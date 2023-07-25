TempraMed unterzeichnet exklusive Vertriebsvereinbarung mit führendem Anbieter für medizinische Verbraucherprodukte in Israel

– Guri ist ein führender Vertriebspartner globaler Unternehmen wie GSK/Haleon, Cargill, Reynolds und Paskesz

– Guri vertreibt renommierte Marken wie Sensodyne, Aquafresh, Parodontax, Truvia, Diamond und weitere

– Strategische Vereinbarung unterstützt TempraMeds globale Umstellung von Online-B2C auf große Apothekennetzwerke und B2B medizinische Kostenträger

– Vertrieb an über 2.500 Verkaufsstellen, darunter Apothekenketten, Supermärkte, Krankenkassen und unabhängige Apotheken

26. November 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine endgültige, exklusive Vertriebsvereinbarung mit Guri A.A.O. (Guri) unterzeichnet hat, um die gesamte Produktpalette von TempraMed auf dem Einzelhandelsmarkt in Israel zu vermarkten und zu verkaufen.

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in der weltweiten Vermarktungsstrategie von TempraMed, da das Unternehmen seine Umstellung von einem Direktvertriebsmodell über das Internet auf große Apothekenketten und B2B-Krankenkassen vorantreibt. Dieser Übergang steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, den weltweiten Zugang zu verbessern, die Kosten für die Patientenakquise zu senken und seine Lösungen zur Temperaturkontrolle direkt in die Standardversorgung von Millionen von Patienten zu integrieren, die temperaturempfindliche Medikamente benötigen.

Guri gehört zu den fünf größten Vertriebspartnern im israelischen Einzelhandel und kann auf mehr als 50 Jahre Branchenführerschaft zurückblicken. Das Unternehmen vertreibt exklusiv eine breite Palette international anerkannter Marken, darunter Mundpflegeprodukte von GSK/Haleon und natürliche Süßstoffe von Cargill Truvia, und unterhält langjährige, enge Beziehungen zu den größten Supermärkten, Apothekenketten, Krankenkassen und unabhängigen Apotheken Israels.

Durch die Sicherung der Exklusivrechte für die VIVI-Produktreihe von TempraMed und die kommenden temperaturempfindlichen medizinischen Lagerprodukte wird Guri eine zentrale Rolle dabei spielen, die Lösungen von TempraMed auf einem Markt einzuführen, der für seine frühe Einführung fortschrittlicher medizinischer Technologien und sein starkes Verbraucherengagement im Bereich Diabetesmanagement und chronische Pflege bekannt ist.

TempraMed ist ein innovatives, hochmodernes und revolutionäres Unternehmen, das die Lagerung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert. TempraMed hat eine eigene Kategorie geschaffen, die auf dem Markt buchstäblich keine Konkurrenz hat. Wir wissen, dass die Nachfrage nach seiner Produktlinie hoch ist, da wir umfassende Untersuchungen und Konsultationen mit professionellen Meinungsführern, Einzelhändlern und Apothekern durchgeführt haben. Alle waren von TempraMeds Produktportfolio begeistert und beeindruckt, sagte der Eigentümer und CEO von Guri, Oded Guri A.A.O. Führungskräfte aus dem Einzelhandel haben bereits ihre große Bereitschaft zum Verkauf der Produkte bekundet. Ich bin stolz darauf, zu den ersten Anbietern von TempraMed-Produkten auf dem globalen Markt zu gehören. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft zum Wachstum und zum guten Ruf von Guri beitragen, unser Produktportfolio bereichern und die Expansion in neue Segmente vorantreiben wird.

Die Vereinbarung mit Guri ist die erste von mehreren neuen regionalen Partnerschaften. TempraMed führt derzeit ein globales Expansionsprogramm durch, das Europa, den Nahen Osten, Nordamerika und Asien umfasst. Mit acht Patenten und behördlichen Zulassungen in wichtigen Jurisdiktionen sind die Produkte von TempraMed gut positioniert, um die wachsende Nachfrage von Gesundheitssystemen und Kostenträgern nach regulierten, konformen Kühlkettenlösungen für Injektionspräparate, Biologika, Medikamente zur Fertilitätsbehandlung, GLP-1-Therapien und Insulin zu bedienen.

