Thailand und Deutschland 2022 – Neuer Botschafter Nadhavathna Krishnahmra setzt neue Zeichen

Thailand and Germany 2022 – Projekte, Chancen und aktuelle Themen im Jahre 160 der Beziehungen

(Berlin/Bangkok) – Thailands neuer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland Nadhavathna Krishnahmra unterstreicht den Aktionskurs seines Landes und der ASEAN Staatengemeinschaft bei seinem ersten Arbeitstreffen in Berlin mit dem Chairman des Thailand Forum Germany und Director General des German Global Trade Forum Berlin nach seiner Akkreditierung durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und einer 11 tätigen Tour durch 11 Bundesländer. Das Jubiläum 160 Jahre deutsch-thailändische Beziehungen ist ein Grund, die mit dem Amtsantritt verbundenen Herausforderungen angesichts der aktuellen Weltlage und ihrer Auswirkungen auf die Weltwirtschaft eine wesentliche Triebfeder für das zunehmende Engagement Thailands in der Welt. 2022 stehen große Aufgaben an: Die beabsichtigte Teilnahme thailändischer Unternehmen und Entscheidungsträger wie dem Secretary-General des Eastern Economic Corridor an der Hannover Messe, die Thailand Präsentation in Berlin (Plan: 30.05. tbc), die Teilnahme an der Fc3 Fuel Conference in Chemnitz (31.05./01.06.22), an der IFAT München, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet General Aviation, Green Economy, Climate Protection, Vorbereitung des nächsten Automobilkongresses in Zwickau im Oktober, und jede Menge Delegationen in beiden Richtungen nach dem erhofften Ende der Pandemierestriktionen bezeugen ein anspruchsvolles Programm. Und einige ganz neue Projektansätze, die vielleicht die Hauptstädte Berlin und Bangkok etwas enger zusammenbringen, stehen auch noch auf dem nicht gerade kleinen Arbeitsprogramm. Großes Interesse besteht zudem bei der weiter aktiven Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energie und innovativer Technologien. Nicht allein auf dem Gebiet der Mobilität. Thailands Deputy Prime Minister Supattanapong Punmeechaow, zugleich Energieminister und der Minister of Higher Education Anek Laothamatas werden 2022 nebst Delegationen in Deutschland zu einem Besuch erwartet.

Die aktive Begleitung der im November in Singapur vorgesehenen nächsten Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft sowie die Wünsche der deutsch-thailändischen Wirtschaft nach einem Treffen der gemischten Wirtschaftskommission sind weitere Arbeitsfelder des neuen Botschafters und seiner ambitionierten Mannschaft.

