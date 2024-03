Traditionelles Osterbuffet und mehr genießen auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Die bunten kulinarischen Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Lange Tradition haben auch die Buffets zu Ostern, inklusive Osterfeuer.

Endloser Strand und Sonne satt

Wenn wie in diesem Jahr die Karwoche bereits Ende März beginnt, nutzen viele Deutsche die Osterferien für einen Ausflug oder einen ersten Urlaub an die Ostsee. Dabei wird die Insel Usedom wieder weit oben auf der Liste der beliebtesten Destinationen rangieren. Schließlich steht die zweitgrößte deutsche Insel seit mehr als 150 Jahren wie kaum eine andere Region für Erholung am Meer. Daran haben die glasklare Ostsee und der 42 Kilometer lange und 80 Meter breite Sandstrand sowie die acht Kilometer lange Kaiserbäderpromenade, als auch die meisten Sonnenstunden großen Anteil. Doch auch abseits des längstes Strands und der längsten Seebäderpromenade kann man die 2000 Sonnenstunden im Jahr genießen.

Einzigartige Naturvielfalt im Usedomer Achterland

So kann das idyllische Usedomer Hinterland nicht nur mit dem ruhigen Achterwasser, zahlreichen Binnenseen und 14 Naturschutzgebieten aufwarten. Im Inselinneren können Gäste auch noch geschichtsträchtige Orte voller Charme entdecken. Der vielleicht schönste befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist das nur 500 Einwohner zählende Mellenthin wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop. Die Vielfalt an handwerklich richtig guten Bieren, edlen Spirituosen und röstfrischen Kaffeesorten aus der schlosseigenen Produktion ist beachtlich. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind aber auch die bunten kulinarischen Themen-Events, die ab April wieder an fünf Tagen die Woche auf Wasserschloss Mellenthin stattfinden.

Bunte kulinarische Themenbuffets auf Wasserschloss Mellenthin

Dabei können aber nicht nur die Themenbuffets wie Brauer-Abend & Co. sowie sonntäglicher Brunch auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit vielen Jahren kommen kulinarische Genießer auch an den Osterfeiertagen bei den üppigen Buffets in den historischen Brauereigewölben voll auf ihre Kosten. So findet bereits am Karfreitag das beliebte Pommernbuffet mit regionalen Spezialitäten statt. Am Ostersamstag dürfen sich Gäste auf ein Schlemmerbuffet freuen, während Ostersonntag und Ostermontag dann reichhaltige Osterbuffets locken. Beliebt bei den Gästen auf Wasserschloss Mellenthin ist auch das traditionelle Osterfeuer, das dieses Jahr am Ostersamstag, den 30. März um 20 Uhr stattfindet. Hierfür bietet sich das Areal mit seinem 20 Meter breiten Wassergraben perfekt an.

Attraktive Arrangements im Wasserschloss Mellenthin

Wer darüber hinaus nicht nur zu Ostern, sondern im Frühling oder später im Jahr einen Urlaub auf der Sonneninsel Usedom plant, sollte sich die attraktiven Arrangements auf Wasserschloss Mellenthin einmal genau anschauen. So sind ab sofort auch wieder die Schloss-Romantik zu zweit, 7 Tage Erholung pur, das Schlosstage-Spezial, die Insel-Auszeit, das Verwöhn-Arrangement, Erholsam in den Mai mit hausgebrautem Bier sowie weitere Angebote bis hin zum Jahreswechsel buchbar.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

