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 – Das ideale Weihnachtsgeschenk für Luftfahrtfans

Wer ein Weihnachtsgeschenk für Freunde der zivilen Luftfahrt, Piloten, Airlineangehörige oder Spotter sucht, ist bei Civil Aviation 2026 Flugzeugkalendern genau richtig.

Der Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die die Faszination des Fliegens lieben: Flugzeugenthusiasten, Aviation Spotter, Piloten, Flugbegleiter, Airline-Crews und Menschen mit Leidenschaft für moderne Luftfahrt.

Der hochwertige Aviation Kalender erscheint bereits zum 9. Mal und begeistert inzwischen eine weltweite Fangemeinschaft. Jedes Jahr freuen sich tausende Luftfahrtbegeisterte auf neue spektakuläre Flugzeugmotive aus der zivilen Luftfahrt.

Ein Flugzeugkalender, der die Faszination Fliegerei sichtbar macht

Der Civil Aviation Kalender 2026 präsentiert 13 eindrucksvolle Fotografien – von Airbus über Boeing bis Embraer. Start- und Landemomente, besondere Perspektiven und atmosphärische Airport-Szenen machen den Kalender zu einem visuellen Highlight für jeden Luftfahrtfan.

Erhältlich in drei beliebten Editionen:

* DIN A3 Flugzeugkalender als Wandkalender – perfekt für Büro, Wohnzimmer, Crew Room oder Hangar

* DIN A5 Tischkalender – der kompakte Luftfahrtkalender zum Aufstellen am Schreibtisch

* Sonderedition Airport Nürnberg (DIN A3) – 13 exklusive Aufnahmen vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg

Warum der Civil Aviation Flugzeugkalender 2026 das perfekte Geschenk ist

* Ein Must-have für Aviation Fans, Spotter, Piloten und Crewmitglieder

* Emotional starke Flugzeugfotografien – das ganze Jahr über

* Hochwertige Gestaltung, modernes Layout und professionelle Luftfahrtfotografie

* Ein Geschenk, das Freude macht und täglich motiviert

* Ideal als Weihnachtsgeschenk für Piloten, Spotter-Geschenk oder als stilvolle Deko für jeden Aviation-Liebhaber

Faszination Luftfahrt als Weihnachtsgeschenk

Wer ein besonderes, hochwertiges und persönliches Geschenk für Luftfahrtbegeisterte sucht, trifft mit dem Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 die richtige Wahl.

Erhältlich sind die Civil Aviation Flugzeugkalender online auf www.civil-aviation-calendar.com

Die Civil Aviation Kalender des iulias verlags aus Bischberg bei Bamberg präsentieren alljährlich beeindruckende Flugzeugaufnahmen der weltweiten Spotter-Community. 2026 erscheinen drei verschiedene Ausgaben von Civil Aviation 2026, neben der Hauptausgabe im Format DIN A3 (Wandkalender) und DIN A5 (Tischkalender) gibt es eine Sonderausgabe über Flugzeuge am Flughafen Nürnberg (NUE / EDDN) als A3 Wandkalender.

