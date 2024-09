Traditionshaus Schmidt startet in die Lebkuchensaison: „Lebkuchen des Jahres“ mit Rum-Rosine-Haselnuss

Ab sofort erhältlich.

Pünktlich zum Start der diesjährigen Lebkuchen-Saison bringt der Nürnberger Traditionshersteller Schmidt den „Lebkuchen des Jahres“ auf den Markt: den „Elisen-Schatz“ mit hochwertigen Rum-Rosinen und Haselnuss – eine Sorte, die es so noch nie zuvor gab.

Seit 2010 zeigen die Schmidt-Bäckermeister mit dem „Lebkuchen des Jahres“, wie perfekt sich Tradition, Handwerkskunst und Innovationsgeist ergänzen können. Der „Elisen-Schatz“, der in der hauseigenen Versuchsbackstube seit der ersten Idee rund zwei Jahre perfektioniert wurde, enthält mit 29 Prozent einen extra hohen Haselnussanteil und kommt ganz ohne Mehl in der Masse aus. Die verwendeten Sultaninen werden zehn Tage in echtem Jamaika-Rum eingelegt, kräftiger Cassia-Zimt und Honig runden das außergewöhnliche Rezept ab. Zum Schluss wird der Lebkuchen mit besonders viel Vollmilchschokolade sowie dunklen Dekorstreifen aus Bitterkuvertüre (mit 70% Kakaoanteil) überzogen. Der „Elisen-Schatz“ ist ab sofort für 10,90 Euro pro 290-Gramm-Packung erhältlich. Traditionell eröffnet Schmidt am ersten Samstag im September die Lebkuchen-Saison in Nürnberg am Hauptmarkt sowie am Firmensitz in der Zollhausstraße.

Lebkuchen-Schmidt beschäftigt bis zu 1300 Mitarbeiter und ist seit dem vergangenen Jahr der erste Lebkuchen-Hersteller überhaupt, der mit dem anspruchsvollen ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert wurde. Mit diesem Zertifikat wird die kontinuierliche Nachhaltigkeits-Strategie von Schmidt offiziell anerkannt. Dazu gehören unter anderem der ausschließliche Einsatz von Strom aus regenerativen Energien, die Verwendung von Fairtrade-Kakaobohnen für alle Schokoladenprodukte, der klimafreundliche Versand sämtlicher Pakete oder das firmeneigene Engagement für Bienen.

Weitere Informationen unter: https://www.lebkuchen-schmidt.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/8966-268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : andreas-hock@lebkuchen-schmidt.com

.

Pressekontakt:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

fon ..: 0911/8966-268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : andreas-hock@lebkuchen-schmidt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aktueller Mietenspiegel 2024 für Nürnberg erschienen Fit im Herbst – www.elite-fitness.at