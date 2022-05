TopTrade Investor: Zinswende: Turbo für Goldpreis? Barrick Gold & Newmont korrigieren

Gold hat aktuell ein kleines Problem und dieses lautet: Zinserhöhung. Die Zwickmühle zwischen hoher Inflation und Zinserhöhung führt zunächst zu einer Schockstarre, die sich in der Seitwärtsbewegung beim Goldpreis auszeichnet. Doch die Real-Inflation mit den Zinsen auszugleichen, müssten die Zinsen in den USA um 7% – 8% steigen. Deshalb ist es logisch, dass die aktuelle Korrektur im Goldpreis eine perfekte Einstiegs-Chance ist. Gold wird die Inflation einpreisen und somit ist ein Anstieg vom Goldpreis auf ein neues Rekordhoch jetzt schon klare Sache.

Die großen Goldminen wie Newmont und Barrick Gold haben kürzlich aufgrund der Korrektur im Goldpreis jeweils rund 15% an Wert verloren. Auch hier ist die Korrektur eine ausgezeichnete Möglichkeit für einen noch günstigen Einstieg. Dies gilt auch für die kleineren Kandidaten im Minengeschäft, die noch stärker auf die Schwankungen vom Goldpreis reagieren. Man spricht bei Goldminen von einer Art Turbo auf den Goldpreis, der natürlich für beide Richtungen gilt. Doch noch stärker explodieren Goldminen bei einem steigenden Goldpreis. Die Minengesellschaften aus der zweiten Reihe schießen in solchen Phasen sogar überdurchschnittlich stark nach oben.

Wie man von Gold-Unternehmen profitieren kann, zeigt eine Analyse von toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/. Hier wurde die Aktie von ADVANCE UNITED besprochen, die ein interessantes Geschäftsmodell im Minengeschäft haben. Mit sehr geringem Risiko können dennoch hohe Margen durch die Aufbereitung von Goldprojekten erzielt werden. Durch den volatilen Goldpreis ergeben sich immer interessante Einstiegs-Chancen, die man auch heute nutzen kann.

ADVANCE UNITED ist eine sehr volatile Aktie, die vor allem jetzt nach dem jüngsten Kursverlust eine ausgezeichnete Einstiegs-Chance ist.

Konkrete Details zu ADVANCE UNITED finden Sie direkt auf toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/

Die Aktien aus der Champions-League im Minen-Business haben in den letzten Tagen eine hohe Nachfrage bekommen. Grund ist natürlich der erwartete Ausbruch beim Goldpreis, der bei 1.900 US-Dollar den Boden gefunden hat und nun Anlauf auf die Hochstände bei über 2.000 US Dollar nimmt. Kinross Gold, Goldcorp., Cia Minas Buenaventura, Newmont Mining Corp. und Barrick Gold Corporation haben eine tolle Rally gesehen. ABER: jetzt erst stehen diese Minen-Aktien vor dem Ausbruch. Kleinere Minengesellschaften sind dabei auf der Überholspur. Das Management von der vorgestellten Aktie auf www.toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/ hat übrigens bei 3 der genannten Minen-Gesellschaften aus der Champions-League gearbeitet!

JETZT DREHT SICH ALLES UM GOLD!

Bei der aktuellen Unternehmensvorstellung Aktie im Fokus auf www.toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/ handelt es sich um eine Aktie aus dem Gold-Business, die mit geringem Risiko und hohen Chancen verbindet. Das Unternehmen hat nämlich als alternative Junior-Mine ein einzigartiges Geschäftsmodell.

Es sucht Rohstoff-reiche Liegenschaften, wo sich der Abbau bzw. Schürfung beim jetzigen Gold- und Silberpreis wirtschaftlich lohnen und bereitet alle notwendigen Laborarbeiten und Dokumentenvorbereitungen auf. Sobald das Research, Unterlagen und Genehmigungen vollständig sind, ist das Projekt zum Verkauf fertig. Die Margen liegen bei den Projekten zwischen 200 und 300%.

