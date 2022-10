Top-Tipps und Routinen werden beim Wellness-Retreat von Hollywood-Trainerin Ramona Braganza enthüllt!

26. Oktober 2022, Los Angeles/ Malediven: Promis scheinen immer die neusten Trends zu kennen!

Sie haben die effektivsten Ernährungsprogramme, trainieren mit den neuesten Techniken, wissen, wie sie ihre geistige Gesundheit erhalten und scheinen viel Zeit mit ihrem Assistenten, Koch oder Trainer und durch Kindermädchen zu haben.

Aber was ist, wenn man keine Berühmtheit ist? Kann man trotzdem wie eine aussehen, sich fit fühlen und gesund sein? Gibt es Tricks, die man lernen kann, um sich körperlich und geistig stark zu fühlen?

Eine der besten Experten dafür ist die prominente Hollywood-Trainerin und Global-Fitness-Expertin Ramona Braganza, die seit über 20 Jahren dafür bekannt ist, „heiße“ Körper in Hollywood zu formen, indem sie Dutzende von A-List-Schauspielerinnen trainierte. Darunter Halle Berry, Sandra Bullock, Anne Hathaway , Scarlet Johansson, Dakota Johnson, Jessica Biel, Kate Beckinsale und Schauspieler wie Bradley Cooper, Michael Weatherly, Zac Efron, Ryan Reynolds und viele mehr. Derzeit macht sie Jessica Alba für eine neue Netflix-Serie fit.

Jetzt führt die weltberühmte Promi-Trainerin Ramona Braganza einen hinter die Kulissen und teilt die Geheimnisse der Stars bei ihrem „Strong Body, Strong Mind, Gentle Spirit“ – einem lebensverändernden 7-tägigen Wellness-Retreat, das vom 14. bis 21. März 2023 im „koolen“ 5-Sterne-Inselresort Kandima stattfindet. Das moderne Lifestyle-Resort bietet die größte Auswahl an Sporteinrichtungen und -optionen auf den Malediven. Das einwöchige Wellness-Retreat basiert auf Ramonas effektivem 321-Training zusammen mit ihrem 321-Ernährungsplan, der darauf ausgelegt ist, den Stoffwechsel anzukurbeln und den gesamten Körper zu straffen, und umfasst auch Entspannungstechniken und Yoga-Kurse, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

_Ramonas „Strong Body, Strong Mind, Gentle Spirit“ – Ein lebensveränderndes 7-tägiges Retreat vom 14. bis 21. März 2023 kostet ab 5.200 US-Dollar pro Person und beinhaltet:_

– Tägliche morgendliche Gehmeditation und Yoga-Stretching mit einer spektakulären Session bei Sonnenaufgang auf der einsamen Insel.

– Tägliches Gruppen-Morgentraining mit Ramonas 321-Trainingsmethode, die darauf ausgelegt ist Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen, die Körpermitte zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen.

– Tägliche Vorträge am frühen Abend mit verschiedenen Themen. Darunter Stressbewältigung, gesunde Ernährung, richtige Schlafgewohnheiten und mehr.

– Tägliche gesunde Mahlzeiten (Vollpension), die in Zusammenarbeit mit der berühmten Trainerin Ramona Braganza entwickelt wurden, um Energie zu liefern und die Motivation zu unterstützen.

– Ein zusätzlicher 60-minütiges persönlicher Eins-zu-Eins-Training mit Ramona, welches die Erstellung eines Ernährungsplans umfasst, der zum täglichen Lebensstil privat angepasst wird.

– Eine Spa-Behandlung, ein Schnorchelausflug und vieles mehr

Plus sieben Übernachtungen in einem Sky Studio inklusive Vollpension

Ramonas Wellness Retreat findet im stilvollen Lifestyle(desti)nation Kandima statt, das sich in der paradiesischen Malediven-Region befindet. An dem drei Kilometer langen Strandstreifen umgeben von einem wunderschönen Korallenriff inmitten des Indischen Ozeans bietet das Inselresort ein fantastisches Spa und ein breites Sportangebot.

Jetzt einen begrenzten Platz beim Retreat vom 14. bis 21. März 2023 buchen:

Telefon: +960 676 1100

E-Mail: mykindofplace@kandima.com

Link zum Fitness Retreat: Ramona Braganza Fitness Retreat 2023 (kandima.com)

Ramonas 321-Trainingsmethode

Die 321-Trainingsmethode von Ramona Braganza ist die gleiche Methode, mit der sie ihre Hollywood-Kunden trainiert. Ursprünglich für Filmaufnahmen vor Ort konzipiert, wo Zeit und Ausrüstung begrenzt waren, enthält Ramonas 321 Training Method ihre bewährte Kombination aus Kern-, Cardio- und Zirkelübungen, um einen in die beste Form seines Lebens zu bringen. Weitere Informationen zu Ramona Braganza unter www.ramonabraganza.com.

Der beste Platz auf den Malediven für den Promi-Rückzug im „sportlichsten“ Inselresort der Malediven: Action im Kandima für einen Power-Urlaub im Paradies!

Kandima ist eine einzigartige Lifestyle(desti)nation im Dhaalu Atoll, ein wahres Tauch- und Wassersport-Eldorado. 32 traumhafte Tauchplätze in der näheren Umgebung locken zum Tauchen oder Schnorcheln. Die Tauchschule bietet vom Anfänger- bis zum Rettungskurs alles an. Für fortgeschrittene Unterwasserliebhaber gibt es Tauchhighlights bei Nacht, in der Tiefe, in Höhlen oder beim Strömungstauchen. Das Sportzentrum AQUAHOLICS bietet auch ein breites Angebot an Aktivitäten auf dem Wasser, wie Kitesurfen, Windsurfen, Wakeboarden, Wasserski, Jetski oder Kajak, Segeln oder Hochseefischen. Aber auch zum Trainieren und Fitwerden gibt es auf der Insel viel zu tun: das BURN Fitnesscenter, ein Fitnesspavillon für verschiedene Yoga- und Pilateskurse, Tennis-, Badminton- und Beachvolleyballplätze sowie ein Fußballplatz in voller Größe direkt neben dem Meer. Einer der längsten Außenpools der Malediven lädt zum Baden ein und der drei Kilometer lange Strand ist perfekt zum Joggen oder Radfahren.

