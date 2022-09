Tief einatmen und gesund bleiben – Herbstwochen im skywalk allgäu

Wenn sich die Blätter bunt verfärben, zeigt sich die Natur nochmals in ihrem schönsten Kleid

Traumhafte Ausblicke auf das bunte Blätterdach des Hochwaldes sowie die Allgäuer Alpen und den Bodensee können Besucher vom Baumwipfelpfad genießen / Der Wald erfüllt wichtige Funktionen und erhöht somit die Lebensqualität / Beim Waldbaden im eigenen Waldbaden-Areal können Besucher den Wald bewusst erleben und Ihr Immunsystem stärken / Außerdem stehen im Oktober Events wie z. B. das Waldkräuterfest und die goldene Herbstwoche in den bayerischen Schulferien an

Der Wald übt einen ganz besonderen Zauber auf uns Menschen aus. Wenn sich die Blätter bunt verfärben, zeigt sich die Natur nochmals in ihrem schönsten Kleid – ideal für einen Ausflug in den skywalk allgäu und die Welt des Waldes. Vom hochmodernen, barrierefreien Baumwipfelpfad eröffnen sich zauberhafte Ausblicke auf das bunte Blätterdach des Hochwaldes sowie in die Ferne – etwa auf die Allgäuer Alpen und den Bodensee.

Rund 70 Prozent des skywalk allgäu sind bewaldet. Die meisten von uns werden schon einmal die Erfahrung gemacht haben, wie wohltuend der Aufenthalt in der Natur wirkt. Nach einem stressigen Tag kann ein Waldspaziergang Wunder wirken und die leeren Batterien wieder aufladen. Man fühlt sich danach entspannt, belebt und erfrischt. Dass Wald und Wiesen der Gesundheit guttun haben mittlerweile unzählige Studien belegt. Der Wald erfüllt wichtige Funktionen und erhöht somit unsere Lebensqualität. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Reinigung der Luft. Schadstoffe werden von Laub- als auch von Nadelbäumen aus der Luft gefiltert, dadurch werden Atemwege und Haut entlastet. Schon ein fünfzehnminütiger Spaziergang durch den Wald reduziert das Stressempfinden, senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und vermindert Stresshormone im Blut. Dieses entschleunigte und achtsame Bewegen in der Natur, dient der Entspannung und der Regeneration – Krafttanken auf allen Ebenen.

Hier eignet sich gerade auch für unsere Parkbesucher unser Waldbaden-Areal, das zu den Parköffnungszeiten jederzeit zugänglich ist. An der Eintrittskasse erhalten Interessierte von unseren Mitarbeitern eine Anleitung und können sich mit allen Sinnen auf diese Erfahrung einlassen. Waldbaden, das bewusste Erleben und Genießen des Waldes, stärkt nicht nur das Immunsystem sondern ist auch wohltuend für Körper, Geist und Seele. Sie haben schon öfter vom „Waldbaden“ gehört und sind neugierig, was genau dahintersteckt? Die Badehose können Sie für dieses Erlebnis zu Hause lassen, so viel sei verraten. Es handelt sich um eine fernöstliche Entspannungsmethode. Probieren Sie es gerne aus.

Im goldenen Oktober findet am 09. Oktober wieder das beliebte Waldkräuterfest vor Ort statt. Bei dem Event werden alle Besucher*innen von 10:00 – 18:00 Uhr in die Welt der heimischen Kräuter und Heilpflanzen entführt. Dabei erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm aus Workshops, Kräuterführungen und Waldbaden Kursen.

Zudem findet während der bayerischen Herbstferien von 29. Oktober bis 06. November eine bunte Herbstwoche mit täglichen Besonderheiten statt. Dazu zählen Feuershows, Kinderbastelaktionen, Jongleur-Workshops, Stelzengeher u.v.m.

Ab 07. November verabschiedet sich der Naturerlebnispark dann für drei Wochen in seine Betriebsferien, bevor er ab 25. November ein abwechslungsreiches Winterwald-Zauber Programm startet …

Selbstverständlich können alle großen und kleinen Waldfans auch während der Herbstveranstaltungen die regulären Attraktionen des Naturerlebnisparks nutzen. Neben dem hochmodernen, barrierefreien Baumwipfelpfad wartet eine große Anzahl an abwechlungsreichen Begleitattraktionen auf dem weitläufigen und weitgehend barrierefreien Parkgelände. Perfekt, um den herbstlichen Zauber der Natur auf sich wirken zu lassen! Aktuelle Informationen zu den geplanten Veranstaltungen sowie zu Preisen, Öffnungszeiten und Ticketbuchungen finden Interessierte auf der Webseite unter https://www.skywalk-allgaeu.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

