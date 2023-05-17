Traction Uranium kündigt Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora an

Hubschraubergestützte Erkundungsarbeiten sollen die Grundlage für eine bevorstehende Flugvermessung über höffigen Flächen auf 17 km Streichlänge im Athabasca-Becken schaffen

21. Mai 2026 (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein hubschraubergestütztes Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan plant. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. (Cosa), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Das Projekt erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Die geplanten Felderkundungsarbeiten werden voraussichtlich eine hubschraubergestützte Überprüfung des Projektgeländes umfassen, was auch eine visuelle Inspektion der vorrangigen Zielgebiete, eine Bewertung der Zugänglichkeit und logistischer Aspekte, eine Prüfung der potenziellen Bereitstellungsbereiche und Landeplätze sowie eine Bewertung der lokalen Geländebedingungen einschließen könnte. Das Erkundungsprogramm soll der Unterstützung der bereits von Traction angekündigten bevorstehenden radiometrischen und magnetischen Flugvermessung dienen, indem es den Zugang, das Terrain und die logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projekt Aurora überprüft. Die während des Erkundungsprogramms erfassten Informationen werden voraussichtlich zur Planung der Vermessung und der Koordination vor Ort beitragen, da in dessen Zuge die möglichen Bereitstellungsbereiche bewertet, die Zugänglichkeit für den Hubschrauber erwogen und vorrangige Gebiete für eine effiziente Durchführung der Vermessung ermittelt werden.

Mit diesem Erkundungsprogramm kommt Aurora der aktiven Durchführung von Feldarbeiten ein Stück näher, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. Durch die Einschätzung der Zugangs-, Gelände- und logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projektgebiet können wir dazu beitragen, dass die Vermessung effizient verläuft, und sicherstellen, dass dabei aussagekräftige Explorationsdaten erfasst werden.

Unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 16. Januar 2026 freut sich das Unternehmen mitzuteilen, dass es eine weitere Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die Wandelschuldverschreibungen) abschließen und damit einen zusätzlichen Bruttoerlös von 50.000 C$ einnehmen konnte (das Angebot).

Die Wandelschuldverschreibungen lauten auf einen Nennbetrag von jeweils 1.000 C$ und werden 12 Monate nach dem Abschlussdatum (die Endfälligkeit) fällig. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 10 % p. a. verzinst; die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich berechnet und müssen bei Endfälligkeit gezahlt werden.

Der Nennbetrag jeder Wandelschuldverschreibung sowie alle aufgelaufenen Zinsen können nach Wahl des Inhabers bei oder jederzeit vor Endfälligkeit in Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Umwandlungspreis umgewandelt werden, der dem jüngsten Abschlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) an der Canadian Securities Exchange vor dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber das Unternehmen über seine Absicht zur Umwandlung benachrichtigt, entspricht (der Börsenkurs). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis berechtigt, der 110 % des Börsenkurses entspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Gemein- und Verwaltungsausgaben sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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