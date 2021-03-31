The FUTR Corporation lanciert gemeinsam mit seinem Partner Southampton Financial Inc. eine KI-gestützte Plattform mit Einbindung von Versicherungsangeboten

Die FUTR AI Agent App bietet Konsumenten ab sofort direkten Zugang zu verbindlichen Versicherungsangeboten für Haushalt, Eigenheim und Kfz

Toronto, Ontario, 12. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), (FUTR oder das Unternehmen), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, hat heute eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Firma Southampton Financial Inc. (SHFI) abgeschlossen, bei der es um die Einbindung von Versicherungsprodukten zu Haushalt, Eigenheim und Kfz in die FUTR AI Agent App geht.

Über die FUTR AI Agent App können Konsumenten ihre bestehenden Versicherungsunterlagen über eine sichere Verbindung hochladen bzw. einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Nach Zustimmung analysiert der FUTR-Agent die verifizierten Daten der Konsumenten und erstellt gemeinsam mit Southampton und dessen führender Broker-Technologie in Echtzeit personalisierte, verbindliche Angebote für Haushalts- und Eigenheim- und Kfz-Versicherungen von Kanadas größten Versicherungsanbietern. Damit werden Aufgaben und Dokumente des alltäglichen Lebens zu finanziell verwertbaren Gütern. Die Konsumenten werden für die zur Erstellung des Angebots erforderlichen Daten mit FUTR-Token belohnt, und der gesamte Prozess bis zur verbindlichen Versicherungsdeckung durch Southampton dauert im Idealfall weniger als 5 Minuten. Die Konsumenten können sich bei weiteren Fragen auch direkt an Southampton wenden.

Alex McDougall, President von The FUTR Corporation, erklärt: Unsere Partnerschaft mit Southampton ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die FUTR-Plattform Verbraucher und Marken durch vertrauenswürdige, KI-gestützte Intelligenz miteinander verbindet. Durch die direkte Einbindung von Versicherungsprodukten in die FUTR AI Agent App bieten wir den Konsumenten eine weitere konkrete Möglichkeit, ihre eigenen verifizierten Daten in einem datenschutzorientierten Ökosystem zu speichern, zu nutzen und daran zu verdienen. Jede über FUTR abgeschlossene Polizze stellt nicht nur eine Finanztransaktion dar, sondern liefert auch zusätzlich prädiktive Daten und Erkenntnisse, die andere Markenunternehmen nutzen können.

Shahzad Hafeez, President und CEO von Southampton Financial, fügt hinzu: Unsere Partnerschaft mit FUTR zielt darauf ab, das Versicherungswesen für die Konsumenten einfacher, schneller und transparenter zu machen. Durch die direkte Einbindung in die FUTR AI Agent App bieten wir den Menschen einen sofortigen und unkomplizierten Zugang zu wettbewerbsfähigen Versicherungsprodukten für Haushalt, Eigenheim und Kfz – ohne die oft mit dem Abschluss einer Versicherung verbundene Bürokratie. Eine reibungslose digitale Erfahrung, die zeigt, wie die Menschen von heute ihre Finanzen managen wollen.

Mit dieser brandneuen Funktion ist FUTR nachweislich in der Lage, den Austausch von realen Verbraucherdaten durch die Einbindung von Marken in wiederkehrende, margenstarke Umsatzquellen umzuwandeln. Jede Transaktion schafft neue verhaltensbezogene Erkenntnisse, die den datenschutzkonformen KI-Kreislauf von FUTR stärken und den Wert der Benutzerdaten steigern. Als FUTR Brand Charter Member erweitert Southampton den Nutzen der Plattform auf den Versicherungsbereich und zeigt, wie sich Markenunternehmen direkt in die sogenannte Agent Economy einbringen und sowohl Konsumenten als auch FUTR über einen tokenisierten Werteaustausch Vergütungen zukommen lassen können.

Die neue Versicherungspartnerschaft wird im November zunächst für Nutzer in Ontario eingeführt und soll im Jahr 2026 dann auch auf andere Provinzen ausgeweitet werden.

Hier geht’s zu einer kurzen Demo der Partnerschaft. Konsumenten mit Interesse an der FUTR AI Agent App können sich hier auf die Warteliste setzen lassen.

Unabhängig von dieser Partnerschaft gibt das Unternehmen heute zudem bekannt, dass es seinen Beratern Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Insgesamt wurden 500.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ ausgegeben. 400.000 dieser Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu einem Satz von 1/48 pro Monat unverfallbar, die übrigen 100.000 Optionen werden alle sechs Monate jeweils zu einem Drittel unverfallbar und können innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden. Alle Optionen wurden in Abstimmung mit dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens zugewiesen.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR konzentriert sich darauf, durch ein einzigartiges Belohnungssystem zur Datenmonetarisierung, personalisierte Angebote sowie ein agentenbasiertes intelligentes Zahlungsmanagement Geld in die Geldbörsen der Verbraucher zurückfließen zu lassen. Mit der KI-Agenten-App von FUTR können Unternehmen für die Bereitstellung von Daten von Verbrauchern, die deren Verwendung zugestimmt haben, über Agenten belohnt werden, und Marken können diese Daten nutzen, um die Personalisierung und Kundenakquise zu verbessern.

www.thefutrcorp.com

Über Southampton Financial Inc.

Southampton Financial Inc. ist eine kanadische Versicherungsmaklergruppe mit lizenzierten Tochtergesellschaften, die in den Provinzen Alberta, British Columbia, Ontario, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Neufundland und Labrador sowie im Yukon angesiedelt sind. Das Unternehmen bietet über ein Netzwerk von lizenzierten Maklern und Versicherungspartnern Versicherungsprodukte für Haushalt, Eigenheim und Kfz sowie Personenversicherungen an. Darüber hinaus ist SHFI ein strategischer Investor mit Mehrwert im kanadischen Sach- und Unfallversicherungsbereich und unterstützt damit seine Portfoliounternehmen Alteri Insurance, aha insurance, Onlia Insurance und Cheep Insurance.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