Im Zuge unserer globalen Expansion konzentrieren wir uns darauf, die Technologie von TempraMed in die Ökosysteme des Einzelhandels und der Kliniken zu integrieren, in denen Patienten bereits versorgt werden, sagte der CEO von TempraMed Technologies Ltd., Ron Nagar. Die Partnerschaft mit einem erstklassigen Vertriebspartner wie Guri passt perfekt zu unserer Umstellung von einem digitalen B2C-Modell auf einen apothekenorientierten Vertrieb und B2B-gestützte Kostenträgerkanäle. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die thermisch sichere Lagerung von Medikamenten zum globalen Standard zu machen, die Ergebnisse zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren und die Sicherheit für Patienten zu erhöhen, die täglich auf Therapien mit temperaturempfindlichen Medikamenten angewiesen sind.

Finanzergebnisse des dritten Quartals

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seinen Zwischenabschluss für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 sowie den Lagebericht für denselben Zeitraum (zusammenfassend als Finanzergebnisse des dritten Quartals bezeichnet) eingereicht hat. Die Finanzergebnisse des dritten Quartals sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/home/) verfügbar.

Aktuelles zu dem zuvor angekündigten Angebot

Das Unternehmen freut sich, aktuelle Informationen zu seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 21. Oktober 2025) (das Angebot) bekannt zu geben. Das Unternehmen bestätigt, dass es das Angebot weiter vorantreibt und auf den Abschluss hinarbeitet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Das Angebot hat weiterhin Priorität, da das Unternehmen seine strategischen Initiativen umsetzt, darunter die kürzlich angekündigte exklusive Vertriebspartnerschaft mit Guri A.A.O. in Israel und die umfassendere Umstellung auf apothekengeführte Vertriebskanäle.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte. Diese funktionieren jahrelang rund um die Uhr ohne Aufladen oder externe Stromversorgung. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Ron Nagar

Chief Executive Officer

TempraMed Technologies Ltd.

Ansprechpartner für Investoren:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: den Abschluss und die Bedingungen des Angebots; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange für das Angebot, zu erhalten; die globale Umstellung des Unternehmens von Online-B2C auf große Apothekennetzwerke und B2B-Krankenkassen; die Erwartungen des Unternehmens, dass dieser Übergang den globalen Zugang verbessern, die Kosten für die Patientenakquise senken und seine Temperaturkontrolllösungen direkt in die Standardversorgung von Millionen von Patienten integrieren wird; die Rolle, die Guri bei der Einführung der Lösungen von TempraMed auf dem israelischen Markt spielen wird; die Erwartungen hinsichtlich der Marktnachfrage nach den Produkten von TempraMed; das globale Expansionsprogramm des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien; der Fokus des Unternehmens auf die Einbettung der Technologie von TempraMed in Einzelhandels- und klinische Ökosysteme; und die Erwartungen, dass die Partnerschaft die temperaturgerechte Lagerung von Medikamenten zum globalen Standard machen, die Ergebnisse verbessern, Verschwendung reduzieren und die Sicherheit für Patienten erhöhen wird. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter: die Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen der Canadian Securities Exchange für das Angebot zu erhalten; die Unfähigkeit, die Erlöse wie beabsichtigt einzusetzen; dass die Vertriebsvereinbarung mit Guri möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile bringt; dass die Marktakzeptanz langsamer als erwartet sein könnte; dass das Unternehmen bei der Umstellung von B2C- auf B2B-Kanäle mit Herausforderungen konfrontiert sein könnte; regulatorische oder wettbewerbliche Herausforderungen in neuen Märkten; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und sollten daher aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig berücksichtigt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

Ron Nagar

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

Kanada

email : info@tempramed.com

Pressekontakt:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 – 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : info@tempramed.com

