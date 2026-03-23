TMC Reisen: Ihr Experte für individuelle Fernreisen in Rosenheim, Oberbayern und dem Münchner Umland

TMC Reisen positioniert sich als Experte für individuelle Fernreisen in Rosenheim, Oberbayern, dem Chiemgau und Münchner Umland – mit maßgeschneiderten Reiseerlebnissen weltweit.

_Großkarolinenfeld, 23. März 2026 _- Individuelle Fernreisen liegen im Trend: Immer mehr Reisende wünschen sich maßgeschneiderte Erlebnisse statt Pauschalurlaub. Mit Sitz in Großkarolinenfeld bei Rosenheim positioniert sich TMC Reisen als kompetenter Ansprechpartner für anspruchsvolle Fernreisen in der Region Rosenheim, im Chiemgau, in Oberbayern sowie im Münchner Umland. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung im Tourismus mit persönlicher Beratung und einem starken internationalen Partnernetzwerk.

Als Spezialist für individuell geplante Reisen bietet TMC Reisen ein breites Portfolio an Zielgebieten weltweit. Dazu zählen insbesondere Nordamerika mit den USA und Kanada, Australien und Neuseeland, die Südsee mit Französisch-Polynesien sowie das südliche und östliche Afrika. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Reiseerlebnisse in vielen weiteren Regionen weltweit.

Der Fokus liegt dabei stets auf maßgeschneiderten Konzepten: Ob Wohnmobilreise durch Kanada, Mietwagenrundreise durch Südafrika, Inselhopping in der Südsee oder Abenteuerreise durch Australien – jede Reise wird individuell nach den Wünschen der Kunden zusammengestellt. Persönliche Erfahrungen, fundierte Zielgebietskenntnisse und direkte Kontakte zu Leistungsträgern vor Ort bilden die Grundlage für eine hochwertige und verlässliche Reiseplanung.

Neben klassischen Rundreisen hat sich TMC Reisen auch in Spezialsegmenten etabliert. Dazu gehören unter anderem Wohnmobil- und Camperreisen, geführte Abenteuer- und Naturreisen sowie exklusive Genuss- und Erlebnisreisen. Mit der Plattform „DIWA – Die Wanderexperten“ bietet das Unternehmen zudem eigene Programme für Wanderreisen und Alpenüberquerungen an.

Kunden aus der Region profitieren besonders von der persönlichen Betreuung: Als Reiseexperte vor Ort steht TMC Reisen für individuelle Beratung, kurze Wege und eine direkte Erreichbarkeit – sowohl vor als auch während der Reise. Dabei versteht sich das Team nicht nur als Vermittler, sondern als langfristiger Partner für die gesamte Reiseplanung.

„Unsere Kunden schätzen vor allem die Kombination aus persönlicher Beratung und maßgeschneiderten Reiseerlebnissen“, erklärt Geschäftsführer Uli Edelmann. „Gerade im Bereich Fernreisen ist es wichtig, einen erfahrenen Ansprechpartner zu haben, der die Zielgebiete kennt und individuell auf Wünsche eingehen kann.“

Mit seinem klaren Fokus auf Qualität, Individualität und persönliche Betreuung ist TMC Reisen die erste Adresse für Fernreisen in Rosenheim, im Chiemgau, in Oberbayern und im Münchner Umland – für alle, die ihre Reise nicht von der Stange buchen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein unabhängiger Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld bei Rosenheim in Oberbayern. Das Unternehmen hat sich auf individuell geplante Fernreisen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme unter anderem nach Afrika, Nordamerika, Australien, Neuseeland sowie in die Südsee an.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung und Planung individueller Rundreisen. Anstelle standardisierter Pauschalangebote entwickelt TMC Reisen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Reiserouten, die exakt auf die Wünsche und Interessen der Reisenden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem Mietwagenrundreisen, Wohnmobilreisen, Safari-Erlebnisse, Natur- und Abenteuerreisen sowie außergewöhnliche Reiseerlebnisse abseits klassischer Touristenrouten.

Dank eines über viele Jahre aufgebauten internationalen Partnernetzwerks arbeitet TMC Reisen mit ausgewählten Lodges, lokalen Veranstaltern und erfahrenen Guides zusammen. So entstehen hochwertige und authentische Reiseprogramme, die intensive Naturerlebnisse und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden.

Pressekontakt:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

fon ..: 08031-9019833

email : info@tmc-reisen.de

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