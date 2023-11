TopFloor Laser für Bodenmarkierung mit erweiterten Spannungsbereichen

TopFloor Bodenlaser sind speziell entwickelte Laserbeamer für die Projektion virtueller, abriebfester Linien-Markierungen auf Industrieböden, in Lagerhallen oder sonstigen Gebäuden.

Die bekannten und beliebten TopFloor Bodenmarkierungs-Laser sind nun mit erweiterten Versorgungsspannungsbereichen erhältlich. Damit füllen die Laserspezialisten von MediaLas eine bestehende Lücke im Bereich der DC Versorgung.

Neben den üblichen 100-240 VAC, der „normalen“ Netzversorgung, werden nun zwei weitere Versorgungsbereiche bereitgestellt, nämlich die DC Versorgung im Bereich von 12 V bis 25 VDC. Damit lassen sich dynamische Felder mittels KNC Bussteuerung über Relaisboxen oder auch gemeinschaftliche Versorgungen mehrerer Laserbeamer über ein leistungsstarkes Netzteil realisieren. Dies hilft vor allem überall dort, wo keine 230V Einzelversorgung zur Verfügung stehen kann, wie zB Hallendächer oder Überkonstruktionen. In diesem Falle können bis zu 10 TopFloor Lasereinheiten über ein einzelnes Netzteil versorgt und betrieben werden. Die Leitungslängen dürfen bis zu 100 m pro Einheit betragen.

Installationen werden somit wesentlich vereinfacht und die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Zusammen mit den extrem haftfähigen Magnethalterungen sind auch mobile Einsatzlösungen problemlos durchführbar. Die von der MediaLas Laser Manufaktur hergestellten Geräte sind für einen sehr breiten Temperaturbereich nutzbar, was auch die Anwendung in TK-Häusern bis -30° C zulässt. Durch modernste Bauweise mit integrierten Schaltreglern und Stabilisatoren ist ein langlebiger Betrieb vorgesehen, mit geringsten Leistungsaufnahmen im Bereich zwischen 2W und 6W, je nach Modell. Ein ununterbrochener 24/7 Betrieb ist jederzeit möglich.

Neben regulären Bodenlinien sind auch Stopp-Linien mit einer doppelten roten Linie verfügbar. Dies markieren eindrücklich Gefahrenbereiche oder Haltezonen. Der Stopp-Laser wird, wie auch die TopFloor Einheiten, einfach über Kopf montiert und fällt nach der korrekten Montage durch seine breite Lichtverteilung überwiegend in die Laserklasse 1.

Weitere Informationen unter www.topfloor-laser.de oder www.lasershop.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MediaLas Electronics GmbH

Herr Dirk Baur

Vogtshalde 9

72336 Balingen

Deutschland

fon ..: 07433907990

web ..: https://www.lasershop.de

email : info@medialas.com

Die MediaLas Laser Manufaktur, ansässig im schwäbischen Balingen, ist ein sehr erfahrener Hersteller für alle Arten von Laservisualisierung. Unsere Linienlaser werden weltweit zu tausenden erfolgreich eingesetzt. Positionierlaser und Kreuzlaser helfen dem Werker im Arbeitsprozess und helfen, Handlingabläufe schneller zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Mit zahlreichen Partnern haben wir bereits hoch integrierte Visualisierungslösungen entwickelt und umgesetzt.

Eines unserer Steckenpferde ist der Weltsport, für den wir bereits zahlreiche Innovationen beigesteuert haben. So unterstützen wir die internationale Skisprung Szene mit einem eigens entwickelten Skisprung Laser, der die „Best-to-beat“ Linie als Laserlinie in den Schnee zeichnet. Wer Skispringen anschaut, hat sie mit Sicherheit schon gesehen.

Für die Leichtathleten haben wir ein äusserst betriebssicheres Lasersystem für den Weitsprung und Dreisprung entwickelt, welches zwischenzeitlich auch International Anerkennung findet und in zukünftigen, internationalen Meisterschaften Anwendung findet. Aktuell läuft unser System auf der EM in Berlin, bei der eine Laserlinie die zu schlagende Weite im Sand anzeigt.

In unserer betriebseigenen HighTech Manufaktur produzieren wir neben den bekannten Linienlaser, Kreuzlaser und Positionierlaser, auch weitere, sehr leistungsfähige Produkte und Baugruppen in hoher Fertigungstiefe. Angefangen von der Leiterplattenbestückung, bis hin zur Endfertigung und -kontrolle, haben wir die Hand über den Produktionsprozess und können Fehler oder Änderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Mehrere angeschlossene Kooperationspartner und Zulieferbetriebe sorgen für eine hohe Regelqualität. Unsere Produktion hält Kapazitäten für mehrere tausend Lasermodule pro Jahr bereit. Hierfür stehen erfahrene Zulieferpartner und Dienstleister parat, die auch kurzfristige Auftragsspitzen elegant abfangen können.

2016 erhielt MediaLas den Innovationspreis des Landes Baden Württemberg.

