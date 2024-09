Top-aktuell in Berlin: „Maritime und andere Herausforderungen 2024“

„Die Sicherung internationaler Seewege und Lieferketten in der heutigen global vernetzten Welt“ ist das Thema der Veranstaltung am 24.September 2024 in Berlin. „Berlin meets the world“.

Berlin (13.09.2024) – Die auch für den gepflegten Kulturdialog bekannte Hidden Treasures of Cultures widmet am 24. September in Berlin sich angesichts der historischen Daten 03. (offizielles Kriegsende in Asien 1945) und 11. September (9.11.) nicht allein in Gedenken an diese beiden geschichtsträchtigen Ereignisse mit der Veranstaltung „Die Sicherung internationaler Seewege und Lieferketten in der heutigen global vernetzten Welt“ einer sehr aktuellen Fragestellung, deren Bedeutung für Deutschland selbst nicht allein vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen oder aktuell die Durchfahrt der Fregatte Baden-Württemberg durch Chinas „Taiwan Straße“ erheblich ist und mit nicht zu unterschätzenden Spannungen verbunden sein kann.

„Reden ist besser als Nichtreden und jeder Beitrag zu Vermeidung unnötiger Spannungen ein guter Beitrag“ ist das Motto der durch Geschäftsführerin Angelika Pachl-Mix mitiniierten und moderierten Dialogreihe „Berlin meets the world“, die sich seit ihrer Auftaktveranstaltung als eine vor allem auch von Konfliktparteien nachgefragte Plattform des „stillen Dialogs“ entwickelt hat. Andere Positionen müssen nicht geteilt werden, wohl aber respektvoll wahrgenommen werden, ohne das zuzulassen, was jeden Diskurs gefährdet. Die insoweit international geltenden Chatham House Rules prägen den für alle Teilnehmer dieser exklusiven Veranstaltungsreihe geltenden Verhaltenskodex.

Rechtsanwalt Eberhard J. Trempel, Director General of the German Global Trade Forum Berlin, Chairman of the China Forum Berlin, The Hon. Trade Advisor of Thailand & Special Advisor to the Eastern Economic Corridor of Thailand, Captain Douglas „Buzz“ Peterson, Marine Attaché of the Embassy of the United States of America in the Federal Republic of Germany , H.E. Aishath Shaan Shakir, Ambassador of the Republic of the Maledives in Germany (requested), H.E. Mandakhbileg Birvaa, Botschafter der Mongolei, Rolf Schulze, Präsident der Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft, Botschafter aD. Vietnam, Thailand, Chile, Gerardo P. Abiog, Botschaftsrat und Minister Counsellor, Botschaft der Philippinen (requested), Dr. Norbert Eitelhuber, Oberst i.G. German Navy (requested) stellen sich als Sprecher dem Thema und Fragen der globalen Sicherheit. Wenig bekannt ist außerhalb Asiens die Bedeutung von Tianjin, Chinas Hafenstadt im Norden und „der Mongolei größer Hafen“.

Auskünfte und Interessenbekundungen sind an die Geschäftsleitung der Hidden Treasures of Culture unter der eMail Adresse info@hidden-tc.com oder berlin@germanglobaltrade.de zu richten.

Die Teilnahme ist mit Rücksicht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit des Wortes und allgemeiner Sicherheitsinteressen nur aufgrund einer ausdrücklichen Bestätigungsmail möglich. Sie ist ohne vorherige Abstimmung nicht übertragbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

German Global Trade Forum Berlin

Herr Eberhard J, Trempel

Burggrafenstr. 3

10787 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723116595

fax ..: 030-2185432

web ..: https://www.germanglobaltrade.de

email : berlin@germanglobaltrade.de

German Global Trade Forum Berlin

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Department P & R

Burggrafenstr.3

10787 Berlin

Tel. 030-212486-0

Fax. 030-2185432

email: Berlin@germanglobaltrade.de

Das German Global Trade Forum Berlin fördert den internationalen Handel und Wirtschaftsdialog. Als offene und nicht kommerzielle Plattform dient es dem Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Deutschland und seinen internationalen Handelspartnern aber auch gezielt der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturförderung. Administration und Verwaltung obliegt der gleichnamigen Limited mit dem Registersitz in England und der Geschäftsleitung in Berlin. Durch Kongresse, Foren, Seminare, Business Missions aber auch eine gezielte Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse im In- und Ausland wirken das Forum und seine derzeit in über 40 Ländern ansässigen Vertreter nachhaltig und gezielt im öffentlichen und privaten Sektor. Das Forum bildet als Dienstleister die Grundlage für die Durchführung internationaler Kongresse, Symposien, Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland.

Pressekontakt:

German Global Trade Forum Berlin

Herr Eberhard J, Trempel

Burggrafenstr. 3

10787 Berlin

fon ..: 01723116595

email : berlin@germanglobaltrade.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die „Gärten der Welt“- An einem Tag rund um den Globus D.velop Documents: Die zukunftsweisende Dokumentenverwaltung