Alles zur neuen Aktie im Fokus finden Sie hier: www.toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/

Laut Unternehmensangaben befindet sich das Unternehmen jetzt in den letzten Zügen von 3 Großprojekten, die in Kürze den Big-Playern wie Barrick Gold & Co. zum Verkauf vorgestellt werden.

Und dann zündet die Aktie des ungewöhnlichen Junior-Miner, die laut Research von www.toptradeinvestor.com/aktie-im-fokus/ ein Kurspotenzial von über 300% hat.

Verpassen Sie diese Chance auf keinen Fall und handeln Sie jetzt!

DISCLAIMER

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com). Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Mitarbeiter sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren.

Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Publikationen von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die Veröffentlichungen von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Die in den jeweiligen Publikationen von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Diese Vergütung kann durch das Unternehmen über das die TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Dieser wird zunächst dadurch begründet, dass die der TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Der TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) und/oder mit ihm verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Der Börseninformationsdienst TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) ist ein Informationsprodukt von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) und richtet sich vor allem an risikobewusste Anleger. Dabei stehen insbesondere Wachstums- und Technologiebranchen im Fokus, in denen sich derzeit bahnbrechende Umwälzungen und tiefgreifende Veränderungen abspielen und die mit großen Chancen wie Risiken verbunden sind. Die TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) informiert Sie mit seinen Publikationen schwerpunktmäßig über Smallcaps, die an der TSX-V, CSE, ASX, AIM sowie an der Frankfurter Börse, der Börse Berlin oder der Börse Stuttgart gelistet sind. Hierbei handelt es sich um Börsensegmente der höchsten Risikoklasse. Auf Grund möglicher geringer Liquidität, der sich potentiell plötzlich ändernden Nachrichtenlage des jeweiligen Unternehmens während oder nach den Veröffentlichungen unserer entsprechenden Informationen sowie niedriger Börsenkapitalisierung sind diese Werte höchst spekulativ bzw. extrem volatil und stellen nicht nur eine enorme Chance, sondern auch ein ebenso hohes Risiko für das vom Anleger eingesetzte Kapital dar.

Ein Investment in Einzelaktien unterliegt grundsätzlich sehr starken Kursschwankungen. Den erheblichen Chancen stehen auch erhebliche Risiken gegenüber. Die Aktien der hier besprochenen Unternehmen unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären. wie jedem anderen Aktionär auch ein Totalverlustrisiko. Das Investment in die Aktien unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Sollten die Unternehmensziele nicht erreicht werden droht im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Eine Entscheidung zur Investition hinsichtlich einer bestimmten Aktie darf nicht auf der Grundlage der Informationen dieses Marketingnewsletters erfolgen. Alle Leistungen des Informationsdienstes der TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unseren Informationsdienst und den damit verbundenen Leistungen keinerlei verbindliche Beratungsleistungen erbracht oder ersetzt werden können. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. und folgen könnten. Alle hier bereit gestellten Informationen zu Aktien, insbesondere sämtliche Publikationen von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen, oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Börsenprospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit solchen Angeboten herausgegeben werden.

Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen, bis hin zum Totalverlust, eintreten können. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage der Publikation TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) bzw. jeder anderen Publikation von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) erfolgen. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. folgen könnten. Für Vermögensschäden übernehmen wir daher keinerlei Haftung. Zurückliegende Wert- oder Kursentwicklungen der besprochenen oder bereits besprochener Wertpapiere geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie, dass die genannten Kursziele erreicht werden. Alle auf diesen Seiten, in der Börsen-Mail und in E-Mail-Updates veröffentlichten Informationen sind sorgfältig recherchiert. Dies betrifft ebenso Informationen, die uns von Dritten zugetragen wurden. Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Trotz aller Sorgfalt ist es leider nicht möglich für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Informationen auf diesen Seiten zu garantieren. Somit schließen wir jegliche Haftungsansprüche grundsätzlich aus. Alle Texte, Nachrichten und Daten auf diesen Seiten dienen lediglich zur Information der Besucher und geben lediglich die Meinung des Herausgebers am Tage des Erscheinens wieder.

Herausgeber und Mitarbeiter von TOPTRADE INVESTOR (toptradeinvestor.com) sind keine professionellen Investitionsberater. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



