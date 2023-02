Traction Uranium bereitet das Team für die Mobilisierung ins Konzessionsgebiet Key Lake South vor, um dort mit dem Phase-1-Diamantkernbohrprogramm zu beginnen

Winter-Bohrprogramm 2023 auf KLS wird den radioaktiven schwarzen Boden, der eine hochgradige Uranmineralisierung (0,93 Gew.-% U3O8 und 1180 ppm Kobalt) enthielt, sowie einen im Herbst 2022 entdeckten radioaktiven Sumpf weiterverfolgen

28. Februar 2023, Calgary, Alberta / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTCQB: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit UGreenco Energy Corp. die Firmen (i) JP Enterprises Inc. (JP Enterprises), (ii) Full Force Diamond Drilling Ltd. (Full Force) und (iii) Aurora Geosciences Ltd. (Aurora) (zusammen die Auftragnehmer) für das bevorstehende 2.000 Meter umfassende Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens im Winter 2023 auf dem Konzessionsgebiet Key Lake South (Konzessionsgebiet KLS) beauftragt hat, wobei diese Auftragnehmer die Mobilisierung für die erste Märzwoche 2023 planen.

JP Enterprises stellt seit über 20 Jahren Camps und Unterstützung für Unternehmen bereit, die Mineralexplorationen durchführen. Das Unternehmen ist im Besitz von Jonathan Proulx, einem Mitglied der Lac La Ronge Indian Band. JP Enterprises ist stolz darauf, mehreren Mitgliedern der Lac La Ronge Indian Band eine dauerhafte Vollzeitbeschäftigung zu bieten. Über 90 % der Belegschaft sind indigene Personen. Viele von ihnen haben ihr ganzes Berufsleben lang in diesen Camps gearbeitet. Sie kennen den Umfang der harten Arbeit, die geleistet werden muss und dass die Zeitvorgaben eingehalten werden müssen.

Full Force ist ein in ganz Kanada und den USA tätiges Diamantbohrunternehmen, das eine Flotte mittels Hubschrauber transportierbarer Bohrgeräte sowie kufen- und raupenmontierter Bohrgeräte betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die bereits mit anderen Uranexplorationsunternehmen im Athabasca-Becken zusammengearbeitet hat, und ist bestrebt, von Anfang bis Ende einen hervorragenden Service zu bieten. Full Force ist COR-zertifiziert und setzt sich für den Unterhalt gesunder und sicherer Arbeitsplätze ein, während gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Strenge Richtlinien und tägliche Gefährdungsbeurteilungen sorgen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer.

Aurora Geosciences wurde 1981 gegründet, um Mineralien zu entdecken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erbringung von Spitzenleistungen in der Mineralexploration, die Entwicklung und Anwendung neuer Explorationsmodelle und die Anpassung neuer geophysikalischer Technologien, um den Herausforderungen der Arbeit unter schwierigen Bedingungen gerecht zu werden. Als unabhängiger Auftragnehmer wird Aurora geologische Dienstleistungen zur Unterstützung des Bohrprogramms 2023 bei KLS erbringen und für die Leitung der Bohrkomponente des Programms verantwortlich sein.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, sagte: Mit dem vorläufigen Camp und der vorliegenden Bohrgenehmigung freut sich unser Team auf die Zusammenarbeit mit JP, Full Force und Aurora, um das Uranpotenzial bei KLS zu erschließen. Es wurde viel Arbeit in die Planung und den Entwurf eines umfassenden Bohrpakets gesteckt, um eine in einer Diskordanz beherbergte Uranlagerstätte zu überprüfen und Bohrungen unter dem schwarzen Boden und dem radioaktiven Sumpf niederzubringen. Wenn das Programm beginnt, ermutigen wir die Leser, unsere Fortschritte zu verfolgen, indem sie sich für unsere News Alerts anmelden und uns in den sozialen Medien folgen, um über unser bevorstehendes Phase-1-Diamantkernbohrprogramm bei KLS im Winter 2023 auf dem Laufenden zu bleiben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69453/Traction_022823_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Die Schneeräumungsarbeiten beginnen, das Team arbeitet an der Einrichtung eines Weges zur Kiesgrube auf Projekt Key Lake South

Über das bevorstehende Bohrprogramm auf KLS:

Die Phase-1-Diamantbohrungen umfassen planmäßig 2.000 Bohrmeter und zielen auf Gebiete mit extremen Urananomalien an der Oberfläche ab, einschließlich der schwarzem Boden-Anomalie (siehe Abbildung 2), des radioaktiven Sumpfes und des 1973 kartierten Athabasca-Sandsteins (Quelle: Assessment Report 74H04-001, Saskatchewan Mineral Assessment Database [SMAD]). Die meisten Bohrziele befinden sich am Rande des breiten Gravitationstiefs, die in der bodengestützten Gravitationsmessung im Jahre 2022 identifiziert wurden.

Über den schwarzen Boden und den radioaktiven Sumpf:

Bei den bisher unbekannten radioaktiven Anomalien, die das Explorationsteam von Traction während des Bodenprogramms 2022 entdeckte (siehe Pressemitteilung vom 27. September 2022), handelt es sich um den radioaktiven Sumpf und den schwarzen Boden. Die Beprobung des schwarzen Bodens, wo der Bodenhorizont eine beobachtete Mächtigkeit von etwa 30 Zentimetern aufwies, lieferte 0,93 Gew.-% U3O8, 1180 ppm Kobalt, 625 ppm Nickel und 196 ppm Bor (siehe Pressemitteilung vom 14. November 2022). Weitere Probenahmen sind erforderlich. Der radioaktive Sumpf ist im Winter gefroren und zugänglich. Er beherbergt möglicherweise Urananomalien, die dem schwarzen Boden ähnlich sind. Ein Programm zur Untersuchung der Deckschichten wird in Betracht gezogen, um die Uranmineralisierung nahe der Oberfläche in den Deckschichten/Geschiebemergel zu überprüfen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69453/Traction_022823_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Lage der radioaktiven Schwarzboden-Anomalien (Black Soil) an der Oberfläche innerhalb der größeren Oberflächen-Urananomalie. Im Hintergrund die Urankonzentration im Boden mittels luftgestützter Gammastrahlen-Spektrometrie (Ford et al., 2006*).

*Ford, K.L., Carson, J.M., Coyle, M.,Delaney, G., and Shives, R.B.K. 2006: Geophysical Series – NTS 74H/4 – Zimmer Lake, Saskatchewan; Geological Survey of Canada, Open File 5038, Saskatchewan Industry and Resources, Open File 2006-12, scale 1:50 000.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet KLS liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt am südöstlichen Rand des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens. Die jüngste Entdeckung der Lagerstätten Triple R und Arrow hat gezeigt, dass hier weiteres Potenzial für hochgradige Uranvorkommen in den Randzonen des Beckens besteht.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Linglin Chu, M.Sc., P. Geo., Director des Unternehmens und Chief Executive Officer von UGreenco Energy Corp., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf das Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens und die entsprechenden Probenahmen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören, dass das Bohrprogramm und die entsprechenden Probenahmen nicht wie erwartet oder überhaupt durchgeführt werden, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm und die entsprechenden Probenahmen nicht die erwarteten Informationen liefern werden, sowie jene Risiken,, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : michael.malana@gmail.com

Pressekontakt:

Traction Uranium Corp.

Michael Malana

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : michael.malana@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Wir übernehmen Ihre Computer Entsorgung in Marl Defense Metals gibt günstige Zerkleinerungsdaten für Lagerstätte Wicheeda bekannt