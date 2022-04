Thomas Langenecker wird Head of Real Estate Digitalisation in neu gegründeter Abteilung der Schwaiger Group

Langenecker führt neue Abteilung für Digital Property Management / Smarte Gebäudetechnik im Fokus / Digitalisierung von Gebäuden als bedeutender Zukunftsmarkt

München, 20. April 2022. Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung haben bei der Schwaiger Group einen neuen Namen: Thomas Langenecker wird nach nur vier Jahren Betriebszugehörigkeit Head of Real Estate Digitalisation in der neu geschaffenen Abteilung für Digital Property Management und sorgt in dieser Funktion dafür, dass die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit künftig auch beim Mieter ankommen. „Thomas bringt nicht nur die nötige Leidenschaft, Energie und Geduld für ein derartig komplexes Themenfeld mit, er verfügt auch über die nötige fachliche Expertise, den für uns so wichtigen Digitalbereich zusammenzuhalten und in die Zukunft zu führen“, freut sich CEO Michael Schwaiger über die Personalie. Die auf die nachhaltige Revitalisierung von Büroimmobilien spezialisierten Schwaiger Group hat zuletzt mit dem mehrfach preisgekrönten Centro Tesoro ein Leuchtturmprojekt in Sachen Nachhaltigkeit und digitale Vernetzung realisieren können.

Thomas Langenecker hat im Verlauf seiner Karriere mehrere Groß- und mittelständische Unternehmen im Auftrag von namhaften Telekommunikationsfirmen betreut und ist vor vier Jahren als Computer Aided Facility Manager zur Schwaiger Group gestoßen. Hier hat er die Vernetzung, Onlineschaltung und Wartung infrastruktureller Einrichtungen überwacht und erstmals Funktionen auf sich vereint, die üblicherweise von mehreren Dienstleistern übernommen werden. Langenecker: „Gerade mit Blick auf Themen wie Nachhaltigkeit, Betriebssicherheit und Mieterzufriedenheit gehört die Digitalisierung von Gebäuden zu einer der wichtigsten Zukunftsaufgaben bei Immobilien. Ich freue mich deshalb sehr über das große Vertrauen, das die Schwaiger Group in mich und meine neue Abteilung setzt.“

Know-How statt Plug & Play

Mit Münchens größter Photovoltaikanlage, einem zukunftsweisenden Abfallwirtschaftssystem, smarter Gebäudetechnik sowie vernetzten Paketboxen und einem intelligenten Mobilitätskonzept verdeutlichen die von Langenecker für die Schwaiger Group maßgeblich digitalisierten Liegenschaften schon heute, wie das Wohnen und Arbeiten von Morgen aussehen wird. Entscheidend für Schwaiger ist dabei nicht nur die jeweils verwendete Technik, sondern vor allem das Wissen um ihre Verschaltung und ihren Einsatz: „Technologie funktioniert leider nur selten nach dem oft versprochenen Plug-and-Play-Prinzip. Sie muss sinnvoll und nachhaltig implementiert und administriert werden. Dafür ist ein Know-how notwendig, das von uns künftig auch in Form von Wartungsverträgen weitergegeben wird. Thomas ist unser Garant für dieses Wissen und ein Mann, der das Qualitätsversprechen der Schwaiger Group zu 100 Prozent im digitalen Bereich weiterlebt.“

Wertschöpfung der Zukunft

Die Gründung einer Abteilung für Digital Property Management und das Angebot der damit verknüpften digitalen Services sind der nächste logische Schritt in der Entwicklung des Münchner Immobilienunternehmens, das neben der nachhaltigen Revitalisierung von Gebäuden schon früh auf digitalisierte Prozesse gesetzt hat. „Die Wertschöpfung der Zukunft im Immobilienbereich liegt im Digitalen“, ist sich Michael Schwaiger sicher. Mit dem neuen Head of Real Estate Digitalisation und der von Thomas Langenecker geführten neuen Abteilung ist diese Zukunft schon heute ein Stück weit Wirklichkeit geworden.

Die Schwaiger Group ist ein Immobilienprojektentwickler, der seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Ankauf, Entwicklung, Vermietung und Verkauf am Münchner Markt aktiv ist. Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf der nachhaltigen Revitalisierung von gewerblich genutzten Immobilien mit dem Ziel, den Bestand in eine ökologische, digitale und urbane Zukunft zu überführen. Auf dem Feld der Immobilientransaktionen spielt die Schwaiger Group die komplette Klaviatur der Prozesse von der Prüfung der Standortqualität und Substanz über technische und kaufmännische Due Diligence bis zur Vertragsreife. Zum Track Record gehören unter anderem ein Wohnbauprojekt in Johanneskirchen, die Revitalisierung eines Wohn- und Geschäftshauses am Münchner Oberanger, die mit Geothermie betriebene Büroimmobilie Hatrium in Unterhaching sowie mehrere große Gewerbeprojekte am Frankfurter Ring in München und im Münchner Osten. Für die Revitalisierung des 24.000 Quadratmeter großen Gewerbe- und Büroquartiers Centro Tesoro hat die Schwaiger Group zahlreiche Preise erhalten. Heute ist das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern und einem abgewickelten Transaktionsvolumen von mehr als 425 Mio. Euro sowie mehr als 308.000 Quadratmetern gemanagten Mietflächen einer der leistungsstärksten Akteure in der regionalen Bau- und Immobilienbranche, der mit seinen Entwicklungen München und das Münchener Umland prägt und gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schwaiger.com

