-
Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 – Das ideale Weihnachtsgeschenk für Luftfahrtfans
Wer ein Weihnachtsgeschenk für Freunde der zivilen Luftfahrt, Piloten, Airlineangehörige oder Spotter sucht, ist bei Civil Aviation 2026 Flugzeugkalendern genau richtig.
Der Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die die Faszination des Fliegens lieben: Flugzeugenthusiasten, Aviation Spotter, Piloten, Flugbegleiter, Airline-Crews und Menschen mit Leidenschaft für moderne Luftfahrt.
Der hochwertige Aviation Kalender erscheint bereits zum 9. Mal und begeistert inzwischen eine weltweite Fangemeinschaft. Jedes Jahr freuen sich tausende Luftfahrtbegeisterte auf neue spektakuläre Flugzeugmotive aus der zivilen Luftfahrt.
Ein Flugzeugkalender, der die Faszination Fliegerei sichtbar macht
Der Civil Aviation Kalender 2026 präsentiert 13 eindrucksvolle Fotografien – von Airbus über Boeing bis Embraer. Start- und Landemomente, besondere Perspektiven und atmosphärische Airport-Szenen machen den Kalender zu einem visuellen Highlight für jeden Luftfahrtfan.
Erhältlich in drei beliebten Editionen:
* DIN A3 Flugzeugkalender als Wandkalender – perfekt für Büro, Wohnzimmer, Crew Room oder Hangar
* DIN A5 Tischkalender – der kompakte Luftfahrtkalender zum Aufstellen am Schreibtisch
* Sonderedition Airport Nürnberg (DIN A3) – 13 exklusive Aufnahmen vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg
Warum der Civil Aviation Flugzeugkalender 2026 das perfekte Geschenk ist
* Ein Must-have für Aviation Fans, Spotter, Piloten und Crewmitglieder
* Emotional starke Flugzeugfotografien – das ganze Jahr über
* Hochwertige Gestaltung, modernes Layout und professionelle Luftfahrtfotografie
* Ein Geschenk, das Freude macht und täglich motiviert
* Ideal als Weihnachtsgeschenk für Piloten, Spotter-Geschenk oder als stilvolle Deko für jeden Aviation-Liebhaber
Faszination Luftfahrt als Weihnachtsgeschenk
Wer ein besonderes, hochwertiges und persönliches Geschenk für Luftfahrtbegeisterte sucht, trifft mit dem Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 die richtige Wahl.
Erhältlich sind die Civil Aviation Flugzeugkalender online auf www.civil-aviation-calendar.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
iulias verlag | Rinco Albert
Herr Rinco Albert
Holnsteinweg 26
96120 BISCHBERG
Deutschland
fon ..: 095151076530
web ..: https://www.civil-aviation-calendar.com
email : verlag@iulias.de
Die Civil Aviation Kalender des iulias verlags aus Bischberg bei Bamberg präsentieren alljährlich beeindruckende Flugzeugaufnahmen der weltweiten Spotter-Community. 2026 erscheinen drei verschiedene Ausgaben von Civil Aviation 2026, neben der Hauptausgabe im Format DIN A3 (Wandkalender) und DIN A5 (Tischkalender) gibt es eine Sonderausgabe über Flugzeuge am Flughafen Nürnberg (NUE / EDDN) als A3 Wandkalender.
Pressekontakt:
iulias verlag | Rinco Albert
Herr Rinco Albert
Holnsteinweg 26
96120 BISCHBERG
fon ..: 095151076530
email : verlag@iulias.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Digitale Prozesse im Mittelstand vereinfachen – Praxis-Webinar zu CloudOffix Australien-Experte TMC Reisen präsentiert neue Mietwagenroute entlang Queenslands Küste
Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 – Das ideale Weihnachtsgeschenk für Luftfahrtfans
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Sanktionen & Compliance Digitale Zeiterfassung – Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?
- Echtpelz-Schock bei ALDI Süd: ANINOVA warnt vor Weihnachts-Haarclips aus China
- CanCambria Energy Corp. veröffentlicht neue Ressourcenbewertung, die die Konzession Kiskunhalas einbezieht und steigert damit die bedingt förderbaren Ressourcen auf 1,1 Tcf Gas und 116,6 MMbbl Kondensat
- Cartier meldet Beginn des metallurgischen Testprogramms in Cadillac
- Black Week 2025: So verändert sich das Shoppingverhalten der Deutschen
- Starke Marken, starke Partnerschaft – Pummeleinhorn & Aral verlängern ihre Erfolgsgeschichte
- Technifol präsentiert erweitertes Portfolio an Stretchmaschinen und Palettenwicklern
- Australien-Experte TMC Reisen präsentiert neue Mietwagenroute entlang Queenslands Küste
- Flugzeugkalender Civil Aviation 2026 – Das ideale Weihnachtsgeschenk für Luftfahrtfans
- Digitale Prozesse im Mittelstand vereinfachen – Praxis-Webinar zu CloudOffix
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.