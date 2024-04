thalest group AG: Wertsteigerungsstrategien bei Immobilien – eine Investition mit Zukunft.

Die thalest group AG hat sich mit ihrem innovativen Konzept „thalest future value – Real Estate Development“ klar positioniert und verfolgt eine effiziente Investitionsstrategie.

Unter Value Investing versteht man eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, Aktien von Unternehmen mit substanziellen Vermögenswerten zu erwerben, die aktuell niedrig oder unterbewertet sind, aber langfristig gute Aussichten haben. Dieses aus der modernen Finanzstrategie bekannte und erfolgreiche Konzept hat die thalest group AG auf die Bewertung ihrer Immobilieninvestitionen und ihres Portfolios übertragen – eine Investition mit Zukunft.

Investitionsstrategie der thalest future value

Die thalest group AG verfolgt mit ihrem Konzept „thalest future value – Real Estate Development“ laut Vorstand Jens Steiner eine klare Investitionsstrategie: Sie erwirbt preisgünstige, qualitativ hochwertige Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial, insbesondere in C- und D-Lagen, steigert deren Attraktivität durch Revitalisierung und ganzheitliche Nutzenbetrachtung und generiert damit überdurchschnittliche Renditen und Erträge bei Verkauf oder Vermietung. Durch kompetente Revitalisierung und Entwicklung können diese Standorte ihre individuellen Potenziale entfalten und die Objekte attraktive Renditen erzielen.

Value-Add-Strategien für nachhaltige Renditen

Die Value-Add-Strategie von „thalest Future Value“ zielt darauf ab, durch die systematische Aufwertung und Revitalisierung von Immobilien einen Mehrwert zu schaffen, der sich renditesteigernd auswirkt. Jens Steiner, Vorstand der thalest group AG, betont, dass gerade in Zeiten steigender Immobilienpreise und sinkender Renditen solche Strategien die Möglichkeit bieten, attraktive Renditen zu erzielen, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen. Den größten Vorteil von Value-Add-Immobilien sehen wir in der langfristigen Planbarkeit und der Risikostreuung im Portfolio. Durch gezielte Maßnahmen zur Steigerung des Wohnwertes und der Energieeffizienz können die Objekte der thalest group AG langfristig attraktiv gehalten werden.

thalest Future Value – Nachhaltigkeit als treibende Kraft

Die thalest group AG legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Nutzung ihrer Immobilien. Durch Umnutzung und Fokussierung auf ökologische Ansätze wie Energieeffizienz und CO2-Reduktion werden die Objekte nicht nur wirtschaftlich rentabel, sondern auch regional akzeptiert und langfristig attraktiv. Diese Ausrichtung erhöht auch die Attraktivität für potenzielle Käufer und Co-Investoren, die zunehmend Interesse an nachhaltigen Projekten zeigen.

Langfristiger Erfolg durch professionelles Asset Management

Als Investitionspartner konzentriert sich die thalest group AG deutschlandweit auf den Ankauf, die Sanierung, die Kernsanierung und teilweise den Neubau von Immobilien. Durch gezielte Revitalisierungsmaßnahmen und professionelles Asset Management strebt das Unternehmen eine langfristige Wert- und Ertragssteigerung des erworbenen Portfolios an. Dabei wird sowohl in vermietete Objekte mit gesichertem Cashflow als auch in Immobilien mit Modernisierungsbedarf und Wertsteigerungspotenzial investiert.

Umfassendes Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden, hat die thalest group AG ihre wirtschaftlichen Ansätze um den Umwelt- und Klimaschutz erweitert. Angetrieben von der Leidenschaft, alte Bausubstanz zu erhalten und zukunftsfähig weiterzuentwickeln, integriert das Unternehmen innovative Ansätze zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks in seine Geschäftspraktiken.

Mehrwert und Wertsteigerung – durch Nachhaltigkeit und Innovation

Die thalest group AG setzt mit ihrem Konzept „thalest future value – Real Estate Development“ Maßstäbe für eine effiziente und nachhaltige Investitionsstrategie im Immobilienbereich. Durch gezielte Revitalisierungsmaßnahmen, Wertsteigerungsstrategien und ein starkes Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit gelingt es dem Unternehmen, attraktive Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Der ganzheitliche Ansatz und die bereits erzielten Erfolge zeigen, dass wirtschaftliches Denken, soziale Verantwortung und ökologisch nachhaltiges Handeln Hand in Hand gehen können und bieten damit vielversprechende Zukunftsperspektiven für die thalest group AG und alle Partner in ihrem Netzwerk.

Die thalest group AG aus Leipzig hat sich mit ihrem wegweisenden Konzept „thalest future value – Real Estate Development“ als eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der „revolutionären Revitalisierung“ von Value-Add-Immobilien etabliert. Die Unternehmensstrategie basiert auf einem klaren Value-Investment-Ansatz, der auf den Erwerb von kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial insbesondere in C- und D-Lagen abzielt. Ziel ist es, durch gezielte Revitalisierung und ganzheitliche Nutzenbetrachtung die Attraktivität dieser Immobilien zu steigern und einen gesicherten Cashflow aus der Vermietung sowie dem Handel von Immobilien mit Modernisierungsbedarf und Wertsteigerungspotenzial zu erzielen.

Dabei legt die thalest group AG besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und eine zukunftsorientierte Nutzung ihrer Immobilien. Durch die Umsetzung ökologischer Ansätze wie Energieeffizienz und CO2-Reduktion leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und sichert gleichzeitig die langfristige Rentabilität seiner Investitionen.

Pressekontakt:

thalest group AG

Herr Jens Steiner

Friedrich-List-Platz 1

04103 Leipzig

fon ..: +49-0-3419940332

web ..: https://thalest-group.de

email : service@thalest-future-value.de

