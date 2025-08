Tiroler Speck online bestellen: Regionaler Genuss jetzt versandkostenfrei ab 50 EUR auf tirolish.de

Tiroler Feinkost wie Käse, Speck und andere Delikatessen unkompliziert im Onlineshop bestellen. Das war die Grundidee des Tiroler Onlineshops, der mehr als 7000 glückliche Kunden hat.

Zillertal, 5. August 2025 – Ob mild geräuchert oder herzhaft gereift: Tiroler Speck zählt zu den beliebtesten Spezialitäten der Alpenregion – und ist jetzt auch online erhältlich. Auf www.tirolish.de finden Genießer in Deutschland eine sorgfältig kuratierte Auswahl an traditionell hergestelltem Tiroler Speck – mit kostenlosem Versand ab 50 EUR Bestellwert. Die Produkte stammen direkt von Tiroler Familienbetrieben und werden schonend gekühlt bis an die Haustür geliefert.

Traditioneller Speckgenuss aus Tirol

Tiroler Speck wird seit Generationen in den Bergregionen Österreichs produziert – von kleinen Betrieben, die noch nach echter Handwerkskunst arbeiten. Das Fleisch reift wochenlang in kühlen Speckkammern, wird mit natürlichen Gewürzen wie Pfeffer, Wacholder oder Knoblauch veredelt und über Buchenholz geräuchert. Die Kombination aus handwerklicher Herstellung, frischer Bergluft und viel Zeit macht Tiroler Speck zu einer Delikatesse mit unverwechselbarem Geschmack.

Besonders beliebt ist auch der Zillertaler Karreespeck oder die Zillertaler Jausenwurst und die Kaminwurzen, die durch milde Würze und ausgewogene Reifung überzeugen. Im Zillertal wird die Specktradition besonders gepflegt – viele Hersteller arbeiten dort nach alten Familienrezepten. Mit dem Online-Angebot auf tirolish.de kommen diese Spezialitäten nun erstmals unkompliziert und direkt nach Deutschland.

Versand nach Deutschland: Frisch, sicher und kostenlos ab 50 EUR

Tirolish.de liefert den original Tiroler Speck gut gekühlt in nachhaltigen Isolierboxen. Der Versand erfolgt bewusst nur montags und dienstags, um eine schnelle und frische Zustellung sicherzustellen. Ab einem Bestellwert von 50 EUR ist die Lieferung innerhalb Deutschlands kostenlos – ein klarer Vorteil für alle, die auf Qualität und Regionalität setzen.

Neben Speck bietet tirolish.de auch eine große Auswahl an Tiroler Bergkäse, Kaminwurzen, Schmalz, Honig, Edelbränden und mehr. Alle Produkte stammen von regionalen Manufakturen aus Tirol, bei denen Herkunft und Qualität nachvollziehbar sind.

Echte Alpenqualität per Mausklick

Immer mehr Konsument:innen in Deutschland wünschen sich Lebensmittel mit ehrlicher Herkunft. Tirolish.de bringt den Tiroler Geschmack nun direkt zu ihnen nach Hause – frisch verpackt, liebevoll zusammengestellt und versandkostenfrei ab 50 EUR. Der Käse-Online-Shop vereint die Stärken des traditionellen Handwerks mit modernem Service und zeigt, dass Regionalität auch digital funktionieren kann.

Über tirolish.de

Tirolish.de ist der deutsche Shop für Tiroler Spezialitäten und regionalen Genuss aus den Alpen. Das Unternehmen mit Sitz im Zillertal wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Lebensmittel aus Tirol nach Deutschland zu bringen. Mit nachhaltigem Versand, fairen Produzentenbeziehungen und über 7.000 zufriedenen Kund:innen gehört Tirolish.de heute zu den führenden Anbietern im Bereich Alpen-Feinkost.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tirolish.at

Herr Daniel Schweinberger

Wiesenweg 12

6265 Hart im Zillertal

Österreich

fon ..: +436767007052

web ..: https://tirolish.de

email : hallo@tirolish.at

TIROLISH – Echte Tiroler Feinkost Shop, direkt zu dir nach Hause

Tirolish ist dein Onlineshop für authentische Käsespezialitäten und Speck aus Tirol – handgemacht, regional, nachhaltig. Wir bringen dir den unverfälschten Geschmack der Alpen direkt nach Hause: mit Produkten von kleinen Sennereien, traditionellen Almbetrieben und echten Käsemeister:innen, die ihr Handwerk leben.

Unsere Mission: Echten Tiroler Käse & Speck genießen – ohne Umwege.

Das macht Tirolish besonders:

– 100 % echter Käse aus Tirol – keine Industrieprodukte

– Heumilch von Almkühen – natürlich, gentechnikfrei, tierfreundlich

– Traditionelles Handwerk – Käse mit Charakter, Reife & Herkunft

– Direkt zu dir nach Hause geliefert – gekühlt & zuverlässig

– Transparente Herkunft – jeder Käse erzählt eine Geschichte

– Unsere Philosophie: Regionalität statt Massenproduktion

Wir glauben an ehrliche Lebensmittel – und an die Menschen, die sie machen. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten Tiroler Produzent:innen zusammen, die:

ihre Tiere artgerecht halten,

ihre Milch ohne Silofutter erzeugen (Heumilch),

und ihre Produkte nach alter Handwerkstradition veredeln.

So entsteht Käse, der nicht nur gut schmeckt – sondern auch ein gutes Gefühl hinterlässt.

Unser Sortiment (Auswahl):

Tiroler Bergkäse

Alpkäse & Almrosenkäse

Bio-Heumilchkäse

Camembert

Raclettekäse

Rauchkäse & Kräuterkäse

Saisonale Spezialitäten & Probierpakete

Speck und Wurstspezialitäten

Aufstriche

-> Alle Produkte findest du in unserem Onlineshop unter www.tirolish.at bzw. www.tirolish.de

Pressekontakt:

TIROLISH – Tiroler Feinkost Onlineshop

Daniel Schweinberger

Wiesenweg 12

6265 Hart im Zillertal

fon ..: +436767007052

email : hallo@tirolish.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alternative Heizung gesucht? Sonderwirtschaftszone Johor-Singapur (JS-SEZ) eröffnet – RA Henning Schwarzkopf berät Unternehmen