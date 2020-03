Thomas Suchoweew präsentiert sein neues E-Book – Der Fahrplan zur Nachfolge im Maklerunternehmen:

Thomas Suchoweew Vorstand im Makler Nachfolger Club unterstützt Makler und Maklerunternehmen bei der Nachfolgeplanung und hat seine Erfahrungen jetzt in einem kostenlosen E-Book zusammengefasst.

Das Thema Nachfolgeplanung ist aktuell in aller Munde und die Zahl der Maklerbestände, die einen Nachfolger suchen, steigt bereits merklich an. In den nächsten 15 Jahren gehen schon allein aus demografischen Gründen fast 50% der aktuell registrierten Makler in „Rente“ und suchen somit einen Käufer oder einen Nachfolger für das aufgebaute Lebenswerk. Es ist also zu erwarten, dass die Anzahl der Bestandsübertragungen und Unternehmensübertragungen stark ansteigen wird.

Viele Makler tun sich nach Auffassung von Thomas Suchoweew schwer, ihre aufgebauten Maklerbestände loszulassen. Sie haben keine Erfahrungen, wie eine professionelle Nachfolgeplanung abläuft. Auch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für ihr Lebenswerk wird immer schwieriger. Viele Verkaufsverhandlungen scheitern, weil Verkäufer und Käufer schlecht vorbereitet sind. Sie brauchen einen Fahrplan für Ihre strategische Nachfolgeplanung.

Eine Nachfolgeplanung für ein Maklerunternehmen erfolgreich zu gestalten, ist durch die wechselseitigen Verknüpfungen von Inhaber und Nachfolger ein oft sehr aufwändiger und facettenreicher Prozess.

Thomas Suchoweew weiß, neben finanztechnischen, steuerrechtlichen und juristischen Aspekten geht es beim Generationenwechsel verstärkt um Menschen und deren Bedürfnisse. Inhaber, Familienangehörige, Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Nachfolger haben oft unterschiedliche Vorstellungen und müssen in Einklang gebracht werden.

Grund genug für Thomas Suchoweew einen Fahrplan für die Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler zu schreiben. In seinem E-Book wird dem abgebenden Makler einen kompletten Fahrplan für eine optimale Nachfolgeplanung präsentieren. Der Makler durchläuft mit diesem Leitfaden die wichtigsten Stationen und erhält wichtige Hinweise und Empfehlungen.

„Der Fahrplan zur Nachfolge im Maklerunternehmen“

Dieses E-Book liefert allen, die sich mit der Nachfolgeplanung ihres Maklerunternehmens oder dem Verkauf von Maklerbeständen beschäftigen, einen kompletten Fahrplan. Sie erkennen alle wichtigen Stationen der strategischen Nachfolgeplanung und erhalten Hinweise, welche Aufgaben und Herausforderungen auf Sie zukommen.

Dieses E-Book kann hier kostenlos bezogen werden:

https://www.makler-nachfolger-club.de/downloads-bestandsverkauf-nachfolgeplanung/e-book-nachfolgeplanung/

Dieses prall gefüllte E-Book mit vielen Praxis-Tipps ist für alle Makler völlig gratis!

Makler die Ihre Nachfolgeregelung planen wollen können sich auf der Seite https://www.nachfolgeplanung-makler.de/ informieren oder zumindest ein kostenloses Informationsgespräch mit Thomas Suchoweew führen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Suchoweew Consulting GmbH&Co.KG

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

Deutschland

fon ..: 0951-420256

web ..: https://www.suchoweew-consulting.de

email : info@suchoweew.de

Portrait Suchoweew Consulting GmbH&Co.KG:

Nur wer die Praxis aus eigenem Erleben kennt, kann Wissen nachhaltig und fundiert vermitteln.

Thomas Suchoweew, Gründer von Suchoweew Consulting GmbH&Co.KG und dem AdvilA-Netzwerkes, er hat seine Kompetenz, sein Know-how und seine umfangreiche Expertise innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche über Jahrzehnte hinweg mit hervorragenden Ergebnissen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Als erfahrene Unternehmensberater und Initiator des AdvilA-Netzwerkes unabhängiger Berater für die finanzdienstleistende Wirtschaft hat er sich sich zum Ziel gesetzt, durch Verbesserung und Stärkung des FDL-Unternehmens nachhaltiges Wachstum, stabile Umsätze und somit messbare betriebswirtschaftliche Erfolge bei Marktteilnehmern des Finanzdienstleistungsmarktes zu generieren.

Im Wesentlichen geschieht dies durch Optimierung bisheriger Strategien und Geschäftsprozesse, der Entwicklung neuer Ideen, einem bedarfsgerechten Beratungsansatz und der Implementierungskompetenz eines starken Netzwerkes erfahrener Spezialisten.

Pressekontakt:

Suchoweew Consulting GmbH&Co.KG

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

fon ..: 0172-8629096

web ..: http://www.suchoweew-consulting.de

email : info@suchoweew.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seminare Hamburg – Fraud Management: Sonstige strafbare Handlungen