Telecure Technologies Inc. kündigt Marketing- und PR-Partnerschaft mit Real Chemistry an

30. November 2021 – Vancouver, BC – Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das Unternehmen oder Telecure), ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das Technologien entwickelt, um das Gesundheitswesen leichter zugänglich und effizienter zu machen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Real Chemistry, einem global tätigen Unternehmen für Gesundheitsinnovationen, eine Marketing- und PR-Partnerschaft geschlossen hat.

Real Chemistry ist ein global tätiges Unternehmen für Gesundheitsunternehmen, das die Welt zu einem gesünderen Ort macht, indem es Patienten einen gerechten und kostengünstigen Zugang zur richtigen Behandlung zur richtigen Zeit bietet. Das Team setzt die besten datengesteuerten, technologiegestützten und digitalen Lösungen ein, um für eine umfassende Reihe von Beteiligten im Gesundheitswesen – Patienten, Kostenträger, Anbieter, Pflegekräfte und Regulierungsbehörden – Klarheit und Genauigkeit in den Bereichen Kommunikation, Engagement, Aktivierung und Wertschöpfung zu schaffen.

Josh Rosenberg, Chairman des Board of Directors, sagt dazu: Das Team von Real Chemistry verfügt aufgrund seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im US-Gesundheitswesen über umfangreiche Erfahrung und nutzt sowohl traditionelle als auch innovative digitale Methoden, um Verbraucher, Patienten und andere Fachleute im Gesundheitswesen einzubeziehen. Wir freuen uns, ein starkes Team hinter Telecure zu haben, das uns mit Rat und Tat zur Seite steht und wichtige Einblicke in den Markt gewährt, sodass wir sicherstellen können, dass unser Team die Kommerzialisierung und Skalierung effizient und effektiv bewerkstelligen kann.

Wir sind stolz, mit Telecure zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase aufbricht und seine Position als führender Anbieter im Gesundheits-IT- und Telemedizinbereich, der sich für einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung einsetzt, weiter festigt, erklärt Daniel Carter, Digital Health Practice Lead bei Real Chemistry.

Für das Board of Directors

Josh Rosenberg

Chairman des Board of Directors

Kontakt

Tel.: 604 398-3432

E-Mail: invest@telecure.com

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDrTM und FindingDrTM eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, seine Produkte und die Zukunft des Unternehmens, seine Produktangebote und Marketingpläne beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telecure Technologies Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 W Hastings Street

V6E 3T4 Vancouver, BC

Kanada

email : invest@telecure.com

Pressekontakt:

Telecure Technologies Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 W Hastings Street

V6E 3T4 Vancouver, BC

email : invest@telecure.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

„Alsfeld erfüllt Herzenswünsche e.V.“ wird nun durch die Victorum Group unterstützt Graphene Manufacturing Group: Weltweite Patentanmeldung für die Graphen-Aluminium-Ionen-Batterietechnologie eingereicht