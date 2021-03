Till Eulenspiegel im Himmel – Überirdische Geschichten über das Leben nach dem Tod

In der unterhaltsamen Erzählung „Till Eulenspiegel im Himmel“ von Manfred A. Sahm erzählt der Autor mit einer ordentlichen Portion Humor von Eulenspiegels neuem „Leben“ im Himmel.

Manfred A. Sahm widmet sich in seinem neuen Buch dem Tabuthema Tod auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Bislang gibt es nämlich keine schlüssigen Beweise dafür, was nach dem Ableben passiert. Mögliche Antworten auf diese Fragen bewegen sich im Bereich von Vermutungen, Annahmen, Wahrscheinlichkeiten oder eben Fantasien. Einer solchen bedient sich der Autor, denn er erzählt humorvoll über das „Leben“ Till Eulenspiegels nach seinem Tod im Himmel. Die insgesamt 17 Episoden werden durch 18 farbige Grafiken ergänzt und beschreiben die Erlebnisse eines Engels, der auf Erden wahrlich kein Engel war. Doch jetzt hat er ein schönes neues Zuhause auf einer Wolke.

Manfred A. Sahm stammt aus Kiel und lebt heute in Mölln. Während seiner beruflichen Laufbahn war er bei der Landespolizei tätig und verfasste im Rahmen dieser Arbeit Artikel und Berichte für Fachzeitschriften und Presseorgane. Zudem hielt er Vorträge im In- und Ausland. Mit „Der Krimscher“ veröffentlichte er bereits ein Buch mit autobiografischen Zügen und blickt mit der Schilderung spektakulärer Ereignisse auf seine Dienstzeit zurück. Mit seinem neuesten Buch knüpft er an die Späße und Abenteuer des Narren Till Eulenspiegels an.

„Till Eulenspiegel im Himmel“ von Manfred A. Sahm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23827-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

