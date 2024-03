Trading.de verleiht Brokervergleich Award an GBE Brokers

Trading.de kürt GBE Brokers zum Gewinner in der Award-Kategorie „Beste Trading Plattform & Tools“ im Jahr 2023.

GBE Brokers als bester Broker für Plattformen & Tools 2023: Awardübergabe

Trading.de glaubt daran, dass außergewöhnliche Leistungen, Innovation und sichere sowie günstige Konditionen belohnt werden dürfen. Hohe Sicherheitsstandards und ein benutzerfreundliches und breites Angebot liefert im Jahr 2023 der Online Broker GBE Brokers, mit Niederlassung in Hamburg. Der BaFin-regulierte Broker konnte den Trading.de Expertenausschuss vollends überzeugen: „Wir verleihen heute mit Stolz GBE Brokers unseren Trading.de Award. Jeder Kontaktpunkt überzeugte im letzten Jahr – vom direkten Support bis hin zum Echtgeldtrading über den MetaTrader“.

Auch GBE Brokers selbst, zeigt sich freudig (siehe Instagram): „Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung für unser erstklassiges Angebot an Handelssoftwarelösungen und Trading-Tools erhalten zu haben. Darüber hinaus spiegelt der Award unser Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Dienstleistungen wider mit dem Ziel, unseren Kunden stets den besten Trading-Service zu bieten. Zudem möchten wir uns bei all unseren Kunden für ihre großartige Unterstützung bedanken“., so Nasar Gulam, Head of Sales von GBE Brokers in einem Instagram Post vom September 2023.

Trading.de bestimmt Gewinner im Expertenausschuss

Für den Trading.de Award reichen Unternehmen Nominierungen ein, die im Anschluss vom Expertenausschuss von Trading.de geprüft werden. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt unter Bewertung der Konditionen, Handelsstruktur und Sicherheitsstandards. „Am Markt ist es schwierig, seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden. Mit unserem Award möchten wir es Anlegern erleichtern, ihre Wahl am Börsenmarkt zu treffen und sichere Anbieter zu wählen“, so Andre Witzel, Gründer von Trading.de. Der Award-Träger erhält bisweilen prominente Platzierungen in den Beiträgen von Trading.de und so eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit. Nominierungen für Awards sind jederzeit einreichbar.

Was ist Trading.de?

Trading.de bietet eine professionelle Ausbildung für Trader und alle, die es werden wollen. Gegründet wurde Trading.de vom Trader Andre Witzel. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, informative, unterhaltsame und gleichzeitig inspirierende Inhalte für Börsenhändler und Interessierte in eben diesem Bereich bereitzustellen. Weiterbildungsangebote inkludieren neben Mentoring und Online-Schulungsangeboten auch kostenfreie Angebote wie Trading Rechner und Artikel.

