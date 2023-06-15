TempraMed erweitert Präsenz in Europa durch Vertriebspartnerschaften in Niederlanden, Belgien und Luxemburg

Vancouver, BC – 5. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert und Pionierarbeit bei temperaturkontrollierten Lösungen für injizierbare Medikamente leistet, ist eine Vertriebspartnerschaft mit Salomo Executive, einem führenden Logistik- und Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in den Niederlanden, eingegangen. Diese Zusammenarbeit stellt eine strategische Expansion nach Westeuropa dar und stellt sicher, dass das VIVI-Produktportfolio von TempraMed für Verbraucher in konventionellen Apotheken, bei medizinischen Vertriebshändlern und in medizinisch ausgerichteten Einzelhandelskanälen weitreichend zugänglich wird.

Salomo Executive ist bekannt für sein starkes Netzwerk in ganz Westeuropa, vor allem in den Benelux-Staaten (Niederlande, Belgien, Luxemburg), und ist sowohl in der Lieferkette des Gesundheitswesens als auch im breiteren kommerziellen Umfeld tätig. Das Unternehmen hat erfolgreich Last-Mile-Lieferlösungen für große Pharmamarken wie das multinationale Pharmaunternehmen Merck & Co. (MSD) konzipiert und implementiert und kann eine umfassende Erfahrung im E-Commerce und bei Direct-to-Consumer-Modellen vorweisen.

Durch Partnerschaften mit führenden Apothekenketten mit über 500 Standorten sowie zahlreichen unabhängigen Apotheken, medizinischen Großhändlern und auf Diabetes spezialisierten Webshops wird Salomo Executive die effiziente und skalierbare Einführung der Produkte von TempraMed in der gesamten Region sicherstellen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Salomo Executive, dessen fundiertes Know-how in den Bereichen Gesundheitslogistik und Omnichannel-Vertrieb perfekt zur globalen Wachstumsstrategie von TempraMed passt, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. Diese Partnerschaft ist ein bedeutsamer Schritt für unsere weitere Expansion in Europa und anderen wichtigen internationalen Märkten, unterstützt durch eine Reihe von neuen Produkteinführungen, die die sichere Lagerung und Verwendbarkeit temperaturempfindlicher Medikamente verbessern sollen. Die Benelux-Staaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg) zählen zu den modernsten Gesundheitsökosystemen Europas – insbesondere in der Diabetesversorgung, die nach wie vor im Mittelpunkt unserer Mission steht. Gemeinsam mit Salomo Executive freuen wir uns auf den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft, die den Zugang zu den innovativen Lösungen von TempraMed in Westeuropa und darüber hinaus beschleunigen wird.

Erweiterung des Zugangs auf einem wachsenden Markt

Allein im Bereich Diabetes leben in den Niederlanden etwa 1,2 Millionen Menschen mit Diabetes1 und laut einem Bericht der Universität Maastricht leiden weitere 1,3 Millionen Menschen in den Niederlanden an Prädiabetes, wobei sich viele davon dessen nicht bewusst sind.2 Da die Prävalenz von Diabetes weiter zunimmt, ist der Bedarf an zuverlässigen, temperaturkontrollierten Aufbewahrungsmöglichkeiten für Insulin und andere injizierbare Medikamente für chronische Krankheiten kritisch geworden.

TempraMed verfügt über ein Portfolio an temperaturgeregelten Produkten für zahlreiche unterschiedliche injizierbare Medikamente und wird weiterhin neue Versionen auf den Markt bringen. Diese Partnerschaft ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, Apotheken und Patienten, auf die patentierte Technologie von TempraMed zuzugreifen, die konzipiert wurde, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten im Alltag, auf Reisen und unter wechselnden klimatischen Bedingungen zu gewährleisten.

TempraMed baut seine globale Präsenz durch ein wachsendes Netzwerk an strategischen Vertriebspartnerschaften rasch aus, um die Skalierung und Marktdurchdringung zu beschleunigen. Angesichts acht internationaler Patente und Zulassungen von führenden Gesundheitsbehörden weltweit ist TempraMed bestrebt, sich als globaler Standard für die sichere Lagerung temperaturempfindlicher Medikamente zu etablieren.

Über Salomo Executive

Salomo Executive ist an der Schnittstelle von Gesundheitswesen, Logistik und Handel tätig und bietet Vertriebs- und Beratungsdienstleistungen für Partner in den Bereichen Pharmazie, Medizin und Einzelhandel an. Abgesehen von der direkten Belieferung von Großhändlern und Apotheken unterstützt das Unternehmen Organisationen auch bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien, der Markteinführungsplanung und dem Gesundheitsgeschäft, um sicherzustellen, dass die Produkte die Patienten effizient und effektiv erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vivimed.nl.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Für Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

1. ResearchAndMarkets. (15. Februar 2023). Netherlands Diabetes Market, Size, Forecast 2023-2028, Industry Trends, Impact of Inflation, Opportunity Company Analysis. BusinessWire. www.dutchnews.nl/businesswire/netherlands-diabetes-market-report-2023-rising-prevalence-of-obesity-to-spur-future-growth-researchandmarkets-com/

2. Schram, M. (3. März 2025). The alarming rise of prediabetes – high time for prevention. Maastricht University. www.maastrichtuniversity.nl/news/alarming-rise-prediabetes-%E2%80%93-high-time-prevention

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichte Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichte Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 – 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@tempramed.com

Pressekontakt:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 – 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : info@tempramed.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Humanoid Global heißt Marc Theermann, Chief Strategy Officer von Boston Dynamics, in seinem Technical Advisory Committee willkommen