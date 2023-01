Thermiflex® TF 21381

Ein neues, silikonfreies Wärmeleitmaterial aus Polyimid, das mit einer speziell formulierten Elastomermischung beschichtet und einseitig klebend ausgerüstet ist: Thermiflex® TF 21381

Thermiflex® TF 21381 ist ein innovatives Wärmeleitmaterial, das für Anwendungen in der Elektronik- und Automobilindustrie konzipiert wurde. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung aus Polyimid und einer speziell formulierten Elastomermischung bietet es exzellente thermische und dielektrische Eigenschaften und ist besonders anpassungsfähig.

Ein wichtiges Merkmal von Thermiflex® TF 21381 ist, dass es frei von Silikon ist. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, in denen Verschmutzung durch Silikon verhindert werden muss. Es ist auch einseitig klebend ausgerüstet, was die Montage erleichtert.

Thermiflex® TF 21381 wird hauptsächlich für Leistungshalbleiter, Motorsteuerungen und Netzteile verwendet und ist in gelb geliefert. Es ist in verschiedenen Formen erhältlich, wie Rollen, Bänder, Zuschnitte oder Stanzteile, um auf die individuellen Anforderungen jeder Anwendung einzugehen.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH aus Ahlhorn, das Thermiflex® TF 21381 herstellt, ist stolz darauf, ein Produkt anzubieten, das die Anforderungen der Branche erfüllt und gleichzeitig die Anforderungen an Umwelt- und Gesundheitsschutz erfüllt.

Thermiflex® TF 21381 ist ein silikonfreies Wärmeleitmaterial aus Polyimid, das mit einer speziell formulierten Elastomermischung beschichtet und einseitig klebend ausgerüstet ist. Es bietet hervorragende thermische und dielektrische Eigenschaften und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen anpassungsfähige Beschichtungen erforderlich sind oder Verschmutzung durch Silikon verhindert werden muss. Es wird hauptsächlich für Leistungshalbleiter, Motorsteuerungen und Netzteile verwendet und ist in verschiedenen Formen erhältlich, wie Rollen, Bänder, Zuschnitte oder Stanzteile.

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren

Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.

Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren

Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.

Lösungen für Elektronikprodukte

Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstung.

Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau

Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.

Lösungen für Batterien und Akkus

Wir liefern Isolierfolien, Batterie-Separatorfolien und -papiere sowie wärmeleitfähige Materialien.

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten

Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.

Im Jahr 2018 hat die Dr. Dietrich Müller GmbH die Markenrechte der Firma Lofo High Tech Film GmbH erworben. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Marken „Aryphan“, „Pokalon“, „Sonophan“ und „Tacphan“. Das bisher unter diesen Markennamen bekannte Produktspektrum wird durch die Dr. Dietrich Müller GmbH weiter angeboten und entsprechend fortentwickelt. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Polyimidfolie, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.

