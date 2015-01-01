Thüringer Mittelstand trifft Wirtschaftsdelegation aus Kenia in Erfurt

Thüringer Unternehmen treffen am 18. Juni 2026 in Erfurt eine Wirtschaftsdelegation aus Kenia. UnternehmenDigital GmbH aus Jena unterstützt das Länderwirtschaftssymposium Kenia.

Kenianische Wirtschaftsdelegation sucht Partner in Thüringen. Thüringer Mittelstand trifft Delegation aus Kenia in Erfurt, unterstützt von UnternehmenDigital aus Jena

Jena / Erfurt, Juni 2026

Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, kommen Thüringer Unternehmen im COMCENTER Brühl der LEG Thüringen in Erfurt mit einer kenianischen Delegation aus Taita Taveta County ins Gespräch. Der Länderwirtschaftstag Kenia (Ostafrika) wird von Thüringen International / LEG Thüringen organisiert. UnternehmenDigital GmbH aus Jena unterstützt die Veranstaltung als Sponsor.

Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Kenia. Der kenianische Bezirk Taita Taveta stellt sich vor. Teil der Delegation ist unter anderem Ihre Exzellenz Christine Kilalo, Deputy Governor Taita Taveta.

Für Thüringer Unternehmen kann der Abend besonders interessant sein, wenn sie Lösungen oder Erfahrung in folgenden Bereichen mitbringen:

* Wasseraufbereitung

* Infrastruktur

* Landwirtschaft

* Gerätetechnik

* Lebensmittelverarbeitung

* Tourismus

* Energie

* Recycling

* Bergbau

Kenia gilt als wichtige Volkswirtschaft Ostafrikas und als regionales Logistikdrehkreuz. Gleichzeitig stehen viele Regionen vor konkreten Entwicklungsaufgaben: Versorgung, Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft, Verarbeitung und wirtschaftliche Wertschöpfung vor Ort.

Kenia haben ihre Zusammenarbeit 2024 mit einem Migrations- und Fachkräfteabkommen vertieft. Das Abkommen soll unter anderem die Anwerbung von Fachkräften aus Kenia erleichtern. Für Thüringer Unternehmen bedeutet das: Kenia ist nicht nur ein ferner Wachstumsmarkt, sondern zunehmend ein konkreter Partner für wirtschaftlichen Austausch, Fachkräftefragen und internationale Geschäftsentwicklung.

Das Programm in Erfurt sieht nach Begrüßung und Vorstellung der Region ein Pitch-and-Match-Format vor. Dort sollen thüringische und kenianische Unternehmer direkt miteinander ins Gespräch kommen. Anschließend bietet ein Networking Get-Together Raum für weitere Kontakte.

Für UnternehmenDigital aus Jena ist die Unterstützung der Veranstaltung eng mit der eigenen Arbeit verbunden. Das Jenaer Unternehmen begleitet kleine und mittlere Unternehmen bei digitaler Sichtbarkeit, Vertriebsprozessen, Messevorbereitung, Messenachbereitung und internationalem Business Development, auch international.

Gerade bei internationaler Geschäftsanbahnung reicht ein erstes Gespräch oft nicht aus. Entscheidend ist, Kontakte sauber vorzubereiten, relevante Informationen digital sichtbar zu machen und nach dem Termin strukturiert weiterzuarbeiten.

Der Länderwirtschaftstag Kenia bietet dafür einen konkreten Anlass: Thüringer Unternehmen treffen nicht auf ein abstraktes Marktprofil, sondern auf direkte Ansprechpartner aus einer Region mit realem Entwicklungsbedarf.

Veranstaltungsdaten

Veranstaltung: Länderwirtschaftstag Kenia (Ostafrika)

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Zeit: 17:00 bis ca. 20:30 Uhr

Ort: LEG Thüringen, COMCENTER Brühl, Mainzerhofstraße 10, 99084 Erfurt (Parkhaus unterm Theater)

Veranstalter: Thüringen International / LEG Thüringen

Unterstützer/Sponsor: UnternehmenDigital GmbH, Jena

Die Veranstaltung richtet sich an Thüringer Unternehmen, die Geschäftschancen in Kenia und Ostafrika prüfen, Kontakte aufbauen oder konkrete internationale Kooperationsmöglichkeiten besprechen möchten.

_“Viele Thüringer Unternehmen haben Lösungen, die auch in Kenia konkret gebraucht werden. Entscheidend ist, dass aus einem ersten Gespräch auch ein sauberer nächster Schritt entsteht. Genau deshalb unterstützen wir diese Veranstaltung mit bereits vorhandenen Kontakten in Ostafrika.“_

Fagus Pauly, Gründer und CEO von UnternehmenDigital aus Jena

Es gibt noch limitierte Plätze für das Event in Erfurt am 18. Juni 2026, hier: https://www.thueringen-international.de/event/14396/

v.i.S.d.P.

Fagus Pauly, Gründer und CEO, UnternehmenDigital GmbH, Jena

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Fagus Pauly

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Deutschland

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Über UnternehmenDigital

Die UnternehmenDigital GmbH aus Jena unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, digitale Abläufe einfacher, sichtbarer und vertriebsnäher aufzubauen, auch international, in Afrika. Dazu gehören unter anderem digitale Sichtbarkeit, Social SEO, Automatisierung, Messe- und Vertriebsprozesse, Kundengewinnung sowie internationales Business Development.

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