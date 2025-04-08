  • Australien-Experte TMC Reisen präsentiert neue Mietwagenroute entlang Queenslands Küste

    TMC Reisen präsentiert die Queensland-Küstenroute von Brisbane nach Cairns: flexible Mietwagenreisen entlang traumhafter Strände, Regenwälder und einzigartiger Naturwunder Australiens.

    BildGroßkarolinenfeld, November 2025 – TMC Reisen erweitert sein Australien-Portfolio um eine der beliebtesten und vielseitigsten Mietwagenrouten des Landes: Die legendäre Queensland-Küstenroute von Brisbane nach Cairns. Die Reise verbindet tropische Natur, Begegnungen mit der Tierwelt, endlose Strände und weltberühmte Highlights wie das Great Barrier Reef – ideal für Selbstfahrer, die Australiens Ostküste flexibel und individuell entdecken möchten.

    Details zur Reise von Brisbane nach Cairns gibt es hier.

    Die perfekte Mischung aus Strand, Regenwald und Outback-Flair

    Die rund 1.700 Kilometer lange Strecke zwischen Brisbane und Cairns bietet auf kompaktem Raum eine beeindruckende Vielfalt. Reisende erleben ikonische Naturwunder wie die Whitsunday Islands, den tropischen Daintree Rainforest, kilometerlange Surfstrände und charmante Küstenorte. „_Diese Route ist eine der abwechslungsreichsten Selbstfahrertouren weltweit_“, erklärt Uli Edelmann, Inhaber von TMC Reisen. „_Viele unserer Kunden schätzen besonders die Kombination aus gut ausgebauten Straßen, kurzen Tagesetappen und der Möglichkeit, zwischendurch entspannte Strandtage einzulegen_.“

    Individuelle Planung statt Standardpaket

    TMC Reisen legt großen Wert auf maßgeschneiderte Beratung. Die Route wird individuell nach Reisedauer, Interessen und gewünschtem Reisestil erstellt – ob komfortable Hotels, Boutique-Lodges oder Apartments für Familien. Auch optionale Aktivitäten wie Segeltörns in den Whitsundays, Touren zur K’gari (Fraser Island), Schnorchel- und Tauchausflüge oder Fahrten in die Atherton Tablelands mit Besuch z.b. der Undara Lavahöhlen können flexibel eingeplant werden.

    Mehr vorgeplante Routen-Empfehlungen finden sich auf der Webseite von TMC Reisen

    Hochwertige Mietwagen & transparente Konditionen

    Für die Strecke stehen verschiedene Fahrzeugkategorien zur Auswahl – vom kompakten SUV für Städtekombinationen bis zum geräumigen Modell für Familien. Alle Angebote beinhalten faire, transparente Mietbedingungen sowie umfassende Versicherungsleistungen. Darüber hinaus profitieren Reisende von einem individuell für die jeweilige Reise gedruckten Roadbook.

    Ideal für Erstbesucher und Wiederholer

    Die Queensland-Küstenroute eignet sich sowohl für Australien-Neulinge als auch für Reisende, die bereits andere Regionen wie das Rote Zentrum oder die Südküste besucht haben. Besonders attraktiv ist die Verbindung mit Inlandsflügen, beispielsweise von Cairns weiter nach Sydney, Melbourne, Uluru oder Perth.

    Tropische Reisezeit & frühe Buchung empfohlen

    Queensland gilt das ganze Jahr über als sehr gut bereisbar. Für die Monate Mai bis Oktober herrschen ideale Bedingungen mit trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen. Aufgrund der hohen Nachfrage in beliebten Regionen wie Airlie Beach, Noosa oder Port Douglas empfiehlt Australienspezialist TMC Reisen eine frühzeitige Planung.

    Diese Route ist Australien, wie sich viele es vorstellen

    „_Wer die Vielfalt Australiens erleben will, ohne täglich lange Strecken zu fahren, findet in der Ostküste die perfekte Mischung_“, so Edelmann. „_Wir freuen uns, unseren Kunden diese Reise in einem individuell anpassbaren Format anbieten zu können – mit persönlicher Beratung, geprüften Unterkünften und viel Liebe zum Detail._“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: 08031-9019833
    web ..: https://www.tmc-reisen.de
    email : info@tmc-reisen.de

    TMC Reisen ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für Australien, Neuseeland & Südsee, USA & Kanada sowie das südliche Afrika. Als Premier Aussie Specialist verfügt TMC Reisen über besonders umfangreiche Expertise und exklusive Partnernetzwerke in Australien. Mit langjähriger Erfahrung, geprüften Unterkünften und einem Fokus auf individuelle Beratung bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Reiseerlebnisse – vom Mietwagen- und Camperurlaub bis zur Kleingruppenreise.